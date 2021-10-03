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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
 
Позже

Стадион:
Айнтрахт Фр
1
Нойер
Мануэль
4
Зюле
Никлас
2
Юпамекано
Део
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
1
Трапп
Кевин
35
Тута
3
Ильзанкер
Штефан
13
Хинтереггер
Мартин
18
Туре
Альмами
8
Соу
Джибриль
6
Якич
Кристиян
22
Чендлер
Тимоти
29
Линнстрем
Йеспер
10
Костич
Филип
19
Борре
Рафаэль
Бавария
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Бавария
Айнтрахт Фр

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.3%
13%
8.7%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

82.6%
13%
4.4%
19 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

30 матчей

73.3%
13.3%
13.4%
22 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
18 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.3%
26.7%
10%
19 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:1
Б
5:0
К
2:1
Б
5:2
Б
5:1
Б
5:1
Б
0:3
С
0:5
К
1:3
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
0:4
Б
5:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:1
К
0:4
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:3
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 7 (1) 1.17
Киммих Йозуа 3 0.5
Гнабри Серж 3 0.5
Сане Лерой 2 0.33
Мюллер Томас 2 0.33
Мусиала Джамал 2 0.33
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.33
Альфонсо Дэвис 0 0
Горецка Леон 0 0
Ньянзу Танги 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёуге Йенс 2 0.33
Костич Филип 1 0.17
Борре Рафаэль 1 0.17
Ламмерс Сэм 1 0.17
Дурм Эрик 0 0
Соу Джибриль 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павар Бенжамен 0 1
Зюле Никлас 1 0
Сане Лерой 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 3 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Соу Джибриль 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Да Коста Данни 1 0
Чендлер Тимоти 1 0
Дурм Эрик 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Якич Кристиян 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
3
5 В 1-ом тайме 2
9 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
1
33%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

21
5
9 В 1-ом тайме 3
12 Во 2-ом тайме 2
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
1
20%
16-30
4
19%
2
40%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
2
40%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3
РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3 Бавария - Аугсбург 5:2 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Майнц - Бавария 2:1 Бавария - Байер Л 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1
Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 1:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 2:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 1 0 23 - 5 16
2. Фрайбург Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 19 - 13 15
4. Байер Л Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
5. Вольфсбург Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Кёльн Заявка 7 3 3 1 13 - 9 12
7. Унион Берлин 2:1 Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
8. Майнц 1:2 Заявка 7 3 1 3 7 - 5 10
9. РБ Лейпциг Заявка 7 3 1 3 15 - 7 10
10. Боруссия М Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
13. Герта Заявка 7 2 0 5 8 - 20 6
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 0 5 1 6 - 9 5
15. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 3 - 13 5
16. Арминия Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17. Бохум Заявка 7 1 1 5 4 - 16 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 4 4 0 0 14 - 7 12
2. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
4. РБ Лейпциг Заявка 4 3 0 1 14 - 4 9
5. Унион Берлин 2:1 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фрайбург Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Майнц 1:2 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Вольфсбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
11. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
12. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Арминия Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
2. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбург Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Унион Берлин 2:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
6. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
7. Майнц 1:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
8. Боруссия М Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
9. Боруссия Д Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10. Герта Заявка 4 1 0 3 4 - 15 3
11. Кёльн Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
13. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
15. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
3. Унион Берлин Авонийи Тайво 5 0 0
4. Байер Л Вирц Флориан 4 0 4
5. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
2. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
3. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
4. Байер Л Диаби Мусса 4 0
5. Унион Берлин Фридрих Марвин 2 1
Весь список
  • До матча
  • Рады приветствовать всех любителей футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Бавария" - "Айнтрахт", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Айнтрахт Фр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 7 минут.

    Главный судья: Florian Badstuebner

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 148
Бавария 98% (145)
X 1.4% (2)
Айнтрахт Фр 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Айнтрахт Фр
1.13
9.88
7.92
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Бавария - Айнтрахт Фр онлайн


Прогнозы на матч Бавария - Айнтрахт Фр

Исход игры
Бавария
98% (145)
Ничья
1.4% (2)
Айнтрахт Фр
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
75.54% (105)
Меньше
24.46% (34)
Обе команды забьют
Да
43.17% (60)
Нет
56.83% (79)
Популярный счёт
3:1 Бавария
25% (37)
3:0 Бавария
24.3% (36)
2:0 Бавария
23% (34)
2:1 Бавария
8.8% (13)
4:1 Бавария
5.4% (8)
4:0 Бавария
4.1% (6)
5:0 Бавария
2% (3)
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