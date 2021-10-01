Германия: Бундеслига 2021-2022
Кёльн
0:1
Первый тайм: 31'
Стадион: Рейн Энерги
Гройтер Фюрт
0:1
7' ГолМайерхёфер Марко
24' Желтая карточкаГризбек Себастьян
22
Мере
Хорхе
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
18
Дуда
Ондрей
13
Ут
Марк
24
Виргевер
Ник
33
Зегуйн
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
14 Сарпей ХансЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
-
19 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
История личных встреч
Кёльн
Гройтер Фюрт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|4
|0.57
|Кайнц Флориан
|2
|0.29
|Ут Марк
|1
|0.14
|Шауб Луис
|1
|0.14
|Скири Эйе
|1
|0.14
|Лемперте Тим
|1
|0.14
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|2 (2)
|0.29
|Иттен Седрик
|1
|0.14
|Майерхёфер Марко
|1
|0.14
|Левелинг Джейми
|1
|0.14
|Тильман Тимоти
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайнц Флориан
|1
|1
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Модест Антони
|1
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Андерссон Себастьян
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Сарпей Ханс
|1
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Хргота Бранимир
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-ом тайме 0
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
11
6
3 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
3
50%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-ом тайме 8
5 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1
Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Кёльн - Шальке 04 1:0 Герта - Кёльн 0:0 Кёльн - Фрайбург 1:4 Аугсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - РБ Лейпциг 2:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0
Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 5
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 12
|12
|6.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 3
|10
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 7
|7
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 18
|6
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 11
|5
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|16.
|Бохум
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 6
|9
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|8.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 4
|6
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|8.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|9.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|10.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|3.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|4
|4.
|Кёльн
|Модест Антони
|4
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Шик Патрик
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|2.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|3.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
|4.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|2
|1
|5.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|3
|0
Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Гройтер Фюрт
Исход игры
Кёльн
94.6% (139)
Ничья
4.8% (7)
Гройтер Фюрт
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.43% (79)
Меньше
43.57% (61)
Обе команды забьют
Да
58.57% (82)
Нет
41.43% (58)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
42.9% (63)
2:0 Кёльн
22.4% (33)
1:0 Кёльн
15% (22)
3:1 Кёльн
8.8% (13)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:0 Кёльн
1.4% (2)
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