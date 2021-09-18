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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Адана Демирспор
3:1
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
7' Желтая карточка
Джокович Дамьян
31' Желтая карточка
Ай Селим
1:0
31' Пенальти
Балотелли Марио
2:0
40' Гол
Варгас Матиас
2:1
53' Гол
Болдрин Фернандо
3:1
66' Гол
Бьярнасон Биркир
72' Желтая карточка
Свенссон Юнас
73' Желтая карточка
Фири Лебоганг
78' Желтая карточка
Metehan Mimaroglu
81' Желтая карточка
Бойд Тайлер
90'+5
35
Каплан
Ферхат
22
Свенссон
Юнас
5
Samet
Akaydin
91
Дели
Симон
95
Joher
Khadim
Rassoul
90
Стамбули
Бенжамен
8
Sinan
Kurt
II
77
Варгас
Матиас
67
Бьярнасон
Биркир
15
Okwuchukwu
Ezeh
9
Балотелли
Марио
23
Аккан
Гёкхан
27
Сантос
Фабрисио
5
Ай
Селим
3
Хольмен
Себастьян
35
Коч
Алберк
8
Джокович
Дамьян
52
Сабо
Эрик
9
Бойд
Тайлер
10
Болдрин
Фернандо
53
Боласье
Янник
20
Похьянпало
Йоэль
Адана Демирспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варгас Матиас 1 0.2
2. Балотелли Марио 1 (1) 0.2
3. Бьярнасон Биркир 1 0.2
4. Ассомбалонга Бритт 1 0.2
5. Акинтола Дэвид 1 0.2
6. Дели Симон 0 0
7. Okwuchukwu Ezeh 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джокович Дамьян 2 (1) 0.4
2. Болдрин Фернандо 1 0.2
3. Бойд Тайлер 0 0

Карточки

Адана Демирспор
# Игрок      
1. Свенссон Юнас 2 0
2. Балотелли Марио 1 0
3. Инлер Гёкхан 1 0
4. Стамбули Бенжамен 1 0
5. Каплан Ферхат 1 0
6. Гюлер Семих 1 0
7. Акинтола Дэвид 1 0
8. Сануч Тайиб 1 0
9. Metehan Mimaroglu 1 0
10. Okwuchukwu Ezeh 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Сантос Фабрисио 2 0
2. Генюл Гёкхан 1 0
3. Дабо Брайан 1 0
4. Сабо Эрик 1 0
5. Джокович Дамьян 1 0
6. Ай Селим 1 0
7. Бойд Тайлер 1 0
8. Фири Лебоганг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адана Демирспор 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0
 Ризеспор 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Адана Демирспор Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Фатих Карагюмрюк 4:0 Адана Демирспор Адана Демирспор 1:1 Коньяспор Кайсериспор 1:1 Адана Демирспор Адана Демирспор 0:1 Фенербахче
Адана Демирспор 1:1 Бешикташ Менемен Беледиеспор 1:4 Адана Демирспор Адана Демирспор 3:0 Балыкесирспор Тузласпор 0:3 Адана Демирспор Адана Демирспор 3:0 Гиресунспор Алтынорду 0:1 Адана Демирспор Акхисар 2:3 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Кеджиоренгюджю Эскишехирспор 1:1 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Истанбулспор Самсунспор 0:2 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Бандырмаспор Умраньеспор 0:0 Адана Демирспор Адана Демирспор 1:2 Алтай Аданаспор 2:2 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Османлыспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ризеспор 0:2 Хатайспор Антальяспор 2:1 Ризеспор Антальяспор 3:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Фатих Карагюмрюк
Бешикташ 3:0 Ризеспор Аланьяспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:5 Ризеспор Ризеспор 0:4 Малатьяспор Денизлиспор 0:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 2:1 Ризеспор Ризеспор 5:3 Коньяспор Антальяспор 2:3 Ризеспор Ризеспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Ризеспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Истанбул Башакшехир 0:1 Ризеспор Галатасарай 3:4 Ризеспор Ризеспор 1:0 Хатайспор

Последние игры между собой

Адана Демирспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Ризеспор: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Ризеспор 1:0 Адана Демирспор Первая лига Турции Адана Демирспор 1:3 Ризеспор Первая лига Турции Адана Демирспор 1:1 Ризеспор Кубок Турции Ризеспор 2:1 Адана Демирспор Кубок Турции
Ризеспор 1:2 Адана Демирспор Турецкая первая лига Адана Демирспор 2:2 Ризеспор Турецкая первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Трабзонспор 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Фенербахче 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Коньяспор 4 3 1 0 7 - 3 10
5. Фатих Карагюмрюк 5 3 1 1 11 - 6 10
6. Алтай 5 3 0 2 10 - 7 9
7. Галатасарай 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Хатайспор 4 2 1 1 9 - 3 7
9. Кайсериспор 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Аланьяспор 4 2 0 2 3 - 9 6
11. Малатьяспор 5 2 0 3 7 - 12 6
12. Гёзтепе 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Газишехир Газиантеп 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Касымпаша 5 1 2 2 5 - 6 5
15. Адана Демирспор 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Антальяспор 5 1 1 3 6 - 10 4
17. Сивасспор 5 0 3 2 5 - 7 3
18. Ризеспор 5 0 1 4 3 - 11 1
19. Истанбул Башакшехир 4 0 0 4 2 - 6 0
20. Гиресунспор 4 0 0 4 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Фатих Карагюмрюк 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Коньяспор 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Алтай 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Хатайспор 2 1 1 0 6 - 1 4
6. Фенербахче 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Газишехир Газиантеп 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Кайсериспор 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Трабзонспор 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Адана Демирспор 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Касымпаша 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Антальяспор 3 1 1 1 6 - 6 4
13. Галатасарай 1 1 0 0 2 - 1 3
14. Аланьяспор 2 1 0 1 2 - 4 3
15. Малатьяспор 3 1 0 2 6 - 9 3
16. Гёзтепе 2 1 0 1 2 - 2 3
17. Сивасспор 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Ризеспор 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Гиресунспор 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Фенербахче 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Галатасарай 3 1 2 0 6 - 4 5
4. Бешикташ 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Коньяспор 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Фатих Карагюмрюк 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Алтай 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Хатайспор 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Кайсериспор 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Малатьяспор 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Аланьяспор 2 1 0 1 1 - 5 3
12. Гёзтепе 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Сивасспор 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Касымпаша 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Адана Демирспор 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Газишехир Газиантеп 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Гиресунспор 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Антальяспор 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Ризеспор 3 0 0 3 3 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 0
2. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 4 0 2
3. Антальяспор Райт Хаджи 4 2 0
4. Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 1 2
5. Бешикташ Бачуайи Миши 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
2. Газишехир Газиантеп Мендиль Хамза 3 0
3. Бешикташ Учан Салих 1 1
4. Аланьяспор Дьедью Фамара 1 1
5. Газишехир Газиантеп Сагаль Анхело 1 1
Весь список
Где смотреть матч Адана Демирспор 3:1 Ризеспор онлайн




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