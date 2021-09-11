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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
2:0
Перерыв

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
9' Желтая карточка
Кастро Фабри
12' Желтая карточка
Перес Рубен
18' Желтая карточка
Маурисио Жозе
26' Желтая карточка
Сливка Выкинтас
1:0
30' Гол
Маурисио Жозе
37' Желтая карточка
Фатион Антони
2:0
45' Гол
Карлитос Карлос
1
Диудис
Сократис
27
Котсирас
Яннис
4
Велес
Фран
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
16
Лундквист
Рамон-Паскаль
10
Карлитос
Карлос
22
Канталапьерда
Аитор
98
Mateus
Vital
88
Маурисио
Жозе
17
Перес
Рубен
13
Верхульст
Давино
2
Дентакис
Антонис
5
Домингес
Луис
Густаво
31
Лисгарас
Христос
17
Тютюарима
Йорди
14
Сливка
Выкинтас
64
Фатион
Антони
23
Цилулис
Сотирис
21
Кастро
Фабри
77
Wajdi
Sehli
27
Дауда
Абиола
Панатинаикос
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Кастро Фабри
12'
Перес Рубен
 
18'
Маурисио Жозе
 
26'
 
Сливка Выкинтас
30'
Маурисио Жозе
1:0
37'
 
Фатион Антони
45'
Карлитос Карлос
(Хуанкар)
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маурисио Жозе 1 1
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Панатинаикос
# Игрок      
1. Перес Рубен 1 0
2. Маурисио Жозе 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Сливка Выкинтас 1 0
2. Кастро Фабри 1 0

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Милан 2:1 Панатинаикос АЗ Алкмаар 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Панатинаикос
Панатинаикос 0:1 АЕК Панатинаикос 2:2 Астерас ПАОК 0:0 Панатинаикос АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 ПАОК Астерас 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 ПАОК ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Панатинаикос 1:1 АЕК Панетоликос 1:0 Панатинаикос ПАС Янина 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Атромитос 2:3 Панатинаикос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +6 =4 -10
ПАС Янина 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 0:0 Волос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 5:1 Аполлон Смирнис Суперлига
Аполлон Смирнис 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 3:4 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 3:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:1 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аполлон Смирнис 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Аполлон Смирнис 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
3. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Панатинаикос 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аполлон Смирнис 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Маурисио Жозе 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Астерас Барралес Джеронимо 1 0
2. Панатинаикос Перес Рубен 1 0
3. Панатинаикос Маурисио Жозе 1 0
4. Аполлон Смирнис Сливка Выкинтас 1 0
5. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 0
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Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Аполлон Смирнис
1.55
4.04
7.00
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