Франция: Лига 1 2021-2022
Сент-Этьен
0:3
Второй тайм: 90+'
Стадион: Жоффруа Гишар
Ницца
0:1
15' ГолГуйри Амин
45' Желтая карточкаКамара Ассан
0:2
54' ГолСтенгс Келвин
62' Undefined phrase: football_event_Данилюк Флавиус
0:3
83' ГолДелор Анди
90' Желтая карточкаТодибо Жан-Клер
33
Наде
Микаэль
20
Буанга
Денис
19
Неу
Иван
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
18
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
13
Камара
Ассан
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Наде МикаэльЗащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Нападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фалл БубакарВратарь
- Защитник
-
32 Нукуэ БрайанЗащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
17 Аушиш АдильНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Смит ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гессан ЭваннПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
45'
54'
0:2
62'
67'
83'
0:3
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 9
-
2 Угловые 9
-
5 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
История личных встреч
Сент-Этьен
Ницца
15 матчей
80%
20%
0%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
86.7%
33.3%
-20%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
53.3%
-6.6%
8 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
0%
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
0%
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
0%
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
31 матч
38.7%
22.6%
38.7%
12 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|3 (1)
|0.38
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.13
|Буанга Денис
|1
|0.13
|Соу Саиду
|1
|0.13
|Норден Арно
|0
|0
|Крассо Жан-Филипп
|0
|0
|Аушиш Адиль
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|5 (2)
|0.71
|Дольберг Каспер
|4
|0.57
|Будауи Хишем
|2
|0.29
|Делор Анди
|1
|0.14
|Клюйверт Джастин
|1
|0.14
|Тюрам Кефрен
|1
|0.14
|Стенгс Келвин
|1
|0.14
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Аталь Юсеф
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Бар Мельвен
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0
|Хазри Вахби
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Масон Иван
|2
|0
|Грин Этьен
|0
|1
|Юссуф Зейду
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Наде Микаэль
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
|Аушиш Адиль
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|Соу Саиду
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|3
|0
|Аталь Юсеф
|3
|0
|Данте Бонфим
|2
|0
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Делор Анди
|1
|0
|Камара Ассан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Ницца
|25% (3)
|0
|25% (3)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +4 =6 -10Монако 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Бордо Монпелье 2:0 Сент-Этьен Марсель 3:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 Лилль Ланс 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лорьян Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Сент-Этьен 2:3 Клермон Сент-Этьен 2:1 Гренобль Сент-Этьен 1:1 Бур-Перонна Сент-Этьен 2:2 Ле Пюи Сент-Этьен 0:1 Дижон Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо
Ницца Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лорьян 1:0 Ницца Ницца 2:2 Монако Нант 0:2 Ницца Ницца 4:0 Бордо
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Ницца
|3:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 3
|13
|4.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Лион
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|Нант
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|9.
|Страсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|11.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|12.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Лилль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|16.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|19.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|20.
|Сент-Этьен
|0:3 Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|9.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|3:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Сент-Этьен
|0:3 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ницца
|3:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Лорьян
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Сент-Этьен
|0:3 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|1
|3.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|4.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|1
|5.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|4
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
|4.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|5.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:3 Ницца
Исход игры
Сент-Этьен
18.8% (26)
Ничья
27.5% (38)
Ницца
53.6% (74)
Тотал 2.5
Больше
55.47% (76)
Меньше
44.53% (61)
Обе команды забьют
Да
78.1% (107)
Нет
21.9% (30)
Популярный счёт
1:2 Ницца
39.1% (54)
1:1 Ничья
22.5% (31)
2:1 Сент-Этьен
10.1% (14)
0:1 Ницца
8.7% (12)
1:0 Сент-Этьен
7.2% (10)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Ницца
3.6% (5)
2:0 Сент-Этьен
1.4% (2)
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