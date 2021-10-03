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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
0:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 16250
Байер Л
0'
7' Желтая карточка
Инкапье Пьеро
10' Желтая карточка
Бруннер Седрик
0:1
18' Гол
Диаби Мусса
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Виммер Патрик
0:2
24' Гол
Шик Патрик
55' Желтая карточка
Виммер Патрик
0:3
57' Гол
Шик Патрик
66' Желтая карточка
Циборра Леннарт
0:4
90' Пенальти
Демирбай Керем
90' Желтая карточка
Ортега Штефан
90'+3
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
6
Циборра
Леннарт
19
Притль
Мануэль
8
Шёпф
Алессандро
20
Виммер
Патрик
11
Окугава
Масая
21
Хак
Робин
9
Клос
Фабиан
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
33
Инкапье
Пьеро
20
Арангис
Чарлес
10
Демирбай
Керем
31
Адли
Амин
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
Арминия
4-2-3-1
Байер Л
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Инкапье Пьеро
10'
Бруннер Седрик
 
18'
0:1
Диаби Мусса
19'
Виммер Патрик
 
24'
0:2
Шик Патрик
(Вирц Флориан)
55'
Виммер Патрик
 
57'
0:3
Шик Патрик
(Фримпонг Жереми)
62'
Крюгер Флориан
Виммер Патрик
 
62'
Кунце Фабиан
Шёпф Алессандро
 
64'
 
Синкгравен Дэйли
Инкапье Пьеро
64'
 
Паулиньо Жозе
Диаби Мусса
66'
Циборра Леннарт
 
75'
 
Амири Надим
Арангис Чарлес
75'
 
Беллараби Карим
Вирц Флориан
75'
 
Аларио Лукас
Шик Патрик
77'
Де Медина Натан
Циборра Леннарт
 
77'
Ласм Бриан
Клос Фабиан
 
77'
Фернандес Эдимилсон
Хак Робин
 
90'
0:4
Демирбай Керем
90'
Ортега Штефан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

История личных встреч

Арминия
Байер Л

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
1:2
Б
1:2
К
0:2
К
2:3
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клос Фабиан 1 0.14
Окугава Масая 1 0.14
Виммер Патрик 1 0.14
Бруннер Седрик 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 6 0.86
Вирц Флориан 4 0.57
Диаби Мусса 4 0.57
Демирбай Керем 1 (1) 0.14
Андрих Роберт 1 0.14
Амири Надим 1 0.14
Фримпонг Жереми 0 0
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёпф Алессандро 1 1
Виммер Патрик 2 0
Клос Фабиан 1 0
Притль Мануэль 1 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Ласм Бриан 1 0
Хак Робин 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 4 0
Баккер Митчел 3 0
Демирбай Керем 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Андрих Роберт 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Аларио Лукас 1 0
Та Джонатан 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Вирц Флориан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
10
0 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
2
20%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
3
60%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

3
17
2 В 1-ом тайме 8
1 Во 2-ом тайме 9
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
67%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
33%
3
18%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1
Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Герта - Арминия 0:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Арминия - Шальке 04 1:0 Аугсбург - Арминия 0:0 Арминия - Фрайбург 1:0 Майнц - Арминия 1:1 Арминия - Санкт-Паули 1:1
Байер Л
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1
Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вердер - Байер Л 0:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Бавария - Байер Л 2:0 Байер Л - Кёльн 3:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0 Байер Л - Шальке 04 2:1 Герта - Байер Л 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 24 - 7 16
2. Байер Л Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
3. Фрайбург Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 19 - 13 15
5. Вольфсбург Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Кёльн Заявка 7 3 3 1 13 - 9 12
7. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
8. Майнц Заявка 7 3 1 3 7 - 5 10
9. РБ Лейпциг Заявка 7 3 1 3 15 - 7 10
10. Боруссия М Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
13. Айнтрахт Фр Заявка 7 1 5 1 8 - 10 8
14. Герта Заявка 7 2 0 5 8 - 20 6
15. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 3 - 13 5
16. Бохум Заявка 7 1 1 5 4 - 16 4
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 3 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 4 4 0 0 14 - 7 12
2. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Бавария Заявка 4 3 0 1 16 - 4 9
4. РБ Лейпциг Заявка 4 3 0 1 14 - 4 9
5. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фрайбург Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Майнц Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Вольфсбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
11. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
12. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Арминия Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
2. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбург Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
6. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
7. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
8. Майнц Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Боруссия М Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
10. Боруссия Д Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Герта Заявка 4 1 0 3 4 - 15 3
12. Кёльн Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
14. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
15. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 1 - 13 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 1
3. Байер Л Шик Патрик 6 0 0
4. Унион Берлин Авонийи Тайво 5 0 0
5. Байер Л Вирц Флориан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Майнц Кор Доминик 3 1
2. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
3. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
4. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
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Прогнозы 138
Арминия 2.2% (3)
X 5.1% (7)
Байер Л 92.8% (128)
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Где смотреть матч Арминия 0:4 Байер Л онлайн


Прогнозы на матч Арминия 0:4 Байер Л

Исход игры
Арминия
2.2% (3)
Ничья
5.1% (7)
Байер Л
92.8% (128)
Тотал 2.5
Больше
69.85% (95)
Меньше
30.15% (41)
Обе команды забьют
Да
71.32% (97)
Нет
28.68% (39)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
50% (69)
0:2 Байер Л
17.4% (24)
1:3 Байер Л
11.6% (16)
0:1 Байер Л
7.2% (10)
1:1 Ничья
4.3% (6)
0:3 Байер Л
2.9% (4)
2:1 Арминия
2.2% (3)
2:3 Байер Л
1.4% (2)
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