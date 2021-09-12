Греция: Суперлига 2021-2022
Олимпиакос
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Караискакис
Атромитос
31' Желтая карточкаПападопулос Кирьякос
33' Желтая карточкаСаломон Патрик
45
Рябчук
Олег
10
Лопеш
Рони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
33'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =5 -4Слован Братислава 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Слован Братислава Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец
Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПАОК 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Панатинаикос
Атромитос Последние 20 матчей: +3 =7 -10Леванте 2:1 Атромитос Хетафе 3:0 Атромитос Валенсия 3:0 Атромитос Эльче 6:1 Атромитос
Атромитос 1:0 Волос Панетоликос 1:3 Атромитос Атромитос 0:0 Ламия ОФИ 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Лариса Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Атромитос Ламия 0:0 Атромитос Атромитос 1:1 Астерас Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Атромитос: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Атромитос 2:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Олимпиакос Суперлига Атромитос 1:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 0:0 Олимпиакос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|АЕК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Олимпиакос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Атромитос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ионикос
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Олимпиакос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ионикос
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атромитос
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Атромитос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Олимпиакос
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЕК
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ионикос
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|АЕК
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|0
|3.
|Панатинаикос
|Маурисио Жозе
|1
|0
|0
|4.
|Ламия
|Тайрон Густаво
|1
|0
|0
|5.
|Волос
|Ван Веерт Том
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|2.
|Астерас
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|3.
|Атромитос
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|4.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|1
|0
|5.
|АЕК
|Враньеш Огнен
|1
|0