Турция: Суперлига 2021-2022
Адана Демирспор
3:1
Конец матча
Стадион: Yeni Adana Stadyumu
Ризеспор
7' Желтая карточкаДжокович Дамьян
31' Желтая карточкаАй Селим
1:0
31' ПенальтиБалотелли Марио
2:0
40' ГолВаргас Матиас
2:1
53' ГолБолдрин Фернандо
3:1
66' ГолБьярнасон Биркир
72' Желтая карточкаСвенссон Юнас
73' Желтая карточкаФири Лебоганг
78' Желтая карточкаMetehan Mimaroglu
81' Желтая карточкаБойд Тайлер
91
Дели
Симон
23
Аккан
Гёкхан
5
Ай
Селим
35
Коч
Алберк
52
Сабо
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Дели СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
-
20 Чамдал ТарикПолузащитник
- Нападающий
-
23 Акгюн ЮнусНападающий
-
-
30 Emrecan Uzun
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
-
19 Хуммет ДенисНападающий
-
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
Ход матча
31'
31'
1:0
40'
2:0
53'
2:1
66'
3:1
72'
73'
81'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 12
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варгас Матиас
|1
|0.2
|2.
|Балотелли Марио
|1 (1)
|0.2
|3.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.2
|4.
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.2
|5.
|Акинтола Дэвид
|1
|0.2
|6.
|Дели Симон
|0
|0
|7.
|Okwuchukwu Ezeh
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.4
|2.
|Болдрин Фернандо
|1
|0.2
|3.
|Бойд Тайлер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Юнас
|2
|0
|2.
|Балотелли Марио
|1
|0
|3.
|Инлер Гёкхан
|1
|0
|4.
|Стамбули Бенжамен
|1
|0
|5.
|Каплан Ферхат
|1
|0
|6.
|Гюлер Семих
|1
|0
|7.
|Акинтола Дэвид
|1
|0
|8.
|Сануч Тайиб
|1
|0
|9.
|Metehan Mimaroglu
|1
|0
|10.
|Okwuchukwu Ezeh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сантос Фабрисио
|2
|0
|2.
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|3.
|Дабо Брайан
|1
|0
|4.
|Сабо Эрик
|1
|0
|5.
|Джокович Дамьян
|1
|0
|6.
|Ай Селим
|1
|0
|7.
|Бойд Тайлер
|1
|0
|8.
|Фири Лебоганг
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Адана Демирспор
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|Ризеспор
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Адана Демирспор Последние 20 матчей: +11 =6 -3Фатих Карагюмрюк 4:0 Адана Демирспор Адана Демирспор 1:1 Коньяспор Кайсериспор 1:1 Адана Демирспор Адана Демирспор 0:1 Фенербахче
Адана Демирспор 1:1 Бешикташ Менемен Беледиеспор 1:4 Адана Демирспор Адана Демирспор 3:0 Балыкесирспор Тузласпор 0:3 Адана Демирспор Адана Демирспор 3:0 Гиресунспор Алтынорду 0:1 Адана Демирспор Акхисар 2:3 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Кеджиоренгюджю Эскишехирспор 1:1 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Истанбулспор Самсунспор 0:2 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Бандырмаспор Умраньеспор 0:0 Адана Демирспор Адана Демирспор 1:2 Алтай Аданаспор 2:2 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Османлыспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ризеспор 0:2 Хатайспор Антальяспор 2:1 Ризеспор Антальяспор 3:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Фатих Карагюмрюк
Бешикташ 3:0 Ризеспор Аланьяспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:5 Ризеспор Ризеспор 0:4 Малатьяспор Денизлиспор 0:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 2:1 Ризеспор Ризеспор 5:3 Коньяспор Антальяспор 2:3 Ризеспор Ризеспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Ризеспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Истанбул Башакшехир 0:1 Ризеспор Галатасарай 3:4 Ризеспор Ризеспор 1:0 Хатайспор
Последние игры между собой
Адана Демирспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Ризеспор: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Трабзонспор
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Фенербахче
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Коньяспор
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|Алтай
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|7.
|Галатасарай
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Хатайспор
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|9.
|Кайсериспор
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Аланьяспор
|4
|2
|0
|2
|3 - 9
|6
|11.
|Малатьяспор
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|12.
|Гёзтепе
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Газишехир Газиантеп
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Касымпаша
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|15.
|Адана Демирспор
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Антальяспор
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|17.
|Сивасспор
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Ризеспор
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|19.
|Истанбул Башакшехир
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
|20.
|Гиресунспор
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Коньяспор
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Алтай
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Хатайспор
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|Фенербахче
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Газишехир Газиантеп
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Кайсериспор
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Трабзонспор
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Адана Демирспор
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Касымпаша
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Антальяспор
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|13.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|Аланьяспор
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|15.
|Малатьяспор
|3
|1
|0
|2
|6 - 9
|3
|16.
|Гёзтепе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|17.
|Сивасспор
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Ризеспор
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Гиресунспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Фенербахче
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Галатасарай
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|4.
|Бешикташ
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Коньяспор
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Алтай
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|Хатайспор
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Кайсериспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Малатьяспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Аланьяспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|12.
|Гёзтепе
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Сивасспор
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Касымпаша
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Адана Демирспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Газишехир Газиантеп
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Гиресунспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Антальяспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Ризеспор
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|0
|2.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|4
|0
|2
|3.
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|4
|2
|0
|4.
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|3
|1
|2
|5.
|Бешикташ
|Бачуайи Миши
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Мендиль Хамза
|3
|0
|3.
|Бешикташ
|Учан Салих
|1
|1
|4.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|1
|1
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Сагаль Анхело
|1
|1