Турция: Суперлига 2021-2022
Сивасспор
1:1
Конец матча
Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
Газишехир Газиантеп
1:0
21' ГолЯтабаре Мустафа
37' Желтая карточкаОгюз Ахмет
82' Желтая карточкаЙилдирим Муаммер
1:1
90' ГолФигейредо Жоау
90' Желтая карточкаКофи Исаак
77
Огюз
Ахмет
37
Арслан
Хакан
16
Энрике
Педро
76
Фахир
Файсал
20
Нияз
Реджеп
94
Нуха
Дико
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
-
16 Энрике ПедроПолузащитник
-
76 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
-
10 Йилмаз СефаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кесгин КеремПолузащитник
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
-
94 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
21'
1:0
37'
77'
82'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гутас Димитрис
|2
|0.4
|2.
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.2
|3.
|Ятабаре Мустафа
|1
|0.2
|4.
|Кофи Исаак
|1
|0.2
|5.
|Фахир Файсал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джилободжи Папи
|1
|0.2
|2.
|Фигейредо Жоау
|1
|0.2
|3.
|Мендиль Хамза
|1
|0.2
|4.
|Демир Мухаммет
|1 (1)
|0.2
|5.
|Сагаль Анхело
|1 (1)
|0.2
|6.
|Эрдоган Доган
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кофи Исаак
|2
|0
|2.
|Кайоде Оларенваджу
|0
|1
|3.
|Энрике Педро
|1
|0
|4.
|Чифтчи Угюр
|1
|0
|5.
|Йилдирим Муаммер
|1
|0
|6.
|Огюз Ахмет
|1
|0
|7.
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|8.
|Окечукву Азубуйке
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мендиль Хамза
|3
|0
|2.
|Сагаль Анхело
|1
|1
|3.
|Нияз Реджеп
|2
|0
|4.
|Кициу Стелиос
|1
|0
|5.
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|6.
|Джилободжи Папи
|1
|0
|7.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0
|8.
|Тошка Алин
|1
|0
|9.
|Фигейредо Жоау
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сивасспор
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|Газишехир Газиантеп
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|60% (3)
Предыдущие игры
Сивасспор Последние 20 матчей: +10 =6 -4Фенербахче 1:1 Сивасспор Сивасспор 2:2 Гёзтепе Копенгаген 5:0 Сивасспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор
Сивасспор 1:2 Копенгаген Сивасспор 0:1 Коньяспор Сивасспор 1:1 Динамо Батуми Динамо Батуми 1:2 Сивасспор Сивасспор 1:0 Петрокуб Петрокуб 0:1 Сивасспор Сивасспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 0:1 Сивасспор Сивасспор 1:0 Малатьяспор Денизлиспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 0:0 Бешикташ Генчлербирлиги 2:3 Сивасспор Сивасспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 2:4 Сивасспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +5 =5 -10Газишехир Газиантеп 2:0 Антальяспор Малатьяспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Бешикташ Фатих Карагюмрюк 3:2 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 0:3 Герта Майнц 1:0 Газишехир Газиантеп Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Аданаспор Газишехир Газиантеп 3:2 Истанбулспор Хатайспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:5 Ризеспор Кайсериспор 0:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:3 Эрзурумспор Аланьяспор 3:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 2:2 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Сивасспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|Бешикташ
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|3.
|Фенербахче
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Коньяспор
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|Алтай
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|7.
|Галатасарай
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Хатайспор
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|9.
|Кайсериспор
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Аланьяспор
|4
|2
|0
|2
|3 - 9
|6
|11.
|Малатьяспор
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|12.
|Касымпаша
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|Гёзтепе
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Газишехир Газиантеп
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|15.
|Антальяспор
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Сивасспор
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|17.
|Адана Демирспор
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Ризеспор
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|Истанбул Башакшехир
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
|20.
|Гиресунспор
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Коньяспор
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Алтай
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Касымпаша
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Хатайспор
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|7.
|Фенербахче
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Газишехир Газиантеп
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Кайсериспор
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Трабзонспор
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Антальяспор
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|12.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Аланьяспор
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|14.
|Малатьяспор
|3
|1
|0
|2
|6 - 9
|3
|15.
|Гёзтепе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Сивасспор
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Адана Демирспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ризеспор
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Гиресунспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Фенербахче
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Галатасарай
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|4.
|Коньяспор
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Алтай
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Хатайспор
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Кайсериспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Малатьяспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Аланьяспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|11.
|Гёзтепе
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Бешикташ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Газишехир Газиантеп
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Сивасспор
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Касымпаша
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Адана Демирспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|17.
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Гиресунспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Антальяспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Ризеспор
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|0
|2.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|4
|0
|1
|3.
|Хатайспор
|Лобжанидзе Саба
|3
|0
|1
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Бертолаччи Андреа
|3
|0
|0
|5.
|Малатьяспор
|Тетте Бенджамин
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Мендиль Хамза
|3
|0
|3.
|Бешикташ
|Учан Салих
|1
|1
|4.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|1
|1
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Сагаль Анхело
|1
|1