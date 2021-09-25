Франция: Лига 1 2021-2022
Лион
0:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Гроупама Арена
Лорьян
14' Красная карточкаЭмерсон Палмиери
0:1
20' ГолЛорьенте Арман
28' Желтая карточкаАбергель Лоран
14
Дюбуа
Лео
10
Пакета
Лукас
30
Нарди
Поль
36
Петро
Лео
10
Ле
Фе
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бурле РедванНападающий
- Нападающий
-
38 Уттара ДангоНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
20'
0:1
28'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Лион
Лорьян
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
0%
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
0%
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
0%
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
23 матча
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|4 (1)
|0.5
|Пакета Лукас
|4
|0.5
|Шакири Джердан
|1
|0.13
|Слимани Ислам
|1
|0.13
|Денайер Джейсон
|1
|0.13
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.13
|Экамби Карл Токо
|0
|0
|Ауа Уссем
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|3
|0.38
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.25
|Монкондю Томас
|2
|0.25
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.13
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Диоманде Синали
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|1
|Боатенг Жером
|1
|0
|Лопеш Антони
|1
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Фильо Марсело
|1
|0
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|4
|0
|Мендес Убулан
|2
|1
|Эрго Жером
|1
|1
|Дженц Мориц
|1
|1
|Лемуан Фабьен
|2
|0
|Монкондю Томас
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Лорьян
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лион 3:1 Труа ПСЖ 2:1 Лион Глазго Рейнджерс 0:2 Лион Лион 3:1 Страсбург
Лорьян Последние 20 матчей: +10 =6 -4Лорьян 1:0 Ницца Реймс 0:0 Лорьян Лорьян 2:1 Лилль Ланс 2:2 Лорьян
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 7
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 3
|13
|5.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Лион
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|8.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|9.
|Нант
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|10.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 16
|9
|12.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 14
|9
|13.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|14.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|16.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 16
|6
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|19.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|15.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|6.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Лион
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
|4.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|4
|0
|1
|5.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Лион 0:1 Лорьян
Исход игры
Лион
92.2% (130)
Ничья
7.8% (11)
Лорьян
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.07% (76)
Меньше
44.93% (62)
Обе команды забьют
Да
55.07% (76)
Нет
44.93% (62)
Популярный счёт
2:1 Лион
35.5% (50)
2:0 Лион
31.2% (44)
1:0 Лион
9.9% (14)
3:1 Лион
9.2% (13)
2:2 Ничья
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
3:0 Лион
2.1% (3)
3:2 Лион
1.4% (2)
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