Угловой у ворот "Монпелье". Неймар выполнил подачу к ближнему углу вратарской, "паладины" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Неймар выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Мбаппе, Килиан оказался в небольшом офсайде.

Паредес в центре поля в подкате сбил Самбья. Антони Готье пока решил обойтись без жёлтой карточки.

Молле со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Мбаппе с левого фланга вошёл в штрафную площадь, Килиан сместился к углу вратарской, но затем уже в момент влез Неймар, в итоге лидеры "ПСЖ" друг другу помешали пробить по воротам.

36' Самбья прорвался по правой половине поля к линии штрафной площади, далее Саломон пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Навас в прыжке намертво поймал его.

35' Молле перестарался в борьбе за мяч на половине поля "ПСЖ", правила были нарушены против Кимпембе.

34' Ещё один угловой у ворот "ПСЖ". Мбаппе разыграл корнер с Неймаром, затем Неймар попытался войти в штрафную площадь, Ферри на грани фола перехватил мяч, Антони Готье показал, что нужно играть дальше.

33' Игроки "ПСЖ" разыграли корнер, но затем на левом фланге им вновь ничего не удалось придумать.

32' Мбаппе по левой половине поля прорвался к линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Монпелье", а затем ушёл на угловой.

31' Молле пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в Гуэйе.

30' Ристич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

29' Паредес в центре поля огрел по ногам Молле. "Монпелье" также быстро разыграл стандарт.

28' Молле в центре поля нарушил правила против Неймара. "ПСЖ" быстро разыграл стандарт.

27' В составе "Монпелье" произошла замена. Вместо Матеуса Тулера на поле вышел Николя Коцца.

26' Омлин показал, что Тулеру нужна замена, дёрнул центральный защитник "Монпелье" заднюю поверхность бедра.

25' Тулер в прошлом эпизоде получил небольшое повреждение, дёрнул мышцу Матеус, вышли на поле врачи "Монпелье", пауза в игре.

24' Ди Мария с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Мбаппе в борьбе с Тулером оказался на газоне, Антони Готье показал, что нужно играть дальше.

23' Тулер из глубины поля выполнил заброс на ход Мавидиди по левому флангу, Хакими накрыл форварда "Монпелье" и выбил мяч в аут.

22' Саванье пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

21' Гуэйе в центре поля нарушил правила против Ферри. "Монпелье" не стал спешить при розыгрыше мяча.

20' Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади "Монпелье" на ход Мбаппе, Тулер в прыжке головой смог сбросить мяч на своего партнёра по команде.

19' Сегодня при своих болельщиках "ПСЖ" конечно уже играет в более атакующий футбол, но пока и "Монпелье" не собирается как-то уж сильно прижиматься к своим воротам.

18' Саванье со стандарта пробил в правый угол ворот, Навас в прыжке отбил мяч на правый фланг, где его подхватил активный Гуэйе.

17' Гуэйе на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Мавидиди.

16' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Гуэйе!!! Мбаппе при проходе вперёд по правой половине поля отыгрался с Эррерой, но ответная передача от Андера была перехвачена, далее уже включились Ди Мария и Гуэйе, Анхель выполнил передачу к радиусу штрафной площади, а Идрисса сильно пробил в левую девятку, Омлин не имел шансов на спасение.

15' С правой половины поля последовал заброс на левый фланг на ход Ди Марии, Анхель забрался в офсайд.

14' Угловой у ворот "Монпелье". Мбаппе разыграл корнер с Неймаром, но затем на левом фланге игроки "ПСЖ" ничего интересного придумать не смогли.

13' Саванье из глубины поля выполнил передачу на ход Мавидиди по левому флангу, Стефи в борьбе с Маркиньосом не смог зацепиться за мяч.

12' Ди Мария с правой половины поля выполнил слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади на ход Неймару, мяч ушёл за лицевую линию поля.

11' Молле с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "ПСЖ" сыграли внимательно и на этот раз сразу выбили мяч подальше от своих ворот.

10' Саванье с углового выполнил подачу к радиусу штрафной площади, Ристич в касание пробил по воротам, мяч попал в Эрреру и ушёл на повторный корнер.

9' Жермен зацепился за мяч на правом углу штрафной площади "ПСЖ", Кимпембе пришлось в подкате выбивать мяч на угловой.

8' Эррера выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Мбаппе в касание пробил в ближний угол ворот, Омлин успел сократить дистанцию и спасти свою команду.

7' Ди Мария с правой половины поля выполнил перевод к левому углу штрафной площади на ход Неймару, Неймар спокойно подработал мяч и пробил в правый угол ворот над Омлином, мяч вместе с голкипером перелетел и через перекладину.

6' Диалло вошёл в штрафную площадь с левой половины поля и затем выполнил прострел в центр штрафной, Гуэйе в касание пробил в правый угол ворот, мяч свалился с ноги у Идрисса и сильно ушёл в сторону от цели.

5' Мбаппе с левого фланга вошёл в штрафную площадь и затем пробил по воротам, мяч попал в Самбья.

4' Самбья ворвался в штрафную площадь с правого фланга и под давлением Диалло пробил в ближний угол ворот, мяч задел ногу Абду и затем его уже без особого труда поймал Навас.

3' Ди Мария с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Маркиньос в борьбе с Эстевом головой пробил по воротам, мяч ушёл в сторону от левой штанги.

2' Хакими совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел к правому углу вратарской, Шотар грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.