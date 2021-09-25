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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
1:1
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
14' Красная карточка
Эмерсон Палмиери
0:1
20' Гол
Лорьенте Арман
28' Желтая карточка
Абергель Лоран
1:1
50' Гол
Экамби Карл Токо
62' Желтая карточка
Лемуан Фабьен
67' Желтая карточка
Дюбуа Лео
90'+7
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
27
Боатенг
Жером
5
Денайер
Джейсон
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
39
Гимараэс
Бруно
29
Шакири
Джердан
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
30
Нарди
Поль
2
Силва
Игор
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
36
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
Лион
4-2-3-1
Лорьян
5-3-2

Ход матча

14'
Эмерсон Палмиери
 
19'
Диоманде Синали
Денайер Джейсон
 
19'
Милагрес Энрике
Ауа Уссем
 
20'
0:1
Лорьенте Арман
28'
 
Абергель Лоран
46'
Слимани Ислам
Шакири Джердан
 
50'
Экамби Карл Токо
(Слимани Ислам)
1:1
62'
 
Лемуан Фабьен
67'
Дюбуа Лео
 
72'
Да Сильва Дамьен
Боатенг Жером
 
77'
Шерки Райан
Слимани Ислам
 
78'
 
Диарра Стефан
Лемуан Фабьен
78'
 
Монкондю Томас
Ле Фе Энцо
85'
 
Уттара Данго
Лорьенте Арман

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

Лион
Лорьян

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

0%
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

0%
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

0%
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

23 матча

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:2
КЛ
2:4
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.5
Пакета Лукас 4 0.5
Экамби Карл Токо 1 0.13
Шакири Джердан 1 0.13
Слимани Ислам 1 0.13
Денайер Джейсон 1 0.13
Эмерсон Палмиери 1 0.13
Ауа Уссем 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 3 0.38
Моффи Теремас 2 (1) 0.25
Монкондю Томас 2 0.25
Ле Гофф Венсан 1 0.13
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 1 1
Корне Максвелл 1 1
Диоманде Синали 2 0
Эмерсон Палмиери 0 1
Боатенг Жером 1 0
Лопеш Антони 1 0
Слимани Ислам 1 0
Фильо Марсело 1 0
Дюбуа Лео 1 0
Экамби Карл Токо 1 0
Пакета Лукас 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 4 0
Мендес Убулан 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Эрго Жером 1 1
Дженц Мориц 1 1
Монкондю Томас 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Силва Игор 1 0
Диарра Стефан 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2)
 Лорьян 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лион 3:1 Труа ПСЖ 2:1 Лион Глазго Рейнджерс 0:2 Лион Лион 3:1 Страсбург
Нант 0:1 Лион Лион 3:3 Клермон Анже 3:0 Лион Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л Вильярреал 2:2 Лион Лион 4:1 Вольфсбург Лион 2:0 Вильфранш Лион 5:1 Бур-Перонна Лион 2:3 Ницца Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако
Лорьян Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Лорьян 1:0 Ницца Реймс 0:0 Лорьян Лорьян 2:1 Лилль Ланс 2:2 Лорьян
Монпелье 3:1 Лорьян Лорьян 1:0 Монако Сент-Этьен 1:1 Лорьян Анже 0:1 Лорьян Лорьян 1:0 Нант Лорьян 1:1 Бордо Брест 2:3 Лорьян Лорьян 0:0 Конкарно Страсбург 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Метц Лион 4:1 Лорьян Лорьян 2:0 Анже Лорьян 4:1 Бордо Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Марсель Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
5. Анже Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Ланс Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
9. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
10. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
12. Монпелье Заявка 8 2 3 3 15 - 15 9
13. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
14. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
17. Труа Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Метц Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
3. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
7. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
8. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
9. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
12. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
14. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Делор Анди 4 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
5. Лион Дембеле Мусса II 4 1 1
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
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Новости матча
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Прогнозы 141
Лион 92.2% (130)
X 7.8% (11)
Лорьян 0% (0)
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Где смотреть матч Лион 1:1 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Лион 1:1 Лорьян

Исход игры
Лион
92.2% (130)
Ничья
7.8% (11)
Лорьян
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.07% (76)
Меньше
44.93% (62)
Обе команды забьют
Да
55.07% (76)
Нет
44.93% (62)
Популярный счёт
2:1 Лион
35.5% (50)
2:0 Лион
31.2% (44)
1:0 Лион
9.9% (14)
3:1 Лион
9.2% (13)
2:2 Ничья
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
3:0 Лион
2.1% (3)
3:2 Лион
1.4% (2)
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