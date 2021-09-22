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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Монпелье

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 5 0.71
2. Эррера Андер 3 0.43
3. Хакими Ашраф 3 0.43
4. Икарди Мауро 3 0.43
5. Гуэйе Идрисса 2 0.29
6. Дракслер Юлиан 1 0.14
7. Ди Мария Анхель 1 0.14
8. Неймар 1 (1) 0.14
9. Сарабия Пабло 1 0.14
10. Диалло Абду 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жермен Валер 3 0.43
2. Лаборд Гаэтан 3 0.43
3. Саванье Тежи 2 0.29
4. Мавидиди Стефи 2 0.29
5. Делор Анди 2 0.29
6. Молле Флоран 1 0.14
7. Коцца Николя 1 0.14
8. Джоаккини Николас 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Мендеш Нуну 2 0
2. Верратти Марко 2 0
3. Сарабия Пабло 1 0
4. Ди Мария Анхель 1 0
5. Неймар 1 0
6. Икарди Мауро 1 0
7. Паредес Леандро 1 0
8. Маркиньос Маркос 1 0
9. Кимпембе Преснел 1 0
10. Диалло Абду 1 0
11. Хакими Ашраф 1 0
12. Мбаппе Килиан 1 0
13. Эбимбе Эрик 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Тулер Матеус 2 1
2. Самбья Саломон 1 1
3. Ферри Жордан 2 0
4. Саванье Тежи 2 0
5. Молле Флоран 1 0
6. Лаборд Гаэтан 1 0
7. Шотар Жорис 1 0
8. Вахи Элю 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 10% (2) 35% (7) 10% (2) 5% (1) 20% (4) 20% (4)
 Монпелье 14.29% (2) 0 35.71% (5) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Метц 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:1 Лион Брюгге 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Клермон
Реймс 0:2 ПСЖ Брест 2:4 ПСЖ ПСЖ 4:2 Страсбург Труа 1:2 ПСЖ Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Монпелье 3:3 Бордо Труа 1:1 Монпелье Монпелье 2:0 Сент-Этьен Лилль 2:1 Монпелье
Монпелье 3:1 Лорьян Реймс 3:3 Монпелье Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Монпелье: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Монпелье 2:2 ПСЖ Кубок ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 1:3 ПСЖ Лига 1 Монпелье 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:1 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 ПСЖ Лига 1 Монпелье 1:2 ПСЖ Лига 1 Монпелье 0:3 ПСЖ Кубок ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 1:2 Монпелье Кубок Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Монпелье Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Марсель Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Анже Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Лорьян Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Ланс Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6. Лион Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
7. Ницца Заявка 6 3 2 1 13 - 3 10
8. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
9. Страсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Монпелье Заявка 7 2 3 2 15 - 13 9
11. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
12. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Лилль Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
17. Труа Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Сент-Этьен Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Метц Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Ницца Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
11. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Лион Дембеле Мусса II 4 1 1
4. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 4 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Реймс Гарсия Оскар 2 1
4. Монпелье Тулер Матеус 2 1
5. Лорьян Мендес Убулан 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Монпелье от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2021, осталось 2 дня 20 часов 33 минуты.

    Главный судья: Готье Антони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    ПСЖ 97.2% (35)
    X 2.8% (1)
    Монпелье 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Монпелье
    1.20
    8.40
    16.36
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч ПСЖ - Монпелье онлайн


    Прогнозы на матч ПСЖ - Монпелье

    Исход игры
    ПСЖ
    97.2% (35)
    Ничья
    2.8% (1)
    Монпелье
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (20)
    Меньше
    42.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    37.14% (13)
    Нет
    62.86% (22)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    33.3% (12)
    3:0 ПСЖ
    22.2% (8)
    3:1 ПСЖ
    13.9% (5)
    4:1 ПСЖ
    8.3% (3)
    2:1 ПСЖ
    8.3% (3)
    1:0 ПСЖ
    5.6% (2)
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