Первый тайм

37' Нарди Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Гимараэс Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Гимараэс Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Лион

29' Пакета Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Лион выполняет удар от ворот.

26' Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Лион

24' Отличный пас сделал Моффи Теремас из команды Лорьян . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

23' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Г О О О О Л - Лорьенте Арман правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

19' Денайер Джейсон получил травму и заменен. Синали Диоманде выходит на поле.

18' Ох, нехорошо это выглядит. Денайер Джейсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Денайер Джейсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' УДАЛЕНИЕ! - Эмерсон Палмиери увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

13' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Лорьян

13' Шакири Джердан из команды Лион не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

9' Удар от ворот произведет Лорьян

8' Дюбуа Лео не смог попасть в створ ударом издали

7' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Силва Игор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лион начинает с центра поля