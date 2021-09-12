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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАОК
0:1
Конец матча

Стадион:
ПАС Янина
0'
33' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
45' Желтая карточка
Пеерсман Марвин
64' Желтая карточка
Виейринья
81' Желтая карточка
Шваб Штефан
0:1
86' Гол
Конде Педро
90' Желтая карточка
Лодыгин Юрий
90'+6
88
Живкович
Живко
13
Лукас
Тэйлор
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
20
Виейринья
8
Дуглас
Гомес
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
23
Кагава
Синдзи
21
Бисесвар
Диего
9
Свидерски
Кароль
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
29
Гардавски
Михаэль
5
Карахалиос
Зисис
10
Домингес
Хуан
17
Шнайдер
Ян-Марк
9
Конде
Педро
11
Переа
Хуан
ПАОК
4-2-3-1
ПАС Янина
4-4-2

Ход матча

33'
 
Эррамуспе Родриго
45'
 
Пеерсман Марвин
61'
Митрицэ Александру
Кагава Синдзи
 
61'
Куртич Ясмин
Дуглас Гомес
 
64'
Виейринья
 
75'
Акпом Чуба
Мург Томас
 
75'
Сидклей Феррейра
Виейринья
 
79'
 
Морейра Ахмад Мендес
Переа Хуан
81'
Шваб Штефан
 
86'
0:1
Конде Педро
89'
 
Лолис Александрос
Шнайдер Ян-Марк
90'
 
Милинчану Николай
Конде Педро
90'
 
Лодыгин Юрий

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Конде Педро 1 1

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Шваб Штефан 1 0
2. Виейринья 1 0
ПАС Янина
# Игрок      
1. Эррамуспе Родриго 1 0
2. Пеерсман Марвин 1 0
3. Лодыгин Юрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 0 0 0 0 0 0
 ПАС Янина 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Риека 0:2 ПАОК ПАОК 1:1 Риека ПАОК 2:0 Богемианс Богемианс 2:1 ПАОК
Фейеноорд 1:2 ПАОК Хераклес 1:2 ПАОК Шарлеруа 0:2 ПАОК ПСВ 1:0 ПАОК Олимпиакос 1:2 ПАОК ПАОК 0:1 Астерас Олимпиакос 1:0 ПАОК ПАОК 2:0 Арис Салоники АЕК 1:2 ПАОК ПАОК 2:1 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 ПАОК ПАОК 2:0 Олимпиакос Астерас 1:1 ПАОК АЕК 0:1 ПАОК Панатинаикос 3:0 ПАОК
ПАС Янина Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ПАС Янина 0:2 Аполлон Смирнис Лариса 2:0 ПАС Янина Олимпиакос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Панетоликос
Волос 1:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Ламия ПАС Янина 1:1 Олимпиакос ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Атромитос Астерас 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Ламия 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
ПАС Янина 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина 1:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАОК 3:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 ПАС Янина Кубок Греции ПАОК 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 ПАОК Суперлига ПАС Янина 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАОК 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:2 ПАС Янина Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
3. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
4. АЕК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Олимпиакос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ионикос 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Олимпиакос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ионикос 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атромитос 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Олимпиакос 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЕК 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ионикос 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. АЕК Ле Таллек Дамьен 1 0 0
3. Панатинаикос Маурисио Жозе 1 0 0
4. Ламия Тайрон Густаво 1 0 0
5. Волос Ван Веерт Том 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
2. Астерас Барралес Джеронимо 1 0
3. Атромитос Пападопулос Кирьякос 1 0
4. Атромитос Саломон Патрик 1 0
5. АЕК Враньеш Огнен 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Пеерсман Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Эррамуспе Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ПАОК 0:1 ПАС Янина онлайн




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