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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Коньяспор
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Алтай
0'
1:0
7' Гол
Дикмен Сонер
20' Желтая карточка
 21'
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
18
Хаджиахметович
Амир
14
Дикмен
Сонер
10
Гюрлер
Сердар
23
Цекици
Эндри
17
Чикалеши
Сокол
7
Бютюки
Зюмер
1
Лис
Матеуш
90
Караель
Джебраил
28
Акча
Мурат
29
Тиан
Кали
38
Озтюрк
Ибрахим
2
Надери
Мохаммад
7
Leandro
Kappel
17
Поко
Андре
21
Пинарес
Сесар
10
Martín
Rodríguez1
11
Бамба
Дауда
Коньяспор
4-3-3
Алтай
5-4-1

Ход матча

7'
Дикмен Сонер
1:0
20'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикалеши Сокол 2 0.5
2. Бардакчи Абдулкерим 1 0.25
3. Цекици Эндри 1 0.25
4. Дикмен Сонер 1 0.25
5. Скубич Нейц 0 0
6. Бютюки Зюмер 0 0
7. Хауберт Гильерме 0 0
Алтай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Дауда 2 0.5
2. Пинарес Сесар 1 0.25
3. Thaciano 1 0.25
4. Тиан Кали 1 0.25
5. Yasser Rayan 1 0.25
6. Martín Rodríguez1 1 0.25
7. Караель Джебраил 0 0
8. Serge Aka 0 0

Карточки

Коньяспор
# Игрок      
1. Бардакчи Абдулкерим 2 0
2. Гюрлер Сердар 1 0
3. Шехич Ибрагим 1 0
4. Чикалеши Сокол 1 0
5. Демирбаг Адиль 1 0
Алтай
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коньяспор 0 0 0 25% (1) 0 75% (3)
Алтай 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Коньяспор 0:3 Генчлербирлиги Адана Демирспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:1 Истанбул Башакшехир Сивасспор 0:1 Коньяспор
Коньяспор 1:0 Антальяспор Эрзурумспор 1:2 Коньяспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 0:1 Коньяспор Коньяспор 5:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Хатайспор Ризеспор 5:3 Коньяспор Коньяспор 0:0 Кайсериспор Сивасспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:3 Фенербахче
Алтай Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Алтай 0:2 Фенербахче Аланьяспор 1:4 Алтай Алтай 3:0 Кайсериспор Алтай 1:3 Умраньеспор
Антальяспор 0:1 Алтай Алтай 3:0 Гиресунспор Алтынорду 0:1 Алтай Истанбулспор 0:1 Алтай Алтай 3:2 Истанбулспор Алтай 4:3 Бандырмаспор Умраньеспор 0:1 Алтай Акхисар 2:0 Алтай Алтай 4:1 Аданаспор Османлыспор 2:2 Алтай Алтай 0:1 Болуспор Бурсаспор 1:3 Алтай Алтай 3:0 Менемен Беледиеспор Балыкесирспор 0:3 Алтай Алтай 5:0 Тузласпор Гиресунспор 1:2 Алтай

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Алтай: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Коньяспор 2:1 Алтай Товарищеские матчи Алтай 2:2 Коньяспор А Лига Алтай 4:1 Коньяспор А Лига Коньяспор 2:0 Алтай А Лига
Коньяспор 1:3 Алтай Кубок Коньяспор 0:3 Алтай Товарищеские матчи Коньяспор 3:0 Алтай Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 1:0 4 3 1 0 5 - 2 10
2. Трабзонспор 3 3 0 0 8 - 2 9
3. Фенербахче 3 3 0 0 5 - 0 9
4. Бешикташ 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Галатасарай 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Фатих Карагюмрюк 2:0 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Малатьяспор 3 2 0 1 4 - 5 6
8. Алтай 0:1 4 2 0 2 7 - 4 6
9. Касымпаша 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Хатайспор 3 1 1 1 7 - 3 4
11. Антальяспор 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Кайсериспор 3 1 1 1 2 - 4 4
13. Аланьяспор 3 1 0 2 2 - 9 3
14. Гёзтепе 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Адана Демирспор 0:2 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Сивасспор 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Газишехир Газиантеп 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Ризеспор 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Истанбул Башакшехир 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Гиресунспор 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Фатих Карагюмрюк 2:0 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Коньяспор 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Касымпаша 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Хатайспор 2 1 1 0 6 - 1 4
6. Антальяспор 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Фенербахче 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Трабзонспор 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Галатасарай 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Алтай 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Малатьяспор 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Кайсериспор 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Газишехир Газиантеп 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Ризеспор 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Сивасспор 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Адана Демирспор 0:2 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Гёзтепе 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Аланьяспор 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Гиресунспор 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Фенербахче 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Галатасарай 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Коньяспор 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Малатьяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Алтай 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
7. Кайсериспор 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Аланьяспор 2 1 0 1 1 - 5 3
9. Гёзтепе 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Бешикташ 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Касымпаша 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Фатих Карагюмрюк 2:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Адана Демирспор 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Сивасспор 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Хатайспор 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Антальяспор 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гиресунспор 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Газишехир Газиантеп 2 0 0 2 2 - 5 0
20. Ризеспор 2 0 0 2 2 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 3 0 1
2. Хатайспор Лобжанидзе Саба 3 0 1
3. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 3 0 0
4. Антальяспор Райт Хаджи 3 2 0
5. Малатьяспор Бюйюк Адем 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Газишехир Газиантеп Мендиль Хамза 3 0
2. Бешикташ Учан Салих 1 1
3. Аланьяспор Дьедью Фамара 1 1
4. Газишехир Газиантеп Сагаль Анхело 1 1
5. Антальяспор Озмерт Хакан 2 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Алтай
2.48
8.23
3.15
Все Коэффициенты
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