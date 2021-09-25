Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Абергель Лоран из команды Лорьян направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

94' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Петро Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Лион выполняет удар от ворот.

93' Выглядело как неплохой момент. Силва Игор из команды Лорьян закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

91' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Лорьян выполняет удар от ворот.

87' Лион выполняет удар от ворот.

87' Матч возобновлен

86' Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Хороший удар издали нанес Силва Игор , но отличный сейв сделал Антони Лопеш. Угловой.

83' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Какере Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Гимараэс Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Лион выполняет удар от ворот.

81' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Диарра Стефан нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.

80' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Лорьян выполняет удар от ворот.

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Ох, нехорошо это выглядит. Слимани Ислам получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Слимани Ислам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Шанс! Синали Диоманде из команды Лион пробил головой, но мимо

75' Мендес Убулан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

72' Лион выполняет удар от ворот.

71' Пакета Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Лион выполняет удар от ворот.

69' Лорьенте Арман из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' После штрафного удара,который нанес Лорьенте Арман мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

66' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Лемуан Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Ох, нехорошо это выглядит. Боатенг Жером получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Боатенг Жером на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Петро Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Гимараэс Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Матч возобновлен

63' Матч остановлен

62' Лемуан Фабьен получает желтую карточку за игру рукой

61' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Синали Диоманде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Лорьян выполняет удар от ворот.

58' Гимараэс Бруно из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

57' Игрок Лорьенте Арман из команды Лорьян неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

56' Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Гимараэс Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновлен

52' Петро Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Ле Фе Энцо пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

50' Г О О О О Л - Экамби Карл Токо забивает с правой ноги!

49' Нарди Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Моффи Теремас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Гимараэс Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара