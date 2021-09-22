Франция: Лига 1 2021-2022
ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Монпелье
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|5
|0.71
|2.
|Эррера Андер
|3
|0.43
|3.
|Хакими Ашраф
|3
|0.43
|4.
|Икарди Мауро
|3
|0.43
|5.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.29
|6.
|Дракслер Юлиан
|1
|0.14
|7.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.14
|8.
|Неймар
|1 (1)
|0.14
|9.
|Сарабия Пабло
|1
|0.14
|10.
|Диалло Абду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жермен Валер
|3
|0.43
|2.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.43
|3.
|Саванье Тежи
|2
|0.29
|4.
|Мавидиди Стефи
|2
|0.29
|5.
|Делор Анди
|2
|0.29
|6.
|Молле Флоран
|1
|0.14
|7.
|Коцца Николя
|1
|0.14
|8.
|Джоаккини Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мендеш Нуну
|2
|0
|2.
|Верратти Марко
|2
|0
|3.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|4.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|5.
|Неймар
|1
|0
|6.
|Икарди Мауро
|1
|0
|7.
|Паредес Леандро
|1
|0
|8.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|9.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|10.
|Диалло Абду
|1
|0
|11.
|Хакими Ашраф
|1
|0
|12.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|13.
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тулер Матеус
|2
|1
|2.
|Самбья Саломон
|1
|1
|3.
|Ферри Жордан
|2
|0
|4.
|Саванье Тежи
|2
|0
|5.
|Молле Флоран
|1
|0
|6.
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|7.
|Шотар Жорис
|1
|0
|8.
|Вахи Элю
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|10% (2)
|35% (7)
|10% (2)
|5% (1)
|20% (4)
|20% (4)
|Монпелье
|14.29% (2)
|0
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =4 -2Метц 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:1 Лион Брюгге 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Клермон
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7Монпелье 3:3 Бордо Труа 1:1 Монпелье Монпелье 2:0 Сент-Этьен Лилль 2:1 Монпелье
Монпелье 3:1 Лорьян Реймс 3:3 Монпелье Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Монпелье: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Монпелье 1:3 ПСЖ Лига 1 Монпелье 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:1 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 ПСЖ Лига 1 Монпелье 1:2 ПСЖ Лига 1 Монпелье 0:3 ПСЖ Кубок ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 1:2 Монпелье Кубок Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Монпелье Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Лион
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|7.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 3
|10
|8.
|Нант
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|9.
|Страсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|11.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|12.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Лилль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|16.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|9.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Лорьян
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Монпелье
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|3.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|1
|4.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|1
|5.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|4
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
|4.
|Монпелье
|Тулер Матеус
|2
|1
|5.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
Прогнозы на матч ПСЖ - Монпелье
Исход игры
ПСЖ
97.2% (35)
Ничья
2.8% (1)
Монпелье
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (20)
Меньше
42.86% (15)
Обе команды забьют
Да
37.14% (13)
Нет
62.86% (22)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
33.3% (12)
3:0 ПСЖ
22.2% (8)
3:1 ПСЖ
13.9% (5)
4:1 ПСЖ
8.3% (3)
2:1 ПСЖ
8.3% (3)
1:0 ПСЖ
5.6% (2)
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