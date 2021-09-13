Греция: Суперлига 2021-2022
Арис Салоники
0:0
Перерыв
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
ОФИ
32' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
14
Брабец
Якуб
17
Н'Диайе
Папа
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Камау БрюсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: +6 =8 -6Арис Салоники 2:1 Астана Астана 2:0 Арис Салоники Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники АЕК 0:0 Арис Салоники
Арис Салоники 0:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 ПАОК Панатинаикос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:3 АЕК Арис Салоники 2:0 Астерас Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ОФИ ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 3:0 Атромитос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Панетоликос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники
ОФИ Последние 20 матчей: +3 =7 -10НЕК Неймеген 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 ОФИ
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
ОФИ: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
ОФИ 3:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ОФИ Суперлига Арис Салоники 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Футбольная лига ОФИ 1:1 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 1:0 ОФИ Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 4:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ОФИ Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|ОФИ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Арис Салоники
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Арис Салоники
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ОФИ
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|ОФИ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Арис Салоники
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|АЕК
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|0
|3.
|АЕК
|Цубер Стивен
|1
|0
|0
|4.
|Панатинаикос
|Маурисио Жозе
|1
|0
|0
|5.
|Ламия
|Тайрон Густаво
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|2.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|3.
|Ионикос
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|4.
|Астерас
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|5.
|Атромитос
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0