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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
АЕК
1:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Ионикос
0'
1:0
7' Гол
Ле Таллек Дамьен
16' Желтая карточка
Враньеш Огнен
24' Желтая карточка
Валерианос Йоргос
32' Красная карточка
Ромао Алаиксис
34'
23
Станкович
Цицан
19
Мишлен
Клеман
21
Враньеш
Огнен
31
Цавелас
Георгиос
26
Хаджсафи
Эсхан
7
Амрабат
Нордин
25
Галанопулос
Костас
6
Ле
Таллек
Дамьен
20
Манталос
Петрос
22
Танкович
Муамер
11
Араужо
Серхио
94
Хутесиотис
Лефтерис
7
Аосман
Аяс
11
Кабрал
Джерсон
15
Валерианос
Йоргос
22
Georgios
Mygas
24
Ромао
Алаиксис
23
Санчес
Сальвадор
6
Giannis
Gotsoulias
92
Reinaldo
Lenis
34
Тюрам
Рожерио
16
Чигринский
Дмитрий
АЕК
4-5-1
Ионикос
4-4-2

Ход матча

7'
Ле Таллек Дамьен
(Манталос Петрос)
1:0
16'
Враньеш Огнен
 
24'
 
Валерианос Йоргос
32'
 
Ромао Алаиксис

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ле Таллек Дамьен 1 1
2. Манталос Петрос 0 0
Ионикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Враньеш Огнен 1 0
Ионикос
# Игрок      
1. Валерианос Йоргос 1 0

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +6 =4 -10
АЕК 1:0 Вележ Вележ 2:1 АЕК Брюгге 2:1 АЕК Антверпен 0:2 АЕК
Фейеноорд 3:1 АЕК Витесс 1:3 АЕК АЕК 0:0 Арис Салоники Астерас 1:1 АЕК Панатинаикос 0:1 АЕК АЕК 1:2 ПАОК ПАОК 2:1 АЕК Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 3:1 Астерас Арис Салоники 1:3 АЕК АЕК 0:1 ПАОК АЕК 1:5 Олимпиакос ПАОК 3:1 АЕК Волос 1:0 АЕК АЕК 2:0 Аполлон Смирнис
Ионикос Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ионикос 2:1 Эрготелис Диагорас Родос 3:5 Ионикос Ионикос 0:2 Ксанти Киссамикос 1:0 Ионикос
Ионикос 2:3 Левадиакос Ионикос 1:1 Киссамикос Левадиакос 1:2 Ионикос Ионикос 4:2 Докса Драма Караискакис 0:3 Ионикос Аполлон Лариса 0:1 Ионикос Ионикос 1:0 Панахаики Иерапетра 1:2 Ионикос Ионикос 3:1 Диагорас Родос Трикала 2:3 Ионикос Ионикос 1:1 Ксанти Ионикос 2:3 Эрготелис Киссамикос 0:1 Ионикос Ионикос 1:1 Левадиакос Докса Драма 2:1 Ионикос Ионикос 2:0 Караискакис
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
3. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
4. АЕК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Олимпиакос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ионикос 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Олимпиакос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ионикос 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атромитос 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Олимпиакос 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЕК 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ионикос 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. АЕК Ле Таллек Дамьен 1 0 0
3. Панатинаикос Маурисио Жозе 1 0 0
4. Ламия Тайрон Густаво 1 0 0
5. Волос Ван Веерт Том 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
2. Астерас Барралес Джеронимо 1 0
3. Атромитос Пападопулос Кирьякос 1 0
4. Атромитос Саломон Патрик 1 0
5. АЕК Враньеш Огнен 1 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Ионикос
1.16
9.50
26.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК 1:0 Ионикос онлайн




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