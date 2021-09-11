Греция: Суперлига 2021-2022
Панатинаикос
2:0
Перерыв
Стадион: Апостолос Николаидис
Аполлон Смирнис
9' Желтая карточкаКастро Фабри
12' Желтая карточкаПерес Рубен
18' Желтая карточкаМаурисио Жозе
26' Желтая карточкаСливка Выкинтас
1:0
30' ГолМаурисио Жозе
37' Желтая карточкаФатион Антони
2:0
45' ГолКарлитос Карлос
3
Хуанкар
98
Mateus
Vital
17
Перес
Рубен
21
Кастро
Фабри
77
Wajdi
Sehli
27
Дауда
Абиола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
-
77 Wajdi SehliПолузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
Ход матча
9'
12'
18'
26'
30'
1:0
37'
45'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маурисио Жозе
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перес Рубен
|1
|0
|2.
|Маурисио Жозе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|2.
|Кастро Фабри
|1
|0
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: +4 =6 -10Милан 2:1 Панатинаикос АЗ Алкмаар 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Панатинаикос
Панатинаикос 0:1 АЕК Панатинаикос 2:2 Астерас ПАОК 0:0 Панатинаикос АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 ПАОК Астерас 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 ПАОК ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Панатинаикос 1:1 АЕК Панетоликос 1:0 Панатинаикос ПАС Янина 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Атромитос 2:3 Панатинаикос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +6 =4 -10ПАС Янина 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 0:0 Волос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Панатинаикос
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Маурисио Жозе
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Астерас
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|2.
|Панатинаикос
|Перес Рубен
|1
|0
|3.
|Панатинаикос
|Маурисио Жозе
|1
|0
|4.
|Аполлон Смирнис
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|5.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|0