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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сивасспор
1:1
Конец матча

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
1:0
21' Гол
Ятабаре Мустафа
37' Желтая карточка
Огюз Ахмет
82' Желтая карточка
Йилдирим Муаммер
1:1
90' Гол
Фигейредо Жоау
90' Желтая карточка
Кофи Исаак
90'+6
25
Йилдирим
Муаммер
77
Огюз
Ахмет
6
Гутас
Димитрис
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
5
Кофи
Исаак
37
Арслан
Хакан
16
Энрике
Педро
76
Фахир
Файсал
7
Градель
Макс-Ален
9
Ятабаре
Мустафа
1
Гювенч
Гюнай
70
Кициу
Стелиос
45
Колкер
Стивен
3
Джилободжи
Папи
27
Мендиль
Хамза
52
Меркель
Александр
8
Жефферсон
IV
18
Эль-Мессауди
Ахмед
20
Нияз
Реджеп
94
Нуха
Дико
10
Демир
Мухаммет
Сивасспор
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
4-3-1-2

Ход матча

21'
Ятабаре Мустафа
(Энрике Педро)
1:0
36'
 
Сагаль Анхело
Жефферсон
37'
Огюз Ахмет
 
67'
 
Пехливан Халиль
Мендиль Хамза
67'
 
Фигейредо Жоау
Эль-Мессауди Ахмед
69'
Ешильюрт Эрдоган
Градель Макс-Ален
 
76'
 
Эрдоган Доган
Меркель Александр
77'
 
Озер Кенан
Нуха Дико
80'
Окечукву Азубуйке
Арслан Хакан
 
80'
Йилмаз Сефа
Энрике Педро
 
82'
Йилдирим Муаммер
 
84'
Эрдал Зия
Ятабаре Мустафа
 
90'
1:1
Фигейредо Жоау
90'
Кофи Исаак
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гутас Димитрис 2 0.4
2. Энрике Педро 1 (1) 0.2
3. Ятабаре Мустафа 1 0.2
4. Кофи Исаак 1 0.2
5. Фахир Файсал 0 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джилободжи Папи 1 0.2
2. Фигейредо Жоау 1 0.2
3. Мендиль Хамза 1 0.2
4. Демир Мухаммет 1 (1) 0.2
5. Сагаль Анхело 1 (1) 0.2
6. Эрдоган Доган 0 0

Карточки

Сивасспор
# Игрок      
1. Кофи Исаак 2 0
2. Кайоде Оларенваджу 0 1
3. Энрике Педро 1 0
4. Чифтчи Угюр 1 0
5. Йилдирим Муаммер 1 0
6. Огюз Ахмет 1 0
7. Вурал Али Шашал 1 0
8. Окечукву Азубуйке 1 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Мендиль Хамза 3 0
2. Сагаль Анхело 1 1
3. Нияз Реджеп 2 0
4. Кициу Стелиос 1 0
5. Гювенч Гюнай 1 0
6. Джилободжи Папи 1 0
7. Эль-Мессауди Ахмед 1 0
8. Тошка Алин 1 0
9. Фигейредо Жоау 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сивасспор 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 40% (2) 0
 Газишехир Газиантеп 0 20% (1) 0 20% (1) 0 60% (3)

Предыдущие игры

Сивасспор Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Фенербахче 1:1 Сивасспор Сивасспор 2:2 Гёзтепе Копенгаген 5:0 Сивасспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор
Сивасспор 1:2 Копенгаген Сивасспор 0:1 Коньяспор Сивасспор 1:1 Динамо Батуми Динамо Батуми 1:2 Сивасспор Сивасспор 1:0 Петрокуб Петрокуб 0:1 Сивасспор Сивасспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 0:1 Сивасспор Сивасспор 1:0 Малатьяспор Денизлиспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 0:0 Бешикташ Генчлербирлиги 2:3 Сивасспор Сивасспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 2:4 Сивасспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Газишехир Газиантеп 2:0 Антальяспор Малатьяспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Бешикташ Фатих Карагюмрюк 3:2 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 0:3 Герта Майнц 1:0 Газишехир Газиантеп Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Аданаспор Газишехир Газиантеп 3:2 Истанбулспор Хатайспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:5 Ризеспор Кайсериспор 0:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:3 Эрзурумспор Аланьяспор 3:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 2:2 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Сивасспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Газишехир Газиантеп 0:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:1 Газишехир Газиантеп Суперлига Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:0 5 3 2 0 10 - 4 11
2. Бешикташ 4 3 1 0 7 - 0 10
3. Фенербахче 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Коньяспор 4 3 1 0 7 - 3 10
5. Фатих Карагюмрюк 5 3 1 1 11 - 6 10
6. Алтай 5 3 0 2 10 - 7 9
7. Галатасарай 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Хатайспор 4 2 1 1 9 - 3 7
9. Кайсериспор 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Аланьяспор 4 2 0 2 3 - 9 6
11. Малатьяспор 5 2 0 3 7 - 12 6
12. Касымпаша 0:0 5 1 3 1 5 - 5 6
13. Гёзтепе 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Газишехир Газиантеп 5 1 2 2 5 - 6 5
15. Антальяспор 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Сивасспор 5 0 3 2 5 - 7 3
17. Адана Демирспор 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Ризеспор 4 0 1 3 2 - 8 1
19. Истанбул Башакшехир 4 0 0 4 2 - 6 0
20. Гиресунспор 4 0 0 4 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Фатих Карагюмрюк 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Коньяспор 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Алтай 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Касымпаша 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Хатайспор 2 1 1 0 6 - 1 4
7. Фенербахче 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Газишехир Газиантеп 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Кайсериспор 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Трабзонспор 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Антальяспор 2 1 1 0 4 - 3 4
12. Галатасарай 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Аланьяспор 2 1 0 1 2 - 4 3
14. Малатьяспор 3 1 0 2 6 - 9 3
15. Гёзтепе 2 1 0 1 2 - 2 3
16. Сивасспор 3 0 2 1 3 - 4 2
17. Адана Демирспор 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ризеспор 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Гиресунспор 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Фенербахче 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Галатасарай 3 1 2 0 6 - 4 5
4. Коньяспор 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Фатих Карагюмрюк 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Алтай 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Хатайспор 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Кайсериспор 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Малатьяспор 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Аланьяспор 2 1 0 1 1 - 5 3
11. Гёзтепе 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Бешикташ 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Газишехир Газиантеп 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Сивасспор 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Касымпаша 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Адана Демирспор 2 0 1 1 1 - 5 1
17. Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Гиресунспор 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Антальяспор 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Ризеспор 2 0 0 2 2 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 0
2. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 4 0 1
3. Хатайспор Лобжанидзе Саба 3 0 1
4. Фатих Карагюмрюк Бертолаччи Андреа 3 0 0
5. Малатьяспор Тетте Бенджамин 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
2. Газишехир Газиантеп Мендиль Хамза 3 0
3. Бешикташ Учан Салих 1 1
4. Аланьяспор Дьедью Фамара 1 1
5. Газишехир Газиантеп Сагаль Анхело 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Огюз Ахмет получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Жефферсон IV уходит с поля. Сагаль Анхело выходит вместо него
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Ятабаре Мустафа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп онлайн




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