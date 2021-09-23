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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Фенербахче
2:1
Конец матча

Стадион:
Гиресунспор
0'
1:0
2' Гол
Кадыоглу Ферди
32' Желтая карточка
Яндаш Мерт Хакан
1:0
40' Не забитый пенальти
Бальде Ибрагим
2:0
64' Гол
Озил Месут
67' Желтая карточка
Ким Мин-Чжэ
2:1
85' Гол
Дукара Сулейман
90' Желтая карточка
Onurcan Piri
90'+5
1
Байиндыр
Алтай
3
Ким
Мин-Чжэ
4
Азиз
Сердар
41
Салаи
Аттила
21
Осайи-Самуэль
Брайт
8
Яндаш
Мерт
Хакан
20
Густаво
Диас
16
Кадыоглу
Ферди
10
Озил
Месут
9
Росси
Диего
13
Валенсия
Эннер
1
Onurcan
Piri
5
Явру
Зеки
2
Mamadou
Diarra
III
25
Alexis
Perez
16
Бехич
Азиз
8
Траоре
Хамиду
7
Кампуш
Сержинью
24
Флавио
II
6
Пелюпесси
Йоей
18
Диабате
Фуссейни
11
Бальде
Ибрагим
Фенербахче
3-4-2-1
Гиресунспор
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Озил Месут 2 0.33
2. Кадыоглу Ферди 2 0.33
3. Валенсия Эннер 2 0.33
4. Зайц Миха 1 0.17
5. Осайи-Самуэль Брайт 1 0.17
6. Кавечи Ирфан 0 0
7. Сангаре Назим 0 0
8. Бериша Мергим 0 0
9. Росси Диего 0 0
10. Гюлер Арда 0 0
Гиресунспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукара Сулейман 1 0.17
2. Erol Akdag 0 0

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Густаво Диас 1 0
2. Зайц Миха 1 0
3. Сангаре Назим 1 0
4. Тиссеран Марсель 1 0
5. Осайи-Самуэль Брайт 1 0
6. Ким Мин-Чжэ 1 0
7. Кадыоглу Ферди 1 0
8. Яндаш Мерт Хакан 1 0
9. Байиндыр Алтай 1 0
Гиресунспор
# Игрок      
1. Бехич Азиз 2 0
2. Alexis Perez 2 0
3. Тут Хюсаметтин 0 1
4. Кампуш Сержинью 1 0
5. Дуглас Силва 1 0
6. Пелюпесси Йоей 1 0
7. Onurcan Piri 1 0
8. Найир Умут 1 0
9. Флавио II 1 0
10. Диабате Фуссейни 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 12.5% (1) 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2)
 Гиресунспор 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Сивасспор Алтай 0:2 Фенербахче
ХИК 2:5 Фенербахче Фенербахче 2:0 Антальяспор Фенербахче 1:0 ХИК Адана Демирспор 0:1 Фенербахче Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче
Гиресунспор Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Гиресунспор 0:0 Коньяспор Аланьяспор 1:0 Гиресунспор Гиресунспор 0:1 Трабзонспор Касымпаша 2:0 Гиресунспор
Гиресунспор 0:2 Галатасарай Гиресунспор 1:3 Фенербахче Гиресунспор 0:2 Умраньеспор Алтай 3:0 Гиресунспор Тузласпор 1:2 Гиресунспор Гиресунспор 3:0 Акхисар Алтынорду 0:0 Гиресунспор Адана Демирспор 3:0 Гиресунспор Гиресунспор 2:1 Кеджиоренгюджю Эскишехирспор 0:5 Гиресунспор Гиресунспор 0:0 Истанбулспор Самсунспор 0:2 Гиресунспор Гиресунспор 0:1 Бандырмаспор Умраньеспор 3:1 Гиресунспор Гиресунспор 1:2 Алтай Аданаспор 0:4 Гиресунспор

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Гиресунспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Гиресунспор 1:3 Фенербахче Товарищеские матчи Гиресунспор 2:5 Фенербахче Кубок Фенербахче 1:0 Гиресунспор Кубок Фенербахче 2:1 Гиресунспор Кубок
Гиресунспор 1:2 Фенербахче Кубок Фенербахче 6:1 Гиресунспор Кубок Гиресунспор 0:2 Фенербахче Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 6 4 2 0 13 - 5 14
2. Трабзонспор 6 4 2 0 13 - 6 14
3. Хатайспор 6 4 1 1 13 - 4 13
4. Фенербахче 6 4 1 1 8 - 4 13
5. Аланьяспор 6 4 0 2 6 - 9 12
6. Коньяспор 6 3 3 0 9 - 5 12
7. Алтай 6 4 0 2 12 - 8 12
8. Фатих Карагюмрюк 6 3 2 1 11 - 6 11
9. Кайсериспор 6 3 1 2 8 - 6 10
10. Газишехир Газиантеп 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Галатасарай 6 2 2 2 8 - 9 8
12. Сивасспор 6 1 3 2 6 - 7 6
13. Малатьяспор 6 2 0 4 7 - 13 6
14. Адана Демирспор 6 1 3 2 8 - 11 6
15. Касымпаша 6 1 2 3 5 - 8 5
16. Гёзтепе 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Антальяспор 6 1 2 3 6 - 10 5
18. Истанбул Башакшехир 6 1 0 5 4 - 7 3
19. Гиресунспор 6 0 1 5 1 - 8 1
20. Ризеспор 6 0 1 5 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хатайспор 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Кайсериспор 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Фатих Карагюмрюк 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Фенербахче 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Коньяспор 3 2 1 0 7 - 4 7
7. Газишехир Газиантеп 3 2 1 0 3 - 0 7
8. Алтай 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Аланьяспор 3 2 0 1 4 - 4 6
10. Трабзонспор 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Касымпаша 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Адана Демирспор 3 1 1 1 4 - 3 4
13. Антальяспор 3 1 1 1 6 - 6 4
14. Галатасарай 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Малатьяспор 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Гёзтепе 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Истанбул Башакшехир 3 1 0 2 2 - 2 3
18. Сивасспор 3 0 2 1 3 - 4 2
19. Гиресунспор 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Ризеспор 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 4 3 1 0 9 - 3 10
2. Хатайспор 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Фенербахче 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Алтай 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Аланьяспор 3 2 0 1 2 - 5 6
6. Коньяспор 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Галатасарай 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Бешикташ 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Сивасспор 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Фатих Карагюмрюк 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Малатьяспор 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Кайсериспор 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Гёзтепе 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Адана Демирспор 3 0 2 1 4 - 8 2
15. Газишехир Газиантеп 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Касымпаша 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Антальяспор 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Истанбул Башакшехир 3 0 0 3 2 - 5 0
19. Гиресунспор 3 0 0 3 1 - 5 0
20. Ризеспор 3 0 0 3 3 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 0
2. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 4 0 2
3. Хатайспор Диуф Маме Бирам 4 0 1
4. Антальяспор Райт Хаджи 4 2 0
5. Хатайспор Лобжанидзе Саба 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
2. Аланьяспор Дьедью Фамара 2 1
3. Хатайспор Диуф Маме Бирам 3 0
4. Фатих Карагюмрюк Дурмаз Джимми 3 0
5. Касымпаша Садику Лорет 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бальде Ибрагим пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    32'
    Яндаш Мерт Хакан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Кадыоглу Ферди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фенербахче 2:1 Гиресунспор онлайн




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