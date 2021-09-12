Греция: Суперлига 2021-2022
АЕК
3:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Ионикос
1:0
7' ГолЛе Таллек Дамьен
16' Желтая карточкаВраньеш Огнен
24' Желтая карточкаРомао Алаиксис
33' Вторая желтая карточкаРомао Алаиксис
51' Желтая карточкаЧигринский Дмитрий
55' Желтая карточкаМанталос Петрос
61' Желтая карточкаGeorgios Mygas
2:0
62' ПенальтиАмрабат Нордин
3:0
66' ГолЦубер Стивен
85' Желтая карточкаЛе Таллек Дамьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
Ход матча
7'
16'
24'
33'
55'
61'
62'
2:0
66'
3:0
68'
85'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 0
-
8 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
70 Владение мячом, % 30
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ле Таллек Дамьен
|1
|1
|2.
|Цубер Стивен
|1
|1
|3.
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|1
|4.
|Манталос Петрос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|2.
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|3.
|Манталос Петрос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|2.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|3.
|Georgios Mygas
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +6 =4 -10АЕК 1:0 Вележ Вележ 2:1 АЕК Брюгге 2:1 АЕК Антверпен 0:2 АЕК
Ионикос Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ионикос 2:1 Эрготелис Диагорас Родос 3:5 Ионикос Ионикос 0:2 Ксанти Киссамикос 1:0 Ионикос
Ионикос 2:3 Левадиакос Ионикос 1:1 Киссамикос Левадиакос 1:2 Ионикос Ионикос 4:2 Докса Драма Караискакис 0:3 Ионикос Аполлон Лариса 0:1 Ионикос Ионикос 1:0 Панахаики Иерапетра 1:2 Ионикос Ионикос 3:1 Диагорас Родос Трикала 2:3 Ионикос Ионикос 1:1 Ксанти Ионикос 2:3 Эрготелис Киссамикос 0:1 Ионикос Ионикос 1:1 Левадиакос Докса Драма 2:1 Ионикос Ионикос 2:0 Караискакис
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|АЕК
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|0
|3.
|АЕК
|Цубер Стивен
|1
|0
|0
|4.
|Панатинаикос
|Маурисио Жозе
|1
|0
|0
|5.
|Ламия
|Тайрон Густаво
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|2.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|3.
|Ионикос
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|4.
|Астерас
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|5.
|Атромитос
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0