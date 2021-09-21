Турция: Суперлига 2021-2022
Ризеспор
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Алтай
34' Желтая карточкаТиан Кали
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
14
Дабо
Брайан
19
Хуммет
Денис
28
Акча
Мурат
29
Тиан
Кали
89
Erhan
Celenk
16
Thaciano
11
Бамба
Дауда
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 Ай СелимЗащитник
-
35 Коч АлберкЗащитник
-
99 Карадаг ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
-
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тиан КалиПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Erhan CelenkПолузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
11 Бамба ДаудаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Юнлю ТолгаЗащитник
-
88 Озкая ОзгюрЗащитник
- Полузащитник
-
63 Кадах ДенизПолузащитник
-
19 Пайшау МаркуНападающий
-
-
18 Cem Ozgener
-
-
Главный тренер: Мустафа Денизли
Ход матча
34'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.33
|2.
|Болдрин Фернандо
|1
|0.17
|3.
|Бойд Тайлер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Дауда
|2
|0.33
|2.
|Yasser Rayan
|2
|0.33
|3.
|Пинарес Сесар
|1
|0.17
|4.
|Пайшау Марку
|1
|0.17
|5.
|Leandro Kappel
|1
|0.17
|6.
|Thaciano
|1
|0.17
|7.
|Тиан Кали
|1
|0.17
|8.
|Martín Rodríguez1
|1
|0.17
|9.
|Караель Джебраил
|0
|0
|10.
|Serge Aka
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сантос Фабрисио
|2
|0
|2.
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|3.
|Дабо Брайан
|1
|0
|4.
|Сабо Эрик
|1
|0
|5.
|Джокович Дамьян
|1
|0
|6.
|Ай Селим
|1
|0
|7.
|Бойд Тайлер
|1
|0
|8.
|Фири Лебоганг
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пайшау Марку
|1
|0
|2.
|Акча Мурат
|1
|0
|3.
|Поко Андре
|1
|0
|4.
|Пинарес Сесар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ризеспор
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Алтай
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: +6 =3 -11Адана Демирспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 0:2 Хатайспор Антальяспор 2:1 Ризеспор Антальяспор 3:2 Ризеспор
Ризеспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Бешикташ 3:0 Ризеспор Аланьяспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:5 Ризеспор Ризеспор 0:4 Малатьяспор Денизлиспор 0:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 2:1 Ризеспор Ризеспор 5:3 Коньяспор Антальяспор 2:3 Ризеспор Ризеспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Ризеспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Истанбул Башакшехир 0:1 Ризеспор Галатасарай 3:4 Ризеспор
Алтай Последние 20 матчей: +14 =1 -5Алтай 2:1 Гёзтепе Коньяспор 3:1 Алтай Алтай 0:2 Фенербахче Аланьяспор 1:4 Алтай
Алтай 3:0 Кайсериспор Алтай 1:3 Умраньеспор Антальяспор 0:1 Алтай Алтай 3:0 Гиресунспор Алтынорду 0:1 Алтай Истанбулспор 0:1 Алтай Алтай 3:2 Истанбулспор Алтай 4:3 Бандырмаспор Умраньеспор 0:1 Алтай Акхисар 2:0 Алтай Алтай 4:1 Аданаспор Османлыспор 2:2 Алтай Алтай 0:1 Болуспор Бурсаспор 1:3 Алтай Алтай 3:0 Менемен Беледиеспор Балыкесирспор 0:3 Алтай
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Алтай: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Трабзонспор
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Коньяспор
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|5.
|Хатайспор
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|7.
|Алтай
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Аланьяспор
|5
|3
|0
|2
|4 - 9
|9
|9.
|Галатасарай
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|Кайсериспор
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Малатьяспор
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|12.
|Гёзтепе
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Газишехир Газиантеп
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Касымпаша
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|15.
|Адана Демирспор
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Антальяспор
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|Истанбул Башакшехир
|5
|1
|0
|4
|4 - 6
|3
|18.
|Сивасспор
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Ризеспор
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|20.
|Гиресунспор
|5
|0
|1
|4
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Хатайспор
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Коньяспор
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Алтай
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Газишехир Газиантеп
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Кайсериспор
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Фенербахче
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Трабзонспор
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Адана Демирспор
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Касымпаша
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Антальяспор
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|13.
|Аланьяспор
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|14.
|Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Истанбул Башакшехир
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|16.
|Малатьяспор
|3
|1
|0
|2
|6 - 9
|3
|17.
|Гёзтепе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|18.
|Сивасспор
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|Ризеспор
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|20.
|Гиресунспор
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Фенербахче
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Аланьяспор
|3
|2
|0
|1
|2 - 5
|6
|4.
|Галатасарай
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|5.
|Коньяспор
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Бешикташ
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Алтай
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Хатайспор
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Малатьяспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Кайсериспор
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Гёзтепе
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Сивасспор
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Касымпаша
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Адана Демирспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Газишехир Газиантеп
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Антальяспор
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Гиресунспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Ризеспор
|0:0
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|0
|2.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|4
|0
|2
|3.
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|4
|2
|0
|4.
|Хатайспор
|Лобжанидзе Саба
|3
|0
|2
|5.
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|3
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|2.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|2
|1
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Мендиль Хамза
|3
|0
|4.
|Хатайспор
|Onur Ergun
|3
|0
|5.
|Хатайспор
|Буджемаа Мехди
|3
|0