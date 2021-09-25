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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
0:3
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
0:1
15' Гол
Гуйри Амин
45' Желтая карточка
Камара Ассан
0:2
54' Гол
Стенгс Келвин
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Данилюк Флавиус
0:3
83' Гол
Делор Анди
90' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
90'+5
1
Баич
Стефан
4
Соу
Саиду
2
Мукуди
Ароль
33
Наде
Микаэль
20
Буанга
Денис
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
13
Трауко
Мигель
21
Амума
Ромен
14
Крассо
Жан-Филипп
10
Хазри
Вахби
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
5
Данилюк
Флавиус
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
22
Стенгс
Келвин
18
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
13
Камара
Ассан
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
Сент-Этьен
3-4-3
Ницца
4-4-2

Ход матча

15'
0:1
Гуйри Амин
45'
 
Камара Ассан
46'
Норден Арно
Крассо Жан-Филипп
 
46'
Будебуз Риад
Буанга Денис
 
54'
0:2
Стенгс Келвин
(Тюрам Кефрен)
62'
 
Данилюк Флавиус
66'
Аушиш Адиль
Амума Ромен
 
67'
Юссуф Зейду
Неу Иван
 
69'
 
Росарио Пабло
Гуйри Амин
78'
 
Гессан Эванн
Тюрам Кефрен
79'
 
Лотомба Жордан
Стенгс Келвин
79'
 
Да Кунья Лукас
Камара Ассан
79'
Рамирес Игнасио
Хазри Вахби
 
83'
0:3
Делор Анди
(Да Кунья Лукас)
89'
 
Тодибо Жан-Клер
Аталь Юсеф
90'
 
Тодибо Жан-Клер

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 9
  • 5 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

Сент-Этьен
Ницца

15 матчей

80%
20%
0%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

86.7%
33.3%
-20%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
53.3%
-6.6%
8 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

0%
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

0%
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

0%
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

31 матч

38.7%
22.6%
38.7%
12 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:3
ТМС
4:1
Л1
4:1
Л1
3:0
Л1
1:1
ТМК
3:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:4
Л1
5:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
2:1
КЛ
2:0
Л1
1:1
КЛ
4:1
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
0:1
ТМС
3:3
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 3 (1) 0.38
Колодзейчак Тимоти 1 0.13
Буанга Денис 1 0.13
Соу Саиду 1 0.13
Норден Арно 0 0
Крассо Жан-Филипп 0 0
Аушиш Адиль 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 5 (2) 0.71
Дольберг Каспер 4 0.57
Делор Анди 2 0.29
Будауи Хишем 2 0.29
Клюйверт Джастин 1 0.14
Тюрам Кефрен 1 0.14
Стенгс Келвин 1 0.14
Лотомба Жордан 0 0
Аталь Юсеф 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Бар Мельвен 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колодзейчак Тимоти 2 0
Хазри Вахби 2 0
Амума Ромен 2 0
Буанга Денис 2 0
Масон Иван 2 0
Грин Этьен 0 1
Юссуф Зейду 1 0
Неу Иван 1 0
Наде Микаэль 1 0
Камара Махди 1 0
Аушиш Адиль 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Соу Саиду 1 0
Сабан Матис 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 3 0
Аталь Юсеф 3 0
Данте Бонфим 2 0
Клюйверт Джастин 2 0
Тодибо Жан-Клер 2 0
Будауи Хишем 2 0
Делор Анди 1 0
Камара Ассан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Бар Мельвен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1)
 Ницца 26.67% (4) 0 20% (3) 13.33% (2) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Монако 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Бордо Монпелье 2:0 Сент-Этьен Марсель 3:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 Лилль Ланс 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лорьян Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Сент-Этьен 2:3 Клермон Сент-Этьен 2:1 Гренобль Сент-Этьен 1:1 Бур-Перонна Сент-Этьен 2:2 Ле Пюи Сент-Этьен 0:1 Дижон Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо
Ницца Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лорьян 1:0 Ницца Ницца 2:2 Монако Нант 0:2 Ницца Ницца 4:0 Бордо
Лилль 0:4 Ницца Ницца 0:0 Реймс Ницца 1:1 Милан Унион Берлин 2:0 Ницца Ницца 2:1 Динамо Киев Ницца 0:1 Бастия Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Лион 2:3 Ницца Ницца 0:2 Страсбург Ницца 3:2 Брест Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 8 8 0 0 21 - 7 24
2. Лорьян 1:0 Заявка 8 4 3 1 9 - 7 15
3. Марсель Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
5. Анже Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Ланс Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Лион 0:1 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
8. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
9. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
10. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
12. Монпелье 0:1 Заявка 8 2 3 3 15 - 14 9
13. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
14. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
17. Труа Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Метц Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Лорьян 1:0 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион 0:1 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Монпелье 0:1 Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
3. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Лорьян 1:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
6. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
13. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Лион 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монпелье 0:1 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
17. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Делор Анди 4 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 1
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Сент-Этьен 18.8% (26)
X 27.5% (38)
Ницца 53.6% (74)
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Где смотреть матч Сент-Этьен 0:3 Ницца онлайн


Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:3 Ницца

Исход игры
Сент-Этьен
18.8% (26)
Ничья
27.5% (38)
Ницца
53.6% (74)
Тотал 2.5
Больше
55.47% (76)
Меньше
44.53% (61)
Обе команды забьют
Да
78.1% (107)
Нет
21.9% (30)
Популярный счёт
1:2 Ницца
39.1% (54)
1:1 Ничья
22.5% (31)
2:1 Сент-Этьен
10.1% (14)
0:1 Ницца
8.7% (12)
1:0 Сент-Этьен
7.2% (10)
0:2 Ницца
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:0 Сент-Этьен
1.4% (2)
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