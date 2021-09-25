Франция: Лига 1 2021-2022
ПСЖ
1:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Парк де Пренс
Монпелье
1:0
14' ГолГуэйе Идрисса
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
10
Неймар
26
Тулер
Матеус
14
Эстев
Максим
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дагба КолинЗащитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
-
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
История личных встреч
ПСЖ
Монпелье
19 матчей
78.9%
21.1%
-7.105427357601E-15%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
0%
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
0%
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
29 матчей
51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
37.9%
48.3%
13.8%
11 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
48.3%
27.6%
24.1%
14 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|5
|0.63
|Эррера Андер
|3
|0.38
|Хакими Ашраф
|3
|0.38
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.38
|Икарди Мауро
|3
|0.38
|Ди Мария Анхель
|1
|0.13
|Дракслер Юлиан
|1
|0.13
|Неймар
|1 (1)
|0.13
|Сарабия Пабло
|1
|0.13
|Диалло Абду
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|3
|0.38
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.38
|Саванье Тежи
|2
|0.25
|Мавидиди Стефи
|2
|0.25
|Делор Анди
|2
|0.25
|Молле Флоран
|1
|0.13
|Коцца Николя
|1
|0.13
|Джоаккини Николас
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Верратти Марко
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тулер Матеус
|2
|1
|Самбья Саломон
|1
|1
|Ферри Жордан
|2
|0
|Саванье Тежи
|2
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Шотар Жорис
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|10% (2)
|35% (7)
|10% (2)
|5% (1)
|20% (4)
|20% (4)
|Монпелье
|14.29% (2)
|0
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =4 -2Метц 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:1 Лион Брюгге 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Клермон
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7Монпелье 3:3 Бордо Труа 1:1 Монпелье Монпелье 2:0 Сент-Этьен Лилль 2:1 Монпелье
Монпелье 3:1 Лорьян Реймс 3:3 Монпелье Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 7
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 3
|13
|5.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Лион
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|8.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|9.
|Нант
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|10.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|12.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 14
|9
|13.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|14.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|16.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|19.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|6.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Лион
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
|4.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|5.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Монпелье
Исход игры
ПСЖ
98.1% (154)
Ничья
1.9% (3)
Монпелье
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
71.01% (98)
Меньше
28.99% (40)
Обе команды забьют
Да
51.45% (71)
Нет
48.55% (67)
Популярный счёт
3:1 ПСЖ
26.8% (42)
2:0 ПСЖ
22.9% (36)
3:0 ПСЖ
16.6% (26)
2:1 ПСЖ
12.1% (19)
4:1 ПСЖ
4.5% (7)
4:0 ПСЖ
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
1:0 ПСЖ
1.3% (2)
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