Австрия: Бундеслига 2021-2022
ЛАСК
3:1
Конец матча
Стадион: Raiffeisen Arena Зрители: 6009
Адмира
0:1
33' ПенальтиКершбаум Роман
35' Желтая карточкаЭбнер Томас
1:1
47' ГолКарамоко Мамуду
60' Желтая карточкаЛюкенедер Феликс
2:1
63' ГолХорват Саша
75' Желтая карточкаШмидт Александер
85' Желтая карточкаПоцманн Марвин
3:1
87' ГолГойгингер Томас
30
Хорват
Саша
25
Эбнер
Томас
11
Ганда
Йосеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Wieland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Херцог Андреас
Ход матча
33'
0:1
35'
47'
60'
63'
2:1
75'
85'
87'
3:1
История личных встреч
ЛАСК
Адмира
10 матчей
100%
0%
0%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
150%
-50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
0%
200%
-100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
83.3%
0%
16.7%
10 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гойгингер Томас
|2
|0.22
|Карамоко Мамуду
|2
|0.22
|Михорль Петер
|1
|0.11
|Флеккер Флориан
|1
|0.11
|Визингер Филип
|1
|0.11
|Шмидт Александер
|1
|0.11
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|3 (1)
|0.33
|Бабуску Онурхан
|2
|0.22
|Цвиршиц Штефан
|2
|0.22
|Мустафа Сулиман
|1
|0.11
|Форсагер Вильгельм
|1
|0.11
|Айву Эмануэль
|1
|0.11
|Ганда Йосеф
|1
|0.11
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Филип
|2
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Флеккер Флориан
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Реннер Рене
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Марешиц Дарио
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Боллер Ян
|1
|0
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|Мустафа Сулиман
|3
|0
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Лукачевич Леонардо
|2
|0
|Малишек Лукас
|2
|0
|Эбнер Томас
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Форсагер Вильгельм
|1
|0
|Эльмкис Илай
|1
|0
|Бабуску Онурхан
|1
|0
|Бруггер Янник
|1
|0
|Кронбергер Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|0
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|Адмира
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +9 =5 -6ЛАСК 3:0 Стрипфинг Вайден Аустрия Клагенфурт 1:1 ЛАСК ХИК 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:2 Аустрия Вена
Рид 1:0 ЛАСК Сент-Джонстон 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хартберг ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон ЛАСК 1:3 Штурм ЛАСК 6:1 Войводина Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург
Адмира Последние 20 матчей: +7 =5 -8Адмира 1:2 Рапид Вена Адмира 1:1 Хартберг Рапид Вена 1:2 Адмира Адмира 1:1 Штурм
Вольфсбергер 3:0 Адмира Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 3:1 Мауэрверк Рид 2:1 Адмира Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Электра 1:0 Адмира Сваровски Тироль 1:1 Адмира Нойзидль 0:4 Адмира ЦСКА Москва 1:0 Адмира Гляйсдорф 09 0:6 Адмира Кальсдорф 1:6 Адмира Адмира 0:4 Слован Братислава Адмира 4:0 Хорн Адмира 1:1 Альтах Хартберг 2:0 Адмира Рид 0:0 Адмира
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|9
|0
|0
|23 - 4
|27
|2.
|Штурм
|0:0
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|3
|3
|15 - 16
|12
|4.
|Рид
|9
|3
|3
|3
|13 - 21
|12
|5.
|Аустрия Вена
|9
|2
|5
|2
|12 - 11
|11
|6.
|ЛАСК
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|7.
|Альтах
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|8.
|Хартберг
|9
|2
|3
|4
|15 - 15
|9
|9.
|Адмира
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|10.
|Рапид Вена
|0:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 10
|9
|11.
|Вольфсбергер
|9
|2
|3
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Сваровски Тироль
|9
|1
|5
|3
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Рид
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Штурм
|0:0
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Рапид Вена
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|7.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|8.
|Адмира
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|9.
|Аустрия Вена
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|10.
|Вольфсбергер
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Хартберг
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Штурм
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|4.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|ЛАСК
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Вольфсбергер
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Альтах
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|10.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|11.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|12.
|Рид
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|7
|2
|1
|2.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|6
|2
|2
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
|4.
|Хартберг
|Хорват Саша
|5
|0
|1
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|4
|0
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|5.
|Вольфсбергер
|Гугганиг Давид
|2
|1