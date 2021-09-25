Второй тайм

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

97' Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

96' Селс Матц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Плохо сыграл Фонте Жозе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

95' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Амаду Онана наказан за толчок Ажорк Людовик

94' Страсбург выполняет удар от ворот.

94' Веа Тимоти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Мандава Рейнилду получил желтую карточку от судьи

92' Страсбург выполняет удар от ворот.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Грбич Иво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Язиджи Юсуф пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

88' Рефери не любит споров - именно за это Жюльен Стефан сейчас получил желтую

88' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Ажорк Людовик грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

82' Тактическая замена. Дэвид Джонатан уходит с поля и его заменяет Амаду Онана

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Шека получил желтую карточку от судьи

80' Джало Тьягу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' УДАЛЕНИЕ! - Томассон Адриен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

79' Ле Маршан Максим нанес удар головой, но Иво Грбич спокойно отбил мяч.

78' Джало Тьягу получил желтую карточку от судьи

77' Страсбург выполняет удар от ворот.

75' Г О О О О Л - Сиссоко Ибраима забивает с правой ноги!

75' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Удар от ворот произведет Лилль

71' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

71' Страсбург выполняет удар от ворот.

71' Какой промах! Дэвид Джонатан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

70' Удар от ворот произведет Лилль

70' Судье надоело, что Грбич Иво тянет время и он наказал его горчичником

69' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Хороший удар издали нанес Диалло Хабиб , но отличный сейв сделал Иво Грбич. Угловой.

67' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Диалло Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Диалло Хабиб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Шека из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

63' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

60' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Г О О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Лилль забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Матц Зельс прыгнул не в ту сторону.

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Челик Зеки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Диалло Хабиб из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

53' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Иконе Жонатан из команды Лилль делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

51' Отличные скиллы показывает Иконе Жонатан , обводя своих соперников

51' Фонте Жозе из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

51' Плохо сыграл Беллегард Жан-Рикнер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

50' Диалло Хабиб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Беллегард Жан-Рикнер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Матц Зельс не дал случится голу! Дэвид Джонатан должен был забивать, но Матц Зельс сделал отличный сейв

46' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля