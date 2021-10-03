Германия: Бундеслига 2021-2022
Бавария
Позже
Стадион: Альянц Арена
Айнтрахт Фр
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
35
Тута
18
Туре
Альмами
10
Костич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
-
23 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ахе РагнарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Бавария
Айнтрахт Фр
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.3%
13%
8.7%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
82.6%
13%
4.4%
19 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
30 матчей
73.3%
13.3%
13.4%
22 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
18 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.3%
26.7%
10%
19 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|7 (1)
|1.17
|Киммих Йозуа
|3
|0.5
|Гнабри Серж
|3
|0.5
|Сане Лерой
|2
|0.33
|Мюллер Томас
|2
|0.33
|Мусиала Джамал
|2
|0.33
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.33
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Горецка Леон
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёуге Йенс
|2
|0.33
|Костич Филип
|1
|0.17
|Борре Рафаэль
|1
|0.17
|Ламмерс Сэм
|1
|0.17
|Дурм Эрик
|0
|0
|Соу Джибриль
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павар Бенжамен
|0
|1
|Зюле Никлас
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленц Кристофер
|3
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Соу Джибриль
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Чендлер Тимоти
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
3
5 В 1-ом тайме 2
9 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
1
33%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
21
5
9 В 1-ом тайме 3
12 Во 2-ом тайме 2
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
1
20%
16-30
4
19%
2
40%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
2
40%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3
РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3 Бавария - Аугсбург 5:2 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Майнц - Бавария 2:1 Бавария - Байер Л 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1
Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 1:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 2:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 5
|16
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 13
|15
|4.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Унион Берлин
|2:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|Майнц
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 7
|10
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 20
|6
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 13
|5
|16.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 7
|12
|2.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|5.
|Унион Берлин
|2:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Майнц
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|12.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Унион Берлин
|2:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|7.
|Майнц
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|11.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|3.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|5
|0
|0
|4.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|4
|5.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|2.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|3.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|4.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
|5.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|2
|1
Прогнозы на матч Бавария - Айнтрахт Фр
Исход игры
Бавария
98% (145)
Ничья
1.4% (2)
Айнтрахт Фр
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
75.54% (105)
Меньше
24.46% (34)
Обе команды забьют
Да
43.17% (60)
Нет
56.83% (79)
Популярный счёт
3:1 Бавария
25% (37)
3:0 Бавария
24.3% (36)
2:0 Бавария
23% (34)
2:1 Бавария
8.8% (13)
4:1 Бавария
5.4% (8)
4:0 Бавария
4.1% (6)
5:0 Бавария
2% (3)
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