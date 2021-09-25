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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
0:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Лорьян
0'
14' Красная карточка
Эмерсон Палмиери
0:1
20' Гол
Лорьенте Арман
28' Желтая карточка
Абергель Лоран
36'
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
27
Боатенг
Жером
5
Денайер
Джейсон
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
39
Гимараэс
Бруно
29
Шакири
Джердан
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
30
Нарди
Поль
2
Силва
Игор
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
36
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
Лион
4-2-3-1
Лорьян
5-3-2

Ход матча

14'
Эмерсон Палмиери
 
19'
Диоманде Синали
Денайер Джейсон
 
19'
Милагрес Энрике
Ауа Уссем
 
20'
0:1
Лорьенте Арман
28'
 
Абергель Лоран

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Лион
Лорьян

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

0%
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

0%
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

0%
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

23 матча

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:2
КЛ
2:4
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.5
Пакета Лукас 4 0.5
Шакири Джердан 1 0.13
Слимани Ислам 1 0.13
Денайер Джейсон 1 0.13
Эмерсон Палмиери 1 0.13
Экамби Карл Токо 0 0
Ауа Уссем 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 3 0.38
Моффи Теремас 2 (1) 0.25
Монкондю Томас 2 0.25
Ле Гофф Венсан 1 0.13
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 1 1
Корне Максвелл 1 1
Диоманде Синали 2 0
Эмерсон Палмиери 0 1
Боатенг Жером 1 0
Лопеш Антони 1 0
Слимани Ислам 1 0
Фильо Марсело 1 0
Экамби Карл Токо 1 0
Пакета Лукас 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 4 0
Мендес Убулан 2 1
Эрго Жером 1 1
Дженц Мориц 1 1
Лемуан Фабьен 2 0
Монкондю Томас 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Силва Игор 1 0
Диарра Стефан 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2)
 Лорьян 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лион 3:1 Труа ПСЖ 2:1 Лион Глазго Рейнджерс 0:2 Лион Лион 3:1 Страсбург
Нант 0:1 Лион Лион 3:3 Клермон Анже 3:0 Лион Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л Вильярреал 2:2 Лион Лион 4:1 Вольфсбург Лион 2:0 Вильфранш Лион 5:1 Бур-Перонна Лион 2:3 Ницца Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако
Лорьян Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Лорьян 1:0 Ницца Реймс 0:0 Лорьян Лорьян 2:1 Лилль Ланс 2:2 Лорьян
Монпелье 3:1 Лорьян Лорьян 1:0 Монако Сент-Этьен 1:1 Лорьян Анже 0:1 Лорьян Лорьян 1:0 Нант Лорьян 1:1 Бордо Брест 2:3 Лорьян Лорьян 0:0 Конкарно Страсбург 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Метц Лион 4:1 Лорьян Лорьян 2:0 Анже Лорьян 4:1 Бордо Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 8 8 0 0 21 - 7 24
2. Лорьян 1:0 Заявка 8 4 3 1 9 - 7 15
3. Марсель Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
5. Анже Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Ланс Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Лион 0:1 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
8. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
9. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
10. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
12. Монпелье 0:1 Заявка 8 2 3 3 15 - 14 9
13. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
14. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
17. Труа Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Метц Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Лорьян 1:0 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион 0:1 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Монпелье 0:1 Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
3. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Лорьян 1:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
6. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
13. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Лион 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монпелье 0:1 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
17. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Делор Анди 4 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Лион 92.2% (130)
X 7.8% (11)
Лорьян 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Лорьян
4.29
6.20
9.59
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Где смотреть матч Лион 0:1 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Лион 0:1 Лорьян

Исход игры
Лион
92.2% (130)
Ничья
7.8% (11)
Лорьян
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.07% (76)
Меньше
44.93% (62)
Обе команды забьют
Да
55.07% (76)
Нет
44.93% (62)
Популярный счёт
2:1 Лион
35.5% (50)
2:0 Лион
31.2% (44)
1:0 Лион
9.9% (14)
3:1 Лион
9.2% (13)
2:2 Ничья
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
3:0 Лион
2.1% (3)
3:2 Лион
1.4% (2)
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