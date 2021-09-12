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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Атромитос
0'
31' Желтая карточка
Пападопулос Кирьякос
33' Желтая карточка
Саломон Патрик
41'
1
Вацлик
Томаш
33
Карбовник
Михал
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
10
Лопеш
Рони
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
28
Вальбуэна
Матьё
29
Соарес
Франсиско
11
Эль-Араби
Юссеф
1
Пирич
Кенан
2
Василантонопулос
Ставрос
5
Хациисаяс
Димитриос
44
Пападопулос
Кирьякос
33
Кастельяно
Дани
4
Денич
Джордже
21
Саломон
Патрик
22
Клонаридис
Виктор
14
Муньис
Хуан
7
Карталис
Александрос
20
Кулурис
Эфтимос
Олимпиакос
4-4-2
Атромитос
4-2-3-1

Ход матча

31'
 
Пападопулос Кирьякос
33'
 
Саломон Патрик

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Слован Братислава 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Слован Братислава Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец
Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПАОК 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Панатинаикос
Атромитос Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Леванте 2:1 Атромитос Хетафе 3:0 Атромитос Валенсия 3:0 Атромитос Эльче 6:1 Атромитос
Атромитос 1:0 Волос Панетоликос 1:3 Атромитос Атромитос 0:0 Ламия ОФИ 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Лариса Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Атромитос Ламия 0:0 Атромитос Атромитос 1:1 Астерас Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Атромитос: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Олимпиакос Товарищеские матчи Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига
Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Атромитос 2:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Олимпиакос Суперлига Атромитос 1:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 0:0 Олимпиакос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
3. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
4. АЕК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Олимпиакос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ионикос 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Олимпиакос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ионикос 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атромитос 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Олимпиакос 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЕК 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ионикос 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. АЕК Ле Таллек Дамьен 1 0 0
3. Панатинаикос Маурисио Жозе 1 0 0
4. Ламия Тайрон Густаво 1 0 0
5. Волос Ван Веерт Том 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
2. Астерас Барралес Джеронимо 1 0
3. Атромитос Пападопулос Кирьякос 1 0
4. Атромитос Саломон Патрик 1 0
5. АЕК Враньеш Огнен 1 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Атромитос
1.34
6.70
17.50
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