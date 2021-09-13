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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Арис Салоники
0:0
Перерыв

Стадион:
ОФИ
0'
32' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
1
Сезар
Денис
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
3
Агбеньену
Лумор
17
Н'Диайе
Папа
88
Саша
Лукас
7
Мансини
Даниэль
18
Бертолио
Факундо
16
Бруну
Гама
47
Камара
Абубакар
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
34
Коровесис
Никос
33
Де
Гузман
Джонатан
16
Luis
Gallegos
8
Нейра
Хуан
11
Камау
Брюс
30
Кастаньос
Люк
9
Ван
Дёйнен
Майк
Арис Салоники
4-2-3-1
ОФИ
4-3-3

Ход матча

32'
 
Пасалидис Триантафиллос

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Арис Салоники 2:1 Астана Астана 2:0 Арис Салоники Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники АЕК 0:0 Арис Салоники
Арис Салоники 0:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 ПАОК Панатинаикос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:3 АЕК Арис Салоники 2:0 Астерас Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ОФИ ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 3:0 Атромитос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Панетоликос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники
ОФИ Последние 20 матчей: +3 =7 -10
НЕК Неймеген 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 ОФИ
Витесс 2:1 ОФИ ОФИ 2:2 Панетоликос Ламия 0:2 ОФИ Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 1:1 Атромитос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 0:0 ОФИ Арис Салоники 1:0 ОФИ ОФИ 2:3 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ ПАС Янина 1:0 ОФИ ОФИ 1:2 Волос Олимпиакос 3:0 ОФИ ОФИ 1:1 Волос ОФИ 0:2 АЕК

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
ОФИ: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Арис Салоники 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Арис Салоники Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 3:1 ОФИ Суперлига
ОФИ 3:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ОФИ Суперлига Арис Салоники 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Футбольная лига ОФИ 1:1 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 1:0 ОФИ Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 4:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ОФИ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
6. ОФИ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Арис Салоники 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
11. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Арис Салоники 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ОФИ 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
3. ОФИ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
5. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Арис Салоники 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. АЕК Ле Таллек Дамьен 1 0 0
3. АЕК Цубер Стивен 1 0 0
4. Панатинаикос Маурисио Жозе 1 0 0
5. Ламия Тайрон Густаво 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
2. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
3. Ионикос Чигринский Дмитрий 1 0
4. Астерас Барралес Джеронимо 1 0
5. Атромитос Пападопулос Кирьякос 1 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Пасалидис Триантафиллос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
ОФИ
1.65
4.40
9.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арис Салоники 0:0 ОФИ онлайн




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