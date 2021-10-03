Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Майнц имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Харагути Генки - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Немет Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Майнц выполняет удар от ворот.

43' Отличные скиллы показывает Онисиво Карим , обводя своих соперников

41' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Команда Майнц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

39' Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус забивает с левой ноги!

38' Еккель Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Майнц

37' Баррейро Леандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' О, нет. Из многообещающей позиции Баррейро Леандро из команды Майнц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

36' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

35' Сегодняшная посещаемость составляет 16000 болельщиков

35' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Майнц

32' Майнц выполняет удар от ворот.

32' Харагути Генки не смог попасть в створ ударом издали

31' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Майнц выполняет удар от ворот.

29' Баррейро Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Майнц

22' Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Сен-Жюст Джеремая получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Сен-Жюст Джеремая на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Удар от ворот произведет Майнц

16' Отличный пас сделал Ингвартсен Маркус из команды Майнц . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

16' Майнц выполняет удар от ворот.

15' Крузе Макс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

15' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

15' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

13' Лукоки Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Сильный ветер сегодня будет мешать командам.

11' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

7' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ингвартсен Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Майнц выполняет удар от ворот.

1' Крузе Макс не смог попасть в створ ударом издали

1' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.