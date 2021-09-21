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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ризеспор
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Алтай
0'
34' Желтая карточка
Тиан Кали
37'
23
Аккан
Гёкхан
27
Сантос
Фабрисио
77
Генюл
Гёкхан
3
Хольмен
Себастьян
22
Топчу
Эмир
Хан
21
Фири
Лебоганг
14
Дабо
Брайан
10
Болдрин
Фернандо
4
Потук
Алпер
53
Боласье
Янник
19
Хуммет
Денис
1
Лис
Матеуш
90
Караель
Джебраил
4
Бьёркандер
Эрик
28
Акча
Мурат
2
Надери
Мохаммад
7
Leandro
Kappel
29
Тиан
Кали
8
Йылдырым
Зеки
89
Erhan
Celenk
16
Thaciano
11
Бамба
Дауда
Ризеспор
4-2-3-1
Алтай
4-4-1-1

Ход матча

14'
Ай Селим
Сантос Фабрисио
 
34'
 
Тиан Кали

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джокович Дамьян 2 (1) 0.33
2. Болдрин Фернандо 1 0.17
3. Бойд Тайлер 0 0
Алтай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Дауда 2 0.33
2. Yasser Rayan 2 0.33
3. Пинарес Сесар 1 0.17
4. Пайшау Марку 1 0.17
5. Leandro Kappel 1 0.17
6. Thaciano 1 0.17
7. Тиан Кали 1 0.17
8. Martín Rodríguez1 1 0.17
9. Караель Джебраил 0 0
10. Serge Aka 0 0

Карточки

Ризеспор
# Игрок      
1. Сантос Фабрисио 2 0
2. Генюл Гёкхан 1 0
3. Дабо Брайан 1 0
4. Сабо Эрик 1 0
5. Джокович Дамьян 1 0
6. Ай Селим 1 0
7. Бойд Тайлер 1 0
8. Фири Лебоганг 1 0
Алтай
# Игрок      
1. Пайшау Марку 1 0
2. Акча Мурат 1 0
3. Поко Андре 1 0
4. Пинарес Сесар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ризеспор 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
Алтай 10% (1) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 40% (4)

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Адана Демирспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 0:2 Хатайспор Антальяспор 2:1 Ризеспор Антальяспор 3:2 Ризеспор
Ризеспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Бешикташ 3:0 Ризеспор Аланьяспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:5 Ризеспор Ризеспор 0:4 Малатьяспор Денизлиспор 0:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 2:1 Ризеспор Ризеспор 5:3 Коньяспор Антальяспор 2:3 Ризеспор Ризеспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Ризеспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Истанбул Башакшехир 0:1 Ризеспор Галатасарай 3:4 Ризеспор
Алтай Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Алтай 2:1 Гёзтепе Коньяспор 3:1 Алтай Алтай 0:2 Фенербахче Аланьяспор 1:4 Алтай
Алтай 3:0 Кайсериспор Алтай 1:3 Умраньеспор Антальяспор 0:1 Алтай Алтай 3:0 Гиресунспор Алтынорду 0:1 Алтай Истанбулспор 0:1 Алтай Алтай 3:2 Истанбулспор Алтай 4:3 Бандырмаспор Умраньеспор 0:1 Алтай Акхисар 2:0 Алтай Алтай 4:1 Аданаспор Османлыспор 2:2 Алтай Алтай 0:1 Болуспор Бурсаспор 1:3 Алтай Алтай 3:0 Менемен Беледиеспор Балыкесирспор 0:3 Алтай

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Алтай: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Ризеспор 2:2 Алтай А Лига Алтай 1:0 Ризеспор А Лига Алтай 1:0 Ризеспор А Лига Ризеспор 1:1 Алтай А Лига
Алтай 1:2 Ризеспор А Лига Ризеспор 1:1 Алтай А Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Трабзонспор 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Коньяспор 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Фатих Карагюмрюк 0:0 6 3 2 1 11 - 6 11
5. Хатайспор 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Фенербахче 5 3 1 1 6 - 3 10
7. Алтай 0:0 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Аланьяспор 5 3 0 2 4 - 9 9
9. Галатасарай 5 2 2 1 8 - 6 8
10. Кайсериспор 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Малатьяспор 5 2 0 3 7 - 12 6
12. Гёзтепе 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Газишехир Газиантеп 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Касымпаша 5 1 2 2 5 - 6 5
15. Адана Демирспор 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Антальяспор 0:0 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Истанбул Башакшехир 5 1 0 4 4 - 6 3
18. Сивасспор 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Ризеспор 0:0 6 0 2 4 3 - 11 2
20. Гиресунспор 5 0 1 4 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Хатайспор 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Фатих Карагюмрюк 0:0 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Коньяспор 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Алтай 0:0 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Газишехир Газиантеп 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Кайсериспор 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Фенербахче 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Трабзонспор 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Адана Демирспор 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Касымпаша 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Антальяспор 0:0 3 1 1 1 6 - 6 4
13. Аланьяспор 2 1 0 1 2 - 4 3
14. Галатасарай 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Истанбул Башакшехир 3 1 0 2 2 - 2 3
16. Малатьяспор 3 1 0 2 6 - 9 3
17. Гёзтепе 2 1 0 1 2 - 2 3
18. Сивасспор 3 0 2 1 3 - 4 2
19. Ризеспор 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
20. Гиресунспор 3 0 1 2 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Фенербахче 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Аланьяспор 3 2 0 1 2 - 5 6
4. Галатасарай 3 1 2 0 6 - 4 5
5. Коньяспор 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Бешикташ 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Алтай 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Фатих Карагюмрюк 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Хатайспор 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Малатьяспор 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Кайсериспор 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Гёзтепе 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Сивасспор 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Касымпаша 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Адана Демирспор 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Газишехир Газиантеп 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Антальяспор 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Гиресунспор 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Ризеспор 0:0 3 0 0 3 3 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 0
2. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 4 0 2
3. Антальяспор Райт Хаджи 4 2 0
4. Хатайспор Лобжанидзе Саба 3 0 2
5. Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
2. Аланьяспор Дьедью Фамара 2 1
3. Газишехир Газиантеп Мендиль Хамза 3 0
4. Хатайспор Onur Ergun 3 0
5. Хатайспор Буджемаа Мехди 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Алтай
3.40
3.58
2.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ризеспор 0:0 Алтай онлайн




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