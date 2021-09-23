Турция: Суперлига 2021-2022
Фенербахче
1:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Гиресунспор
1:0
2' ГолКадыоглу Ферди
32' Желтая карточкаЯндаш Мерт Хакан
41
Салаи
Аттила
20
Густаво
Диас
10
Озил
Месут
25
Alexis
Perez
16
Бехич
Азиз
24
Флавио
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Озил МесутПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
-
54 Четин ОсманВратарь
-
37 Новак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Alexis PerezЗащитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Флавио IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Коджук ОканВратарь
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Найир УмутНападающий
- Нападающий
-
80 Orhan Cekdar
-
28 Erol Akdag
-
-
Главный тренер: Hakan Keles
Ход матча
2'
1:0
32'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.33
|2.
|Валенсия Эннер
|2
|0.33
|3.
|Озил Месут
|1
|0.17
|4.
|Зайц Миха
|1
|0.17
|5.
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.17
|6.
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|7.
|Сангаре Назим
|0
|0
|8.
|Росси Диего
|0
|0
|9.
|Гюлер Арда
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Густаво Диас
|1
|0
|2.
|Зайц Миха
|1
|0
|3.
|Сангаре Назим
|1
|0
|4.
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|5.
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|6.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|7.
|Байиндыр Алтай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бехич Азиз
|2
|0
|2.
|Alexis Perez
|2
|0
|3.
|Тут Хюсаметтин
|0
|1
|4.
|Кампуш Сержинью
|1
|0
|5.
|Дуглас Силва
|1
|0
|6.
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|7.
|Найир Умут
|1
|0
|8.
|Флавио II
|1
|0
|9.
|Диабате Фуссейни
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|0
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
|33.33% (2)
|Гиресунспор
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =5 -2Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Сивасспор Алтай 0:2 Фенербахче
ХИК 2:5 Фенербахче Фенербахче 2:0 Антальяспор Фенербахче 1:0 ХИК Адана Демирспор 0:1 Фенербахче Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче
Гиресунспор Последние 20 матчей: +6 =3 -11Гиресунспор 0:0 Коньяспор Аланьяспор 1:0 Гиресунспор Гиресунспор 0:1 Трабзонспор Касымпаша 2:0 Гиресунспор
Гиресунспор 0:2 Галатасарай Гиресунспор 1:3 Фенербахче Гиресунспор 0:2 Умраньеспор Алтай 3:0 Гиресунспор Тузласпор 1:2 Гиресунспор Гиресунспор 3:0 Акхисар Алтынорду 0:0 Гиресунспор Адана Демирспор 3:0 Гиресунспор Гиресунспор 2:1 Кеджиоренгюджю Эскишехирспор 0:5 Гиресунспор Гиресунспор 0:0 Истанбулспор Самсунспор 0:2 Гиресунспор Гиресунспор 0:1 Бандырмаспор Умраньеспор 3:1 Гиресунспор Гиресунспор 1:2 Алтай Аданаспор 0:4 Гиресунспор
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Гиресунспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|2.
|Трабзонспор
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|Хатайспор
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|4.
|Фенербахче
|1:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|5.
|Коньяспор
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|6.
|Алтай
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|Кайсериспор
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Аланьяспор
|0:0
|6
|3
|1
|2
|4 - 9
|10
|10.
|Газишехир Газиантеп
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Галатасарай
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|12.
|Сивасспор
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Малатьяспор
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|14.
|Касымпаша
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|Адана Демирспор
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|16.
|Гёзтепе
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Антальяспор
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|18.
|Истанбул Башакшехир
|6
|1
|0
|5
|4 - 7
|3
|19.
|Гиресунспор
|0:1
|6
|0
|1
|5
|0 - 7
|1
|20.
|Ризеспор
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Хатайспор
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Кайсериспор
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Фенербахче
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Коньяспор
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|7.
|Газишехир Газиантеп
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|8.
|Алтай
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Трабзонспор
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Адана Демирспор
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Касымпаша
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Антальяспор
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|13.
|Аланьяспор
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|14.
|Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Малатьяспор
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Гёзтепе
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Истанбул Башакшехир
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|18.
|Сивасспор
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|Гиресунспор
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Ризеспор
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|Хатайспор
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Фенербахче
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Алтай
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Аланьяспор
|0:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 5
|6
|6.
|Коньяспор
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Галатасарай
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Бешикташ
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Сивасспор
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Малатьяспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Кайсериспор
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Гёзтепе
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Касымпаша
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Адана Демирспор
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|16.
|Газишехир Газиантеп
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Антальяспор
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Истанбул Башакшехир
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|Гиресунспор
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Ризеспор
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|0
|2.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|4
|0
|2
|3.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|4
|0
|1
|4.
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|4
|2
|0
|5.
|Хатайспор
|Лобжанидзе Саба
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|2.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|2
|1
|3.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|3
|0
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Дурмаз Джимми
|3
|0
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Нияз Реджеп
|3
|0