Греция: Суперлига 2021-2022
Арис Салоники
0:0
Конец матча
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
ОФИ
32' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
61' Желтая карточкаДиамантис Апостолос
74' Желтая карточкаLuis Gallegos
90' Желтая карточкаКамара Абубакар
14
Брабец
Якуб
17
Н'Диайе
Папа
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Камау БрюсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
Ход матча
74'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камара Абубакар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Luis Gallegos
|1
|0
|2.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|3.
|Диамантис Апостолос
|1
|0
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: +6 =8 -6Арис Салоники 2:1 Астана Астана 2:0 Арис Салоники Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники АЕК 0:0 Арис Салоники
Арис Салоники 0:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 ПАОК Панатинаикос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:3 АЕК Арис Салоники 2:0 Астерас Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ОФИ ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 3:0 Атромитос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Панетоликос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники
ОФИ Последние 20 матчей: +3 =7 -10НЕК Неймеген 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 ОФИ
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
ОФИ: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
ОФИ 3:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ОФИ Суперлига Арис Салоники 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Футбольная лига ОФИ 1:1 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 1:0 ОФИ Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 4:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ОФИ Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|АЕК
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|0
|3.
|АЕК
|Цубер Стивен
|1
|0
|0
|4.
|Панатинаикос
|Маурисио Жозе
|1
|0
|0
|5.
|Ламия
|Тайрон Густаво
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|2.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|3.
|Ионикос
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|4.
|Астерас
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|5.
|Атромитос
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0