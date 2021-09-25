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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Монпелье
0'
1:0
14' Гол
Гуэйе Идрисса
36'
1
Навас
Кейлор
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
8
Паредес
Леандро
27
Гуэйе
Идрисса
11
Ди
Мария
Анхель
7
Мбаппе
Килиан
10
Неймар
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
26
Тулер
Матеус
14
Эстев
Максим
7
Ристич
Михайло
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
9
Жермен
Валер
ПСЖ
4-3-3
Монпелье
4-2-3-1

Ход матча

14'
Гуэйе Идрисса
(Ди Мария Анхель)
1:0
26'
 
Коцца Николя
Тулер Матеус

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

История личных встреч

ПСЖ
Монпелье

19 матчей

78.9%
21.1%
-7.105427357601E-15%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

0%
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

0%
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

29 матчей

51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.9%
48.3%
13.8%
11 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

48.3%
27.6%
24.1%
14 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

К
2:2
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
5:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
5:1
Л1
4:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:2
К
0:3
Л1
0:0
Л1
4:0
К
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
2:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
1:1
КЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 0.63
Эррера Андер 3 0.38
Хакими Ашраф 3 0.38
Гуэйе Идрисса 3 0.38
Икарди Мауро 3 0.38
Ди Мария Анхель 1 0.13
Дракслер Юлиан 1 0.13
Неймар 1 (1) 0.13
Сарабия Пабло 1 0.13
Диалло Абду 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 3 0.38
Лаборд Гаэтан 3 0.38
Саванье Тежи 2 0.25
Мавидиди Стефи 2 0.25
Делор Анди 2 0.25
Молле Флоран 1 0.13
Коцца Николя 1 0.13
Джоаккини Николас 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендеш Нуну 2 0
Верратти Марко 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Ди Мария Анхель 1 0
Неймар 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Кимпембе Преснел 1 0
Диалло Абду 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тулер Матеус 2 1
Самбья Саломон 1 1
Ферри Жордан 2 0
Саванье Тежи 2 0
Молле Флоран 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Шотар Жорис 1 0
Вахи Элю 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 10% (2) 35% (7) 10% (2) 5% (1) 20% (4) 20% (4)
 Монпелье 14.29% (2) 0 35.71% (5) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Метц 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:1 Лион Брюгге 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Клермон
Реймс 0:2 ПСЖ Брест 2:4 ПСЖ ПСЖ 4:2 Страсбург Труа 1:2 ПСЖ Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Монпелье 3:3 Бордо Труа 1:1 Монпелье Монпелье 2:0 Сент-Этьен Лилль 2:1 Монпелье
Монпелье 3:1 Лорьян Реймс 3:3 Монпелье Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 8 8 0 0 21 - 7 24
2. Лорьян 1:0 Заявка 8 4 3 1 9 - 7 15
3. Марсель Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
5. Анже Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Ланс Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Лион 0:1 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
8. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
9. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
10. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
12. Монпелье 0:1 Заявка 8 2 3 3 15 - 14 9
13. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
14. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
17. Труа Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Метц Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Лорьян 1:0 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион 0:1 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Монпелье 0:1 Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
3. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Лорьян 1:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
6. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
13. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Лион 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монпелье 0:1 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
17. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Делор Анди 4 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Мбаппе с левого фланга вошёл в штрафную площадь, Килиан сместился к углу вратарской, но затем уже в момент влез Неймар, в итоге лидеры "ПСЖ" друг другу помешали пробить по воротам. 
  • 40'
    Молле со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Паредес в центре поля в подкате сбил Самбья. Антони Готье пока решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Офсайд
    38'
    Неймар выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Мбаппе, Килиан оказался в небольшом офсайде. 
  • Угловой
    37'
    Угловой у ворот "Монпелье". Неймар выполнил подачу к ближнему углу вратарской, "паладины" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 36'
    Самбья прорвался по правой половине поля к линии штрафной площади, далее Саломон пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Навас в прыжке намертво поймал его. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Молле перестарался в борьбе за мяч на половине поля "ПСЖ", правила были нарушены против Кимпембе. 
  • Угловой
    34'
    Ещё один угловой у ворот "ПСЖ". Мбаппе разыграл корнер с Неймаром, затем Неймар попытался войти в штрафную площадь, Ферри на грани фола перехватил мяч, Антони Готье показал, что нужно играть дальше. 
  • Угловой
    33'
    Игроки "ПСЖ" разыграли корнер, но затем на левом фланге им вновь ничего не удалось придумать. 
  • 32'
    Мбаппе по левой половине поля прорвался к линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Монпелье", а затем ушёл на угловой. 
  • 31'
    Молле пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в Гуэйе. 
  • 30'
    Ристич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Паредес в центре поля огрел по ногам Молле. "Монпелье" также быстро разыграл стандарт. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Молле в центре поля нарушил правила против Неймара. "ПСЖ" быстро разыграл стандарт. 
  • Замена
    27'
    В составе "Монпелье" произошла замена. Вместо Матеуса Тулера на поле вышел Николя Коцца. 
  • 26'
    Омлин показал, что Тулеру нужна замена, дёрнул центральный защитник "Монпелье" заднюю поверхность бедра. 
  • Травма, повреждение
    25'
    Тулер в прошлом эпизоде получил небольшое повреждение, дёрнул мышцу Матеус, вышли на поле врачи "Монпелье", пауза в игре. 
  • Судья
    24'
    Ди Мария с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Мбаппе в борьбе с Тулером оказался на газоне, Антони Готье показал, что нужно играть дальше. 
  • 23'
    Тулер из глубины поля выполнил заброс на ход Мавидиди по левому флангу, Хакими накрыл форварда "Монпелье" и выбил мяч в аут. 
  • 22'
    Саванье пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Гуэйе в центре поля нарушил правила против Ферри. "Монпелье" не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • 20'
    Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади "Монпелье" на ход Мбаппе, Тулер в прыжке головой смог сбросить мяч на своего партнёра по команде. 
  • 19'
    Сегодня при своих болельщиках "ПСЖ" конечно уже играет в более атакующий футбол, но пока и "Монпелье" не собирается как-то уж сильно прижиматься к своим воротам. 
  • Опасный момент
    18'
    Саванье со стандарта пробил в правый угол ворот, Навас в прыжке отбил мяч на правый фланг, где его подхватил активный Гуэйе. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Гуэйе на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Мавидиди. 
  • Описание гола
    16'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Гуэйе!!! Мбаппе при проходе вперёд по правой половине поля отыгрался с Эррерой, но ответная передача от Андера была перехвачена, далее уже включились Ди Мария и Гуэйе, Анхель выполнил передачу к радиусу штрафной площади, а Идрисса сильно пробил в левую девятку, Омлин не имел шансов на спасение. 
  • Офсайд
    15'
    С правой половины поля последовал заброс на левый фланг на ход Ди Марии, Анхель забрался в офсайд. 
  • Угловой
    14'
    Угловой у ворот "Монпелье". Мбаппе разыграл корнер с Неймаром, но затем на левом фланге игроки "ПСЖ" ничего интересного придумать не смогли. 
  • 13'
    Саванье из глубины поля выполнил передачу на ход Мавидиди по левому флангу, Стефи в борьбе с Маркиньосом не смог зацепиться за мяч. 
  • 12'
    Ди Мария с правой половины поля выполнил слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади на ход Неймару, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    11'
    Молле с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "ПСЖ" сыграли внимательно и на этот раз сразу выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • Угловой
    10'
    Саванье с углового выполнил подачу к радиусу штрафной площади, Ристич в касание пробил по воротам, мяч попал в Эрреру и ушёл на повторный корнер. 
  • 9'
    Жермен зацепился за мяч на правом углу штрафной площади "ПСЖ", Кимпембе пришлось в подкате выбивать мяч на угловой. 
  • Опасный момент
    8'
    Эррера выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Мбаппе в касание пробил в ближний угол ворот, Омлин успел сократить дистанцию и спасти свою команду. 
  • Опасный момент
    7'
    Ди Мария с правой половины поля выполнил перевод к левому углу штрафной площади на ход Неймару, Неймар спокойно подработал мяч и пробил в правый угол ворот над Омлином, мяч вместе с голкипером перелетел и через перекладину. 
  • 6'
    Диалло вошёл в штрафную площадь с левой половины поля и затем выполнил прострел в центр штрафной, Гуэйе в касание пробил в правый угол ворот, мяч свалился с ноги у Идрисса и сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 5'
    Мбаппе с левого фланга вошёл в штрафную площадь и затем пробил по воротам, мяч попал в Самбья. 
  • 4'
    Самбья ворвался в штрафную площадь с правого фланга и под давлением Диалло пробил в ближний угол ворот, мяч задел ногу Абду и затем его уже без особого труда поймал Навас. 
  • Угловой
    3'
    Ди Мария с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Маркиньос в борьбе с Эстевом головой пробил по воротам, мяч ушёл в сторону от левой штанги. 
  • 2'
    Хакими совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел к правому углу вратарской, Шотар грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "ПСЖ" в прошлом матче против "Метца" показал далеко не самый выразительный футбол, а поэтому будет интересно посмотреть, что команда Маурисио Почеттино продемонстрирует в матче против "Монпелье", который зачастую является довольно неудобным соперником для парижан. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПСЖ 1:0 Монпелье онлайн


Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Монпелье

Исход игры
ПСЖ
98.1% (154)
Ничья
1.9% (3)
Монпелье
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
71.01% (98)
Меньше
28.99% (40)
Обе команды забьют
Да
51.45% (71)
Нет
48.55% (67)
Популярный счёт
3:1 ПСЖ
26.8% (42)
2:0 ПСЖ
22.9% (36)
3:0 ПСЖ
16.6% (26)
2:1 ПСЖ
12.1% (19)
4:1 ПСЖ
4.5% (7)
4:0 ПСЖ
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
1:0 ПСЖ
1.3% (2)
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