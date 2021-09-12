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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Волос
2:1
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
7' Желтая карточка
Гентсоглу Савас
1:0
8' Гол
Бартоло Хулиан
37' Желтая карточка
Cristopher Nunez
2:0
41' Гол
Ван Веерт Том
2:1
52' Гол
Тайрон Густаво
84' Желтая карточка
Алекс Соареш
90'+4
55
Клейман
Борис
7
Emiliano
Purita
37
Грильо
Фаусто
27
Franco
Romero1
26
Феррари
Франко
14
Баррьентос
Жан
10
Фернандес
Пауло
6
Цоканис
Тасос
73
Бартоло
Хулиан
9
Ван
Веерт
Том
17
Регаттен
Адриен
31
Шаранов
Боян
23
Скондрас
Яннис
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
12
Мартинес
Анхель
II
6
Theofanis
Tsandaris
33
Гентсоглу
Савас
28
Романич
Лазар
7
Cristopher
Nunez
20
Элефтериадис
Христос
11
Караманос
Тасос
Волос
4-3-3
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Гентсоглу Савас
8'
Бартоло Хулиан
1:0
37'
 
Cristopher Nunez
41'
Ван Веерт Том
(Фернандес Пауло)
2:0
46'
 
Kyriakos Mazoulouxis
Адежо Даниэл
46'
 
Тайрон Густаво
Гентсоглу Савас
46'
 
Georgios Manousakis
Элефтериадис Христос
52'
2:1
Тайрон Густаво
67'
Kevin Rosero
Ван Веерт Том
 
73'
 
Манусос Йоргос
Караманос Тасос
77'
Алекс Соареш
Баррьентос Жан
 
83'
 
Винтра Лукас
Дзанетпулос Адам-Кристоф
84'
Алекс Соареш
 
85'
Войтковски Камиль
Фернандес Пауло
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Веерт Том 1 1
2. Бартоло Хулиан 1 1
3. Фернандес Пауло 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тайрон Густаво 1 1

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Алекс Соареш 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Гентсоглу Савас 1 0
2. Cristopher Nunez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волос 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Ламия 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Утрехт 6:2 Волос Мехелен 2:1 Волос Атромитос 1:0 Волос Волос 3:1 Лариса
Аполлон Смирнис 0:0 Волос Волос 1:1 ПАС Янина Волос 3:1 Панетоликос Ламия 1:1 Волос Волос 0:0 ОФИ Волос 1:0 АЕК Панетоликос 1:0 Волос Волос 1:0 АЕК Волос 1:2 Олимпиакос Волос 2:0 Аполлон Смирнис ОФИ 1:2 Волос АЕК 4:2 Волос Волос 0:1 Астерас ОФИ 1:1 Волос Лариса 0:0 Волос Волос 0:2 Панатинаикос
Ламия Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Ламия 0:2 ОФИ Атромитос 0:0 Ламия Ламия 0:0 Лариса
ПАС Янина 1:2 Ламия Ламия 1:1 Волос Панетоликос 0:3 Ламия Ламия 0:0 Атромитос Ламия 2:1 Лариса Олимпиакос 3:0 Ламия Ламия 1:1 ПАОК Ламия 0:0 ПАС Янина Лариса 0:1 Ламия ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия

Последние игры между собой

Волос: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ламия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ламия 1:1 Волос Суперлига Волос 1:1 Ламия Суперлига Ламия 1:2 Волос Суперлига Ламия 2:0 Волос Товарищеские матчи
Волос 0:0 Ламия Суперлига Волос 1:0 Ламия Суперлига Ламия 1:0 Волос Суперлига Ламия 1:1 Волос Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
3. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
4. АЕК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Олимпиакос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ионикос 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Олимпиакос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ионикос 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атромитос 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Олимпиакос 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЕК 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ионикос 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. АЕК Ле Таллек Дамьен 1 0 0
3. Панатинаикос Маурисио Жозе 1 0 0
4. Ламия Тайрон Густаво 1 0 0
5. Волос Ван Веерт Том 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
2. Астерас Барралес Джеронимо 1 0
3. Атромитос Пападопулос Кирьякос 1 0
4. Атромитос Саломон Патрик 1 0
5. АЕК Враньеш Огнен 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Ван Веерт Том бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Cristopher Nunez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Бартоло Хулиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Гентсоглу Савас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волос 2:1 Ламия онлайн




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