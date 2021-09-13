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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Арис Салоники
0:0
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
32' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
61' Желтая карточка
Диамантис Апостолос
74' Желтая карточка
Luis Gallegos
90' Желтая карточка
Камара Абубакар
90'+6
1
Сезар
Денис
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
3
Агбеньену
Лумор
17
Н'Диайе
Папа
88
Саша
Лукас
7
Мансини
Даниэль
18
Бертолио
Факундо
16
Бруну
Гама
47
Камара
Абубакар
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
34
Коровесис
Никос
33
Де
Гузман
Джонатан
16
Luis
Gallegos
8
Нейра
Хуан
11
Камау
Брюс
30
Кастаньос
Люк
9
Ван
Дёйнен
Майк
Арис Салоники
4-2-3-1
ОФИ
4-3-3

Ход матча

32'
 
Пасалидис Триантафиллос
51'
 
Диамантис Апостолос
Маринакис Никос
57'
Итурбе Хуан
Бруну Гама
 
61'
 
Диамантис Апостолос
62'
 
Лампру Лазарос
Ван Дёйнен Майк
63'
 
Дурмишай Фиорин
Кастаньос Люк
74'
 
Luis Gallegos
76'
 
Селимович Вахид
Нейра Хуан
76'
 
Ус Абдул Рахман
Камау Брюс
78'
Манос Димитриос
Бертолио Факундо
 
86'
Хайрович Изет
Мансини Даниэль
 
90'
Камара Абубакар
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Камара Абубакар 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Luis Gallegos 1 0
2. Пасалидис Триантафиллос 1 0
3. Диамантис Апостолос 1 0

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Арис Салоники 2:1 Астана Астана 2:0 Арис Салоники Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники АЕК 0:0 Арис Салоники
Арис Салоники 0:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 ПАОК Панатинаикос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:3 АЕК Арис Салоники 2:0 Астерас Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ОФИ ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 3:0 Атромитос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Панетоликос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники
ОФИ Последние 20 матчей: +3 =7 -10
НЕК Неймеген 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 ОФИ
Витесс 2:1 ОФИ ОФИ 2:2 Панетоликос Ламия 0:2 ОФИ Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 1:1 Атромитос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 0:0 ОФИ Арис Салоники 1:0 ОФИ ОФИ 2:3 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ ПАС Янина 1:0 ОФИ ОФИ 1:2 Волос Олимпиакос 3:0 ОФИ ОФИ 1:1 Волос ОФИ 0:2 АЕК

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
ОФИ: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Арис Салоники 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Арис Салоники Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 3:1 ОФИ Суперлига
ОФИ 3:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ОФИ Суперлига Арис Салоники 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Футбольная лига ОФИ 1:1 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 1:0 ОФИ Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 4:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ОФИ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
6. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Арис Салоники 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
11. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Арис Салоники 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
3. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
5. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. АЕК Ле Таллек Дамьен 1 0 0
3. АЕК Цубер Стивен 1 0 0
4. Панатинаикос Маурисио Жозе 1 0 0
5. Ламия Тайрон Густаво 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
2. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
3. Ионикос Чигринский Дмитрий 1 0
4. Астерас Барралес Джеронимо 1 0
5. Атромитос Пападопулос Кирьякос 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Пасалидис Триантафиллос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арис Салоники 0:0 ОФИ онлайн




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