Греция: Суперлига 2021-2022
Олимпиакос
0:0
Конец матча
Стадион: Караискакис
Атромитос
31' Желтая карточкаПападопулос Кирьякос
33' Желтая карточкаСаломон Патрик
84' Желтая карточкаКастельяно Дани
88' Желтая карточкаКоцопулос Костас
89' Желтая карточкаПирич Кенан
90' Желтая карточкаБа Уссейну
90' Желтая карточкаВасилантонопулос Ставрос
45
Рябчук
Олег
10
Лопеш
Рони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
33'
84'
88'
89'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
9 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ба Уссейну
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|2.
|Саломон Патрик
|1
|0
|3.
|Кастельяно Дани
|1
|0
|4.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0
|5.
|Пирич Кенан
|1
|0
|6.
|Коцопулос Костас
|1
|0
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =5 -4Слован Братислава 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Слован Братислава Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец
Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПАОК 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Панатинаикос
Атромитос Последние 20 матчей: +3 =7 -10Леванте 2:1 Атромитос Хетафе 3:0 Атромитос Валенсия 3:0 Атромитос Эльче 6:1 Атромитос
Атромитос 1:0 Волос Панетоликос 1:3 Атромитос Атромитос 0:0 Ламия ОФИ 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Лариса Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Атромитос Ламия 0:0 Атромитос Атромитос 1:1 Астерас Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Атромитос: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Атромитос 2:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Олимпиакос Суперлига Атромитос 1:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 0:0 Олимпиакос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|АЕК
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|0
|3.
|АЕК
|Цубер Стивен
|1
|0
|0
|4.
|Панатинаикос
|Маурисио Жозе
|1
|0
|0
|5.
|Ламия
|Тайрон Густаво
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|2.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|3.
|Ионикос
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|4.
|Астерас
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|5.
|Атромитос
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0