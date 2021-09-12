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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
0:0
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
31' Желтая карточка
Пападопулос Кирьякос
33' Желтая карточка
Саломон Патрик
84' Желтая карточка
Кастельяно Дани
88' Желтая карточка
Коцопулос Костас
89' Желтая карточка
Пирич Кенан
90' Желтая карточка
Ба Уссейну
90' Желтая карточка
Василантонопулос Ставрос
90'+9
1
Вацлик
Томаш
33
Карбовник
Михал
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
10
Лопеш
Рони
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
28
Вальбуэна
Матьё
29
Соарес
Франсиско
11
Эль-Араби
Юссеф
1
Пирич
Кенан
2
Василантонопулос
Ставрос
5
Хациисаяс
Димитриос
44
Пападопулос
Кирьякос
33
Кастельяно
Дани
4
Денич
Джордже
21
Саломон
Патрик
22
Клонаридис
Виктор
14
Муньис
Хуан
7
Карталис
Александрос
20
Кулурис
Эфтимос
Олимпиакос
4-4-2
Атромитос
4-2-3-1

Ход матча

31'
 
Пападопулос Кирьякос
33'
 
Саломон Патрик
46'
Оньекуру Генри
Лопеш Рони
 
68'
 
Томас Бединелли
Клонаридис Виктор
68'
Малонг Кунде
Бухалакис Андреас
 
69'
Андруцос Танасис
Карбовник Михал
 
82'
 
Коцопулос Костас
Карталис Александрос
84'
 
Кастельяно Дани
88'
 
Коцопулос Костас
88'
Ба Уссейну
Вальбуэна Матьё
 
89'
 
Нацос Спиридон
Муньис Хуан
89'
 
Пирич Кенан
90'
Ба Уссейну
 
90'
 
Василантонопулос Ставрос

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Ба Уссейну 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Пападопулос Кирьякос 1 0
2. Саломон Патрик 1 0
3. Кастельяно Дани 1 0
4. Василантонопулос Ставрос 1 0
5. Пирич Кенан 1 0
6. Коцопулос Костас 1 0

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Слован Братислава 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Слован Братислава Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец
Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПАОК 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Панатинаикос
Атромитос Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Леванте 2:1 Атромитос Хетафе 3:0 Атромитос Валенсия 3:0 Атромитос Эльче 6:1 Атромитос
Атромитос 1:0 Волос Панетоликос 1:3 Атромитос Атромитос 0:0 Ламия ОФИ 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Лариса Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Атромитос Ламия 0:0 Атромитос Атромитос 1:1 Астерас Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Атромитос: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Олимпиакос Товарищеские матчи Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига
Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Атромитос 2:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Олимпиакос Суперлига Атромитос 1:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 0:0 Олимпиакос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. АЕК Ле Таллек Дамьен 1 0 0
3. АЕК Цубер Стивен 1 0 0
4. Панатинаикос Маурисио Жозе 1 0 0
5. Ламия Тайрон Густаво 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
2. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
3. Ионикос Чигринский Дмитрий 1 0
4. Астерас Барралес Джеронимо 1 0
5. Атромитос Пападопулос Кирьякос 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Саломон Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Пападопулос Кирьякос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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