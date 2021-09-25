Франция: Лига 1 2021-2022
Страсбург
1:2
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
Лилль
19' Желтая карточкаДиалло Хабиб
0:1
23' ГолДэвид Джонатан
38' Желтая карточкаЛе Маршан Максим
38' Желтая карточкаДжику Александр
0:2
57' ПенальтиДэвид Джонатан
70' Желтая карточкаГрбич Иво
1:2
75' ГолСиссоко Ибраима
78' Желтая карточкаДжало Тьягу
79' Красная карточкаТомассон Адриен
81' Желтая карточкаШека
83' Желтая карточкаАжорк Людовик
88' Желтая карточкаЖюльен Стефан
90' Желтая карточкаМандава Рейнилду
19
Каси
Антони
20
Диалло
Хабиб
8
Шека
20
Гомес
Анхель
22
Веа
Тимоти
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
23'
0:1
38'
38'
57'
0:2
70'
75'
1:2
78'
79'
81'
83'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 7
-
8 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
История личных встреч
Страсбург
Лилль
5 матчей
80%
20%
0%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
-40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|3 (1)
|0.38
|Диалло Хабиб
|3 (1)
|0.38
|Томассон Адриен
|2
|0.25
|Гамейро Кевин
|1
|0.13
|Прчич Саньин
|1
|0.13
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.13
|Льенар Димитри
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|4 (1)
|0.5
|Йилмаз Бурак
|3 (1)
|0.38
|Язиджи Юсуф
|1
|0.13
|Андре Бенжамин
|1
|0.13
|Иконе Жонатан
|1
|0.13
|Ботман Свен
|1
|0.13
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|5
|1
|Фила Карол
|3
|0
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Уорис Маджид
|1
|0
|Льенар Димитри
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шека
|4
|0
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|Андре Бенжамин
|2
|0
|Язиджи Юсуф
|2
|0
|Челик Зеки
|2
|0
|Джало Тьягу
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|Лилль
|0
|27.27% (3)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 3:0 Метц Лион 3:1 Страсбург Страсбург 3:1 Брест
Страсбург 1:1 Труа ПСЖ 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Анже Страсбург 1:2 Фрайбург Страсбург 2:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Страсбург 0:1 Сьон Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург
Лилль Последние 20 матчей: +9 =6 -5Лилль 2:1 Реймс Ланс 1:0 Лилль Лилль 0:0 Вольфсбург Лорьян 2:1 Лилль
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 7
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 3
|13
|5.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Лион
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|8.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|9.
|Нант
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|10.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|12.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 14
|9
|13.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|14.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|16.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|19.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|6.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Лион
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
|4.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|5.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Страсбург 1:2 Лилль
Исход игры
Страсбург
15% (21)
Ничья
43.6% (61)
Лилль
41.4% (58)
Тотал 2.5
Больше
40.29% (56)
Меньше
59.71% (83)
Обе команды забьют
Да
82.01% (114)
Нет
17.99% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.4% (58)
1:2 Лилль
28.6% (40)
0:1 Лилль
7.9% (11)
2:1 Страсбург
7.9% (11)
1:0 Страсбург
5% (7)
2:0 Страсбург
2.1% (3)
0:2 Лилль
2.1% (3)
2:3 Лилль
2.1% (3)
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