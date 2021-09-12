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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Волос
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Ламия
0'
7' Желтая карточка
Гентсоглу Савас
1:0
8' Гол
Бартоло Хулиан
24'
55
Клейман
Борис
7
Emiliano
Purita
37
Грильо
Фаусто
27
Franco
Romero1
26
Феррари
Франко
14
Баррьентос
Жан
10
Фернандес
Пауло
6
Цоканис
Тасос
73
Бартоло
Хулиан
9
Ван
Веерт
Том
17
Регаттен
Адриен
31
Шаранов
Боян
23
Скондрас
Яннис
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
12
Мартинес
Анхель
II
6
Theofanis
Tsandaris
33
Гентсоглу
Савас
28
Романич
Лазар
7
Cristopher
Nunez
20
Элефтериадис
Христос
11
Караманос
Тасос
Волос
4-3-3
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Гентсоглу Савас
8'
Бартоло Хулиан
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бартоло Хулиан 1 1
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Волос
# Игрок      
Ламия
# Игрок      
1. Гентсоглу Савас 1 0

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Утрехт 6:2 Волос Мехелен 2:1 Волос Атромитос 1:0 Волос Волос 3:1 Лариса
Аполлон Смирнис 0:0 Волос Волос 1:1 ПАС Янина Волос 3:1 Панетоликос Ламия 1:1 Волос Волос 0:0 ОФИ Волос 1:0 АЕК Панетоликос 1:0 Волос Волос 1:0 АЕК Волос 1:2 Олимпиакос Волос 2:0 Аполлон Смирнис ОФИ 1:2 Волос АЕК 4:2 Волос Волос 0:1 Астерас ОФИ 1:1 Волос Лариса 0:0 Волос Волос 0:2 Панатинаикос
Ламия Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Ламия 0:2 ОФИ Атромитос 0:0 Ламия Ламия 0:0 Лариса
ПАС Янина 1:2 Ламия Ламия 1:1 Волос Панетоликос 0:3 Ламия Ламия 0:0 Атромитос Ламия 2:1 Лариса Олимпиакос 3:0 Ламия Ламия 1:1 ПАОК Ламия 0:0 ПАС Янина Лариса 0:1 Ламия ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия

Последние игры между собой

Волос: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ламия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ламия 1:1 Волос Суперлига Волос 1:1 Ламия Суперлига Ламия 1:2 Волос Суперлига Ламия 2:0 Волос Товарищеские матчи
Волос 0:0 Ламия Суперлига Волос 1:0 Ламия Суперлига Ламия 1:0 Волос Суперлига Ламия 1:1 Волос Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Волос 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
5. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ламия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Волос 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ламия 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
3. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Волос 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ламия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. Панатинаикос Маурисио Жозе 1 0 0
3. Волос Бартоло Хулиан 1 0 0
4. Панатинаикос Александропулос Сотириос 1 0 0
5. Панатинаикос Хуанкар 0 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
2. Астерас Барралес Джеронимо 1 0
3. Ламия Гентсоглу Савас 1 0
4. Панатинаикос Перес Рубен 1 0
5. Панатинаикос Маурисио Жозе 1 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Ламия
2.16
4.40
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волос 1:0 Ламия онлайн




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