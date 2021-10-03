Жереми Фримпонг не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Байер Л , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Отличные скиллы показывает Вирц Флориан , обводя своих соперников

47' Удар от ворот произведет Арминия

47' Вирц Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Адли Амин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Коссуну Одилон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Ортега Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Отличные скиллы показывает Шик Патрик , обводя своих соперников

40' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Арминия выполняет удар от ворот.

36' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Арминия выполняет удар от ворот.

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Циборра Леннарт получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Циборра Леннарт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Как он промахнулся? Диаби Мусса имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

33' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.

33' Коссуну Одилон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Шик Патрик нанес удар издали, а Штефан Ортега отбил его обратно в игру!

30' Пьеро Инкапье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Шёпф Алессандро нанес удар, мяч был парирован, но Лукаш Градецки не удержал его в руках.

29' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

29' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Г О О О О Л - Шик Патрик забивает с левой ноги!

23' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Пьеро Инкапье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Циборра Леннарт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Арминия отменен из-за положения "вне игры".

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

19' Плохо сыграл Та Джонатан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

19' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Г О О О О Л - Диаби Мусса забивает ударом с левой ноги!

17' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

17' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Циборра Леннарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

16' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

16' Окугава Масая нанес удар головой, но Лукаш Градецки спокойно отбил мяч.

15' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Виммер Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Нильссон Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

14' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

13' Арминия выполняет удар от ворот.

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Ох, нехорошо это выглядит. Виммер Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Виммер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Диаби Мусса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Бруннер Седрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

9' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Пьеро Инкапье из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

7' Пьеро Инкапье из команды Байер Л получает желтую после опасной игры.

5' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Арминия выполняет удар от ворот.

4' Идет дождь, трудные условия для игроков.

4' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру