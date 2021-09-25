Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Норден Арно пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

94' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Аушиш Адиль пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

90' Тодибо Жан-Клер получает желтую карточку за неспортивное поведение

89' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Игрок из команды Ницца вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Хорошую попытку сделал Лотомба Жордан . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Будебуз Риад пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

85' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Аушиш Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

82' Аталь Юсеф не смог попасть в створ ударом издали

82' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Ницца

79' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Данилюк Флавиус получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Данилюк Флавиус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Данилюк Флавиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Аталь Юсеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Микаэль Наде из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

74' Матч возобновлен

73' Бенитес Вальтер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Данилюк Флавиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Данилюк Флавиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' После проверки VAR рефери поменял решение - Сент-Этьен не будет бить пенальти!

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

61' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

60' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Хазри Вахби выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Гуйри Амин из команды Ницца делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

59' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Ницца

58' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Будебуз Риад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Удар от ворот произведет Ницца

56' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Микаэль Наде из команды Сент-Этьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

55' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Г О О О О Л - Стенгс Келвин забивает с левой ноги!

54' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Ницца

50' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

49' Стефан Баич отбил мяч на угловой после удара Стенгс Келвин из штрафной площади.

48' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля