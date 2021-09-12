Греция: Суперлига 2021-2022
Волос
1:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Пантессалико
Ламия
7' Желтая карточкаГентсоглу Савас
1:0
8' ГолБартоло Хулиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Нападающий
-
70 Kevin Rosero
-
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Винтра ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
8'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бартоло Хулиан
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Гентсоглу Савас
|1
|0
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +6 =6 -8Утрехт 6:2 Волос Мехелен 2:1 Волос Атромитос 1:0 Волос Волос 3:1 Лариса
Ламия Последние 20 матчей: +7 =9 -4Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Ламия 0:2 ОФИ Атромитос 0:0 Ламия Ламия 0:0 Лариса
ПАС Янина 1:2 Ламия Ламия 1:1 Волос Панетоликос 0:3 Ламия Ламия 0:0 Атромитос Ламия 2:1 Лариса Олимпиакос 3:0 Ламия Ламия 1:1 ПАОК Ламия 0:0 ПАС Янина Лариса 0:1 Ламия ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия
Последние игры между собой
Волос: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ламия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Волос
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ламия
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Волос
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ламия
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Волос
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ламия
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|Панатинаикос
|Маурисио Жозе
|1
|0
|0
|3.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|0
|4.
|Панатинаикос
|Александропулос Сотириос
|1
|0
|0
|5.
|Панатинаикос
|Хуанкар
|0
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|2.
|Астерас
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|3.
|Ламия
|Гентсоглу Савас
|1
|0
|4.
|Панатинаикос
|Перес Рубен
|1
|0
|5.
|Панатинаикос
|Маурисио Жозе
|1
|0