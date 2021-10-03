Германия: Бундеслига 2021-2022
Майнц
1:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: MEWA Arena Зрители: 16000
Унион Берлин
1:0
39' ГолИнгвартсен Маркус
45' Желтая карточкаХарагути Генки
65' Желтая карточкаКнохе Робин
1:1
69' ГолАвонийи Тайво
1:2
73' ГолАвонийи Тайво
75' Желтая карточкаКор Доминик
79' Желтая карточкаПрёмель Гриша
82' Желтая карточкаКрузе Макс
90' Вторая желтая карточкаКор Доминик
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
-
25 Тауэр НикласПолузащитник
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
39'
45'
65'
69'
1:1
73'
1:2
75'
79'
82'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
История личных встреч
Майнц
Унион Берлин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.29
|Салаи Адам
|1
|0.14
|Штёгер Кевин
|1
|0.14
|Ньякат Мусса
|1
|0.14
|Лукоки Андерсон
|1
|0.14
|Буркардт Джонатан
|1
|0.14
|Онисиво Карим
|0
|0
|Кор Доминик
|0
|0
|Видмер Сильван
|0
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|Стах Антон
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|5
|0.71
|Гисельман Нико
|2
|0.29
|Крузе Макс
|1 (1)
|0.14
|Бехренс Кевин
|1
|0.14
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.14
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Харагути Генки
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|3
|0
|Хак Александер
|2
|0
|Бель Штефан
|1
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Марвин
|2
|1
|Хедира Рани
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Кнохе Робин
|1
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Прёмель Гриша
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-ом тайме 4
0 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
33%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0
Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газишехир Газиантеп 1:0 Майнц - Ливерпуль 0:1 Майнц - Вюрцбургер 2:1 Вольфсбург - Майнц 2:3 Майнц - Боруссия Д 1:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1 Майнц - Герта 1:1 Майнц - Бавария 2:1 Вердер - Майнц 0:1 Кёльн - Майнц 2:3 Майнц - Арминия 1:1
Унион Берлин
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1
Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Виктория Берлин - Унион Берлин 2:5 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 5
|16
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 13
|15
|4.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Унион Берлин
|2:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|Майнц
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 7
|10
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 20
|6
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 13
|5
|16.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 7
|12
|2.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|5.
|Унион Берлин
|2:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Майнц
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|12.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Унион Берлин
|2:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|7.
|Майнц
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|11.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|3.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|5
|0
|0
|4.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|4
|5.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|2.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|3.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|4.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
|5.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|2
|1
Прогнозы на матч Майнц 1:2 Унион Берлин
Исход игры
Майнц
64.2% (88)
Ничья
26.3% (36)
Унион Берлин
9.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
42.65% (58)
Меньше
57.35% (78)
Обе команды забьют
Да
63.24% (86)
Нет
36.76% (50)
Популярный счёт
2:1 Майнц
29.9% (41)
1:0 Майнц
26.3% (36)
1:1 Ничья
20.4% (28)
2:0 Майнц
5.8% (8)
1:2 Унион Берлин
5.1% (7)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:1 Унион Берлин
2.9% (4)
1:3 Унион Берлин
1.5% (2)
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