  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Гройтер Фюрт
0'
0:1
7' Гол
Майерхёфер Марко
24' Желтая карточка
Гризбек Себастьян
31'
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
22
Мере
Хорхе
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
11
Кайнц
Флориан
18
Дуда
Ондрей
13
Ут
Марк
27
Модест
Антони
9
Андерссон
Себастьян
1
Функ
Мариус
18
Майерхёфер
Марко
4
Бауэр
Максимилиан
24
Виргевер
Ник
15
Виллемс
Джетро
21
Тильман
Тимоти
33
Зегуйн
Пауль
22
Гризбек
Себастьян
28
Дуджак
Джереми
10
Хргота
Бранимир
16
Нильсен
Ховард
Кёльн
4-1-3-2
Гройтер Фюрт
4-4-2

Ход матча

7'
0:1
Майерхёфер Марко
(Тильман Тимоти)
24'
 
Гризбек Себастьян

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

Кёльн
Гройтер Фюрт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
0:4
Б2
4:0
Б2
1:1
Б2
0:0
ТМС
1:0
Б2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 4 0.57
Кайнц Флориан 2 0.29
Ут Марк 1 0.14
Шауб Луис 1 0.14
Скири Эйе 1 0.14
Лемперте Тим 1 0.14
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Тилманн Ян 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 2 (2) 0.29
Иттен Седрик 1 0.14
Майерхёфер Марко 1 0.14
Левелинг Джейми 1 0.14
Тильман Тимоти 0 0
Абиама Диксон 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайнц Флориан 1 1
Кцихос Рафаэль 2 0
Мере Хорхе 2 0
Любичич Деян 2 0
Модест Антони 1 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Андерссон Себастьян 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Тилманн Ян 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 4 0
Нильсен Ховард 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Сарпей Ханс 1 0
Виргевер Ник 1 0
Хргота Бранимир 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Абиама Диксон 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-ом тайме 0
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
3
50%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-ом тайме 8
5 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1
Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Кёльн - Шальке 04 1:0 Герта - Кёльн 0:0 Кёльн - Фрайбург 1:4 Аугсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - РБ Лейпциг 2:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0
Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 1 0 23 - 5 16
2. Байер Л Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3. Вольфсбург Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
4. Фрайбург Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
5. Боруссия Д Заявка 6 4 0 2 17 - 12 12
6. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 3 10
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
8. Кёльн 0:1 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
10. РБ Лейпциг Заявка 6 2 1 3 12 - 7 7
11. Боруссия М Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Герта Заявка 6 2 0 4 7 - 18 6
13. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 2 - 11 5
15. Айнтрахт Фр Заявка 6 0 5 1 6 - 9 5
16. Бохум Заявка 6 1 1 4 4 - 13 4
17. Арминия Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Боруссия Д Заявка 3 3 0 0 12 - 6 9
3. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Фрайбург Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Вольфсбург Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
8. Кёльн 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. РБ Лейпциг Заявка 3 2 0 1 11 - 4 6
10. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
11. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Герта Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 8 - 7 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Арминия Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Вольфсбург Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Фрайбург Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Боруссия Д Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Майнц Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
8. Герта Заявка 4 1 0 3 4 - 15 3
9. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
10. Кёльн 0:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Аугсбург Заявка 3 0 2 1 0 - 3 2
12. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
13. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
15. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Боруссия М Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
3. Байер Л Вирц Флориан 4 0 4
4. Кёльн Модест Антони 4 0 0
5. Байер Л Шик Патрик 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
2. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
3. Байер Л Диаби Мусса 4 0
4. Унион Берлин Фридрих Марвин 2 1
5. Вольфсбург Руссийон Жером 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Кёльн 94.6% (139)
X 4.8% (7)
Гройтер Фюрт 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Гройтер Фюрт
2.16
5.26
7.50
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Кёльн 0:1 Гройтер Фюрт онлайн


Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Гройтер Фюрт

Исход игры
Кёльн
94.6% (139)
Ничья
4.8% (7)
Гройтер Фюрт
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.43% (79)
Меньше
43.57% (61)
Обе команды забьют
Да
58.57% (82)
Нет
41.43% (58)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
42.9% (63)
2:0 Кёльн
22.4% (33)
1:0 Кёльн
15% (22)
3:1 Кёльн
8.8% (13)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:0 Кёльн
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 