Греция: Суперлига 2021-2022
33' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
45' Желтая карточкаПеерсман Марвин
64' Желтая карточкаВиейринья
81' Желтая карточкаШваб Штефан
0:1
86' ГолКонде Педро
90' Желтая карточкаЛодыгин Юрий
13
Лукас
Тэйлор
15
Креспо
Хосе
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Акпом ЧубаНападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Leonid Mina
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
Ход матча
45'
64'
75'
81'
86'
0:1
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Конде Педро
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шваб Штефан
|1
|0
|2.
|Виейринья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0
|2.
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|3.
|Лодыгин Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =3 -5Риека 0:2 ПАОК ПАОК 1:1 Риека ПАОК 2:0 Богемианс Богемианс 2:1 ПАОК
ПАС Янина Последние 20 матчей: +9 =3 -8ПАС Янина 0:2 Аполлон Смирнис Лариса 2:0 ПАС Янина Олимпиакос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Панетоликос
Волос 1:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Ламия ПАС Янина 1:1 Олимпиакос ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Атромитос Астерас 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Ламия 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
ПАС Янина 1:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАОК 3:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 ПАС Янина Кубок Греции ПАОК 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 ПАОК Суперлига ПАС Янина 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАОК 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:2 ПАС Янина Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|АЕК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Олимпиакос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Атромитос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ионикос
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Олимпиакос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ионикос
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атромитос
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Атромитос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Олимпиакос
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЕК
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ионикос
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|АЕК
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|0
|3.
|Панатинаикос
|Маурисио Жозе
|1
|0
|0
|4.
|Ламия
|Тайрон Густаво
|1
|0
|0
|5.
|Волос
|Ван Веерт Том
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|2.
|Астерас
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|3.
|Атромитос
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|4.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|1
|0
|5.
|АЕК
|Враньеш Огнен
|1
|0