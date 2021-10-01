Второй тайм

95' Скири Эйе из команды Кёльн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' После классного второго тайма Кёльн совершает камбэк и уходит с поля победителем!

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 40000 болельщиков

94' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Дуджак Джереми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Бауэр Максимилиан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

92' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Г О О О О Л - Скири Эйе забивает с правой ноги!

89' ШАНС! Скири Эйе вышел один на один с голкипером...

89' Эзкан Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Функ Мариус взял и забрал мяч на выходе

88' Игрок Эхизибуэ Кингсли из команды Кёльн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

87' Ут Марк нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

87' Хектор Йонас из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Удар от ворот произведет Кёльн

84' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе

83' Дуджак Джереми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Дуджак Джереми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Безумный фол. Диксон Абиама грубо играет против соперника. Пострадал Кцихос Рафаэль

79' Диксон Абиама из команды Гройтер Фюрт идет с мячом вперед на обострение...

78' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Тактическая замена. Нильсен Ховард уходит с поля и его заменяет Диксон Абиама

75' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Бауэр Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Кайнц Флориан из команды Кёльн делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

72' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Нильсен Ховард бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

68' Андерссон Себастьян получил желтую карточку от судьи

67' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Дуджак Джереми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Игрок Андерссон Себастьян из команды Кёльн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

62' Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Ут Марк из команды Кёльн нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

60' Виргевер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

57' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

55' Г О О О О Л - Скири Эйе классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

55' Тильман Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Андерссон Себастьян имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

52' Дуда Ондрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Нильсен Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Бауэр Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара