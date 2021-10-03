Германия: Бундеслига 2021-2022
Арминия
0:4
Конец матча
Стадион: Шюко-Арена Зрители: 16250
Байер Л
7' Желтая карточкаИнкапье Пьеро
10' Желтая карточкаБруннер Седрик
0:1
18' ГолДиаби Мусса
19' Undefined phrase: football_event_Виммер Патрик
0:2
24' ГолШик Патрик
55' Желтая карточкаВиммер Патрик
0:3
57' ГолШик Патрик
66' Желтая карточкаЦиборра Леннарт
0:4
90' ПенальтиДемирбай Керем
90' Желтая карточкаОртега Штефан
21
Хак
Робин
31
Адли
Амин
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Адли АминПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
18'
0:1
19'
24'
0:2
55'
57'
0:3
66'
90'
0:4
90'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
История личных встреч
Арминия
Байер Л
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клос Фабиан
|1
|0.14
|Окугава Масая
|1
|0.14
|Виммер Патрик
|1
|0.14
|Бруннер Седрик
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|6
|0.86
|Вирц Флориан
|4
|0.57
|Диаби Мусса
|4
|0.57
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.14
|Андрих Роберт
|1
|0.14
|Амири Надим
|1
|0.14
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|Виммер Патрик
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Притль Мануэль
|1
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|4
|0
|Баккер Митчел
|3
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Андрих Роберт
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Аларио Лукас
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
10
0 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
2
20%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
3
60%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
3
17
2 В 1-ом тайме 8
1 Во 2-ом тайме 9
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
67%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
33%
3
18%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1
Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Герта - Арминия 0:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Арминия - Шальке 04 1:0 Аугсбург - Арминия 0:0 Арминия - Фрайбург 1:0 Майнц - Арминия 1:1 Арминия - Санкт-Паули 1:1
Байер Л
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1
Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вердер - Байер Л 0:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Бавария - Байер Л 2:0 Байер Л - Кёльн 3:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0 Байер Л - Шальке 04 2:1 Герта - Байер Л 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|24 - 7
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 13
|15
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 7
|10
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 20
|6
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 13
|5
|16.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 7
|12
|2.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 4
|9
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|12.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|8.
|Майнц
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|12.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|1
|3.
|Байер Л
|Шик Патрик
|6
|0
|0
|4.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|5
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|1
|2.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|3.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|4.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
Прогнозы на матч Арминия 0:4 Байер Л
Исход игры
Арминия
2.2% (3)
Ничья
5.1% (7)
Байер Л
92.8% (128)
Тотал 2.5
Больше
69.85% (95)
Меньше
30.15% (41)
Обе команды забьют
Да
71.32% (97)
Нет
28.68% (39)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
50% (69)
0:2 Байер Л
17.4% (24)
1:3 Байер Л
11.6% (16)
0:1 Байер Л
7.2% (10)
1:1 Ничья
4.3% (6)
0:3 Байер Л
2.9% (4)
2:1 Арминия
2.2% (3)
2:3 Байер Л
1.4% (2)
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