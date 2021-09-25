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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
1:2
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
19' Желтая карточка
Диалло Хабиб
0:1
23' Гол
Дэвид Джонатан
38' Желтая карточка
Ле Маршан Максим
38' Желтая карточка
Джику Александр
0:2
57' Пенальти
Дэвид Джонатан
70' Желтая карточка
Грбич Иво
1:2
75' Гол
Сиссоко Ибраима
78' Желтая карточка
Джало Тьягу
79' Красная карточка
Томассон Адриен
81' Желтая карточка
Шека
83' Желтая карточка
Ажорк Людовик
88' Желтая карточка
Жюльен Стефан
90' Желтая карточка
Мандава Рейнилду
90'+9
1
Селс
Матц
19
Каси
Антони
24
Джику
Александр
22
Ньямси
Жерзино
23
Ле
Маршан
Максим
11
Льенар
Димитри
10
Томассон
Адриен
6
Аолу
Жан-Эде
17
Беллегард
Жан-Рикнер
20
Диалло
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
20
Гомес
Анхель
22
Веа
Тимоти
9
Дэвид
Джонатан
Страсбург
5-3-2
Лилль
4-4-2

Ход матча

19'
Диалло Хабиб
 
23'
0:1
Дэвид Джонатан
(Веа Тимоти)
38'
Ле Маршан Максим
 
38'
Джику Александр
 
57'
0:2
Дэвид Джонатан
58'
Сиссоко Ибраима
Аолу Жан-Эде
 
58'
Гильберт Фредерик
Джику Александр
 
59'
Ажорк Людовик
Гамейро Кевин
 
62'
 
Гудмундссон Габриэль
Гомес Анхель
62'
 
Джало Тьягу
Челик Зеки
70'
 
Грбич Иво
74'
 
Язиджи Юсуф
Иконе Жонатан
75'
Сиссоко Ибраима
(Ажорк Людовик)
1:2
78'
 
Джало Тьягу
79'
Томассон Адриен
 
81'
 
Шека
82'
Уорис Маджид
Льенар Димитри
 
82'
 
Онана Амаду
Дэвид Джонатан
83'
Ажорк Людовик
 
88'
Жюльен Стефан
 
90'
 
Мандава Рейнилду

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Страсбург
Лилль

5 матчей

80%
20%
0%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
40%
-40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
К
2:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 3 (1) 0.38
Диалло Хабиб 3 (1) 0.38
Томассон Адриен 2 0.25
Гамейро Кевин 1 0.13
Прчич Саньин 1 0.13
Сиссоко Ибраима 1 0.13
Льенар Димитри 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 4 (1) 0.5
Йилмаз Бурак 3 (1) 0.38
Язиджи Юсуф 1 0.13
Андре Бенжамин 1 0.13
Иконе Жонатан 1 0.13
Ботман Свен 1 0.13
Лихаджи Исаак 0 0
Фонте Жозе 0 0
Веа Тимоти 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 5 1
Фила Карол 3 0
Ле Маршан Максим 2 0
Ажорк Людовик 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Томассон Адриен 0 1
Уорис Маджид 1 0
Льенар Димитри 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Перрен Люка 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шека 4 0
Йилмаз Бурак 2 0
Андре Бенжамин 2 0
Язиджи Юсуф 2 0
Челик Зеки 2 0
Джало Тьягу 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Фонте Жозе 1 0
Грбич Иво 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3)
 Лилль 0 27.27% (3) 36.36% (4) 18.18% (2) 0 18.18% (2)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 3:0 Метц Лион 3:1 Страсбург Страсбург 3:1 Брест
Страсбург 1:1 Труа ПСЖ 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Анже Страсбург 1:2 Фрайбург Страсбург 2:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Страсбург 0:1 Сьон Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург
Лилль Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Лилль 2:1 Реймс Ланс 1:0 Лилль Лилль 0:0 Вольфсбург Лорьян 2:1 Лилль
Лилль 2:1 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 0:4 Ницца Метц 3:3 Лилль Лилль 1:0 ПСЖ Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль Кортрейк 1:1 Лилль Васланд-Беверен 0:2 Лилль Анже 1:2 Лилль Лилль 0:0 Сент-Этьен Ланс 0:3 Лилль Лилль 2:0 Ницца Лион 2:3 Лилль Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 8 8 0 0 21 - 7 24
2. Лорьян 1:0 Заявка 8 4 3 1 9 - 7 15
3. Марсель Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
5. Анже Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Ланс Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Лион 0:1 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
8. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
9. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
10. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
12. Монпелье 0:1 Заявка 8 2 3 3 15 - 14 9
13. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
14. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
17. Труа Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Метц Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Лорьян 1:0 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион 0:1 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Монпелье 0:1 Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
3. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Лорьян 1:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
6. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
13. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Лион 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монпелье 0:1 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
17. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Делор Анди 4 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Страсбург 15% (21)
X 43.6% (61)
Лилль 41.4% (58)
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Где смотреть матч Страсбург 1:2 Лилль онлайн


Прогнозы на матч Страсбург 1:2 Лилль

Исход игры
Страсбург
15% (21)
Ничья
43.6% (61)
Лилль
41.4% (58)
Тотал 2.5
Больше
40.29% (56)
Меньше
59.71% (83)
Обе команды забьют
Да
82.01% (114)
Нет
17.99% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.4% (58)
1:2 Лилль
28.6% (40)
0:1 Лилль
7.9% (11)
2:1 Страсбург
7.9% (11)
1:0 Страсбург
5% (7)
2:0 Страсбург
2.1% (3)
0:2 Лилль
2.1% (3)
2:3 Лилль
2.1% (3)
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