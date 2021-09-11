Турция: Суперлига 2021-2022
Коньяспор
1:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Конья Бююкшехир
Алтай
1:0
7' ГолДикмен Сонер
89
Скубич
Нейц
14
Дикмен
Сонер
23
Цекици
Эндри
28
Акча
Мурат
29
Тиан
Кали
17
Поко
Андре
11
Бамба
Дауда
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Цекици ЭндриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Акча МуратЗащитник
-
29 Тиан КалиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бамба ДаудаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Юнлю ТолгаЗащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пайшау МаркуНападающий
-
-
30 Eren Erdogan
-
-
-
Главный тренер: Мустафа Денизли
Ход матча
7'
1:0
20'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикалеши Сокол
|2
|0.5
|2.
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.25
|3.
|Цекици Эндри
|1
|0.25
|4.
|Дикмен Сонер
|1
|0.25
|5.
|Скубич Нейц
|0
|0
|6.
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|7.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Дауда
|2
|0.5
|2.
|Пинарес Сесар
|1
|0.25
|3.
|Thaciano
|1
|0.25
|4.
|Тиан Кали
|1
|0.25
|5.
|Yasser Rayan
|1
|0.25
|6.
|Martín Rodríguez1
|1
|0.25
|7.
|Караель Джебраил
|0
|0
|8.
|Serge Aka
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0
|2.
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|3.
|Шехич Ибрагим
|1
|0
|4.
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|5.
|Демирбаг Адиль
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коньяспор
|0
|0
|0
|25% (1)
|0
|75% (3)
|Алтай
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =7 -5Коньяспор 0:3 Генчлербирлиги Адана Демирспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:1 Истанбул Башакшехир Сивасспор 0:1 Коньяспор
Коньяспор 1:0 Антальяспор Эрзурумспор 1:2 Коньяспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 0:1 Коньяспор Коньяспор 5:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Хатайспор Ризеспор 5:3 Коньяспор Коньяспор 0:0 Кайсериспор Сивасспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:3 Фенербахче
Алтай Последние 20 матчей: +15 =1 -4Алтай 0:2 Фенербахче Аланьяспор 1:4 Алтай Алтай 3:0 Кайсериспор Алтай 1:3 Умраньеспор
Антальяспор 0:1 Алтай Алтай 3:0 Гиресунспор Алтынорду 0:1 Алтай Истанбулспор 0:1 Алтай Алтай 3:2 Истанбулспор Алтай 4:3 Бандырмаспор Умраньеспор 0:1 Алтай Акхисар 2:0 Алтай Алтай 4:1 Аданаспор Османлыспор 2:2 Алтай Алтай 0:1 Болуспор Бурсаспор 1:3 Алтай Алтай 3:0 Менемен Беледиеспор Балыкесирспор 0:3 Алтай Алтай 5:0 Тузласпор Гиресунспор 1:2 Алтай
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Алтай: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коньяспор
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Трабзонспор
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Фенербахче
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|Бешикташ
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Галатасарай
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|2:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Малатьяспор
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Алтай
|0:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|9.
|Касымпаша
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Хатайспор
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|11.
|Антальяспор
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Кайсериспор
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|13.
|Аланьяспор
|3
|1
|0
|2
|2 - 9
|3
|14.
|Гёзтепе
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Адана Демирспор
|0:2
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|16.
|Сивасспор
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Газишехир Газиантеп
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Ризеспор
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Истанбул Башакшехир
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Гиресунспор
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Коньяспор
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Касымпаша
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Хатайспор
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|Антальяспор
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Фенербахче
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Трабзонспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Алтай
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Малатьяспор
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Кайсериспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Ризеспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Сивасспор
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Адана Демирспор
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Гёзтепе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Аланьяспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Гиресунспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Фенербахче
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Галатасарай
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Коньяспор
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Малатьяспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Алтай
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Кайсериспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Аланьяспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|9.
|Гёзтепе
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Бешикташ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Касымпаша
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|2:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Адана Демирспор
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Сивасспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Хатайспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Антальяспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гиресунспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Газишехир Газиантеп
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|20.
|Ризеспор
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|3
|0
|1
|2.
|Хатайспор
|Лобжанидзе Саба
|3
|0
|1
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|3
|0
|0
|4.
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|3
|2
|0
|5.
|Малатьяспор
|Бюйюк Адем
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Газишехир Газиантеп
|Мендиль Хамза
|3
|0
|2.
|Бешикташ
|Учан Салих
|1
|1
|3.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|1
|1
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Сагаль Анхело
|1
|1
|5.
|Антальяспор
|Озмерт Хакан
|2
|0