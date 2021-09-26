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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
ЛАСК
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6009
Адмира
0'
0:1
33' Пенальти
Кершбаум Роман
35' Желтая карточка
Эбнер Томас
1:1
47' Гол
Карамоко Мамуду
60' Желтая карточка
Люкенедер Феликс
2:1
63' Гол
Хорват Саша
75' Желтая карточка
Шмидт Александер
85' Желтая карточка
Поцманн Марвин
3:1
87' Гол
Гойгингер Томас
90'+5
1
Шлагер
Александер
44
Марешиц
Дарио
5
Филипович
Петар
33
Люкенедер
Феликс
19
Поцманн
Марвин
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
30
Хорват
Саша
9
Карамоко
Мамуду
27
Гойгингер
Томас
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
23
Бруггер
Янник
4
Бауэр
Себастьян
37
Лукачевич
Леонардо
12
Малишек
Лукас
25
Эбнер
Томас
11
Ганда
Йосеф
8
Кершбаум
Роман
63
Кронбергер
Лука
9
Мустафа
Сулиман
ЛАСК
3-4-3
Адмира
4-2-3-1

История личных встреч

ЛАСК
Адмира

10 матчей

100%
0%
0%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
150%
-50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

0%
200%
-100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

83.3%
0%
16.7%
10 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б
1:2
Б
4:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
5:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
4:2
Б
3:0
ТМК
0:1
ТМК
5:1

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гойгингер Томас 2 0.22
Карамоко Мамуду 2 0.22
Михорль Петер 1 0.11
Флеккер Флориан 1 0.11
Визингер Филип 1 0.11
Шмидт Александер 1 0.11
Хон Хён-Сок 0 0
Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 3 (1) 0.33
Бабуску Онурхан 2 0.22
Цвиршиц Штефан 2 0.22
Мустафа Сулиман 1 0.11
Форсагер Вильгельм 1 0.11
Айву Эмануэль 1 0.11
Ганда Йосеф 1 0.11
Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Филип 2 0
Гргич Лукас 2 0
Флеккер Флориан 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Михорль Петер 1 0
Реннер Рене 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Марешиц Дарио 1 0
Шмидт Александер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Боллер Ян 1 0
Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бауэр Себастьян 3 1
Мустафа Сулиман 3 0
Цвиршиц Штефан 2 0
Кершбаум Роман 2 0
Лукачевич Леонардо 2 0
Малишек Лукас 2 0
Эбнер Томас 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Форсагер Вильгельм 1 0
Эльмкис Илай 1 0
Бабуску Онурхан 1 0
Бруггер Янник 1 0
Кронбергер Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 0 0 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 44.44% (4)
 Адмира 0 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 36.36% (4)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ЛАСК 3:0 Стрипфинг Вайден Аустрия Клагенфурт 1:1 ЛАСК ХИК 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:2 Аустрия Вена
Рид 1:0 ЛАСК Сент-Джонстон 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хартберг ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон ЛАСК 1:3 Штурм ЛАСК 6:1 Войводина Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург
Адмира Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Адмира 1:2 Рапид Вена Адмира 1:1 Хартберг Рапид Вена 1:2 Адмира Адмира 1:1 Штурм
Вольфсбергер 3:0 Адмира Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 3:1 Мауэрверк Рид 2:1 Адмира Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Электра 1:0 Адмира Сваровски Тироль 1:1 Адмира Нойзидль 0:4 Адмира ЦСКА Москва 1:0 Адмира Гляйсдорф 09 0:6 Адмира Кальсдорф 1:6 Адмира Адмира 0:4 Слован Братислава Адмира 4:0 Хорн Адмира 1:1 Альтах Хартберг 2:0 Адмира Рид 0:0 Адмира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 9 0 0 23 - 4 27
2. Штурм 0:0 9 5 3 1 21 - 10 18
3. Аустрия Клагенфурт 9 3 3 3 15 - 16 12
4. Рид 9 3 3 3 13 - 21 12
5. Аустрия Вена 9 2 5 2 12 - 11 11
6. ЛАСК 9 2 4 3 9 - 11 10
7. Альтах 9 2 3 4 7 - 13 9
8. Хартберг 9 2 3 4 15 - 15 9
9. Адмира 9 2 3 4 11 - 13 9
10. Рапид Вена 0:0 9 2 3 4 10 - 10 9
11. Вольфсбергер 9 2 3 4 13 - 19 9
12. Сваровски Тироль 9 1 5 3 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 13 - 2 12
2. Рид 4 3 1 0 8 - 5 10
3. Штурм 0:0 5 3 1 1 13 - 7 10
4. Аустрия Клагенфурт 4 2 2 0 8 - 6 8
5. Рапид Вена 0:0 5 2 1 2 7 - 4 7
6. Сваровски Тироль 5 1 3 1 7 - 7 6
7. ЛАСК 5 1 2 2 6 - 8 5
8. Адмира 4 1 2 1 6 - 3 5
9. Аустрия Вена 4 0 4 0 3 - 3 4
10. Вольфсбергер 5 1 1 3 7 - 11 4
11. Альтах 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Хартберг 4 0 1 3 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Штурм 0:0 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Хартберг 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Аустрия Вена 5 2 1 2 9 - 8 7
5. ЛАСК 4 1 2 1 3 - 3 5
6. Вольфсбергер 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Альтах 4 1 2 1 3 - 4 5
8. Адмира 5 1 1 3 5 - 10 4
9. Аустрия Клагенфурт 5 1 1 3 7 - 10 4
10. Рапид Вена 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
11. Сваровски Тироль 4 0 2 2 4 - 10 2
12. Рид 5 0 2 3 5 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 7 2 1
2. Штурм Йебоа Келвин 6 2 2
3. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
4. Хартберг Хорват Саша 5 0 1
5. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Рид Оффенбахер Даниэль 4 0
3. Альтах Дабанлы Беркай 4 0
4. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 4 0
5. Вольфсбергер Гугганиг Давид 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Эбнер Томас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Кершбаум Роман из команды Адмира забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ЛАСК 3:1 Адмира онлайн




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