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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хартберг
3:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 4635
Аустрия Вена
0'
0:1
6' Гол
Джуричин Марко
1:1
8' Гол
Тадич Дарио
1:2
12' Гол
Фишер Манфред
1:3
21' Гол
Джуричин Марко
42' Желтая карточка
Philipp Erhardt
2:3
45' Гол
Афдияй Донис
2:4
70' Гол
Зуттнер Маркус
73' Желтая карточка
Роттер Томас
3:4
80' Гол
Тадич Дарио
90'+6
1
Свете
Рене
22
Штек
Давид
16
Зоннляйтнер
Марио
5
Гольнер
Манфред
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
11
Matija
Horvat
24
Тадич
Дарио
77
Афдияй
Донис
9
Белакович
Неманя
10
Ниманн
Ноэль
1
Пенц
Патрик
15
Леонардо
Ивкич
24
Шойссенгейер
Кристиан
20
Мюль
Лукас
70
Беич
Эсад
29
Зуттнер
Маркус
5
Мартель
Эрик
30
Фишер
Манфред
23
Браунёдер
Маттиас
25
Хускович
Муарем
92
Джуричин
Марко
Хартберг
4-2-3-1
Аустрия Вена
5-3-2

История личных встреч

Хартберг
Аустрия Вена

7 матчей

71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
-14.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

БE
0:3
ББЗВ
3:1
ББЗВ
1:0
Б
0:1
К
5:3
Б
2:1
БОМВЛЕ
0:0
БОМВЛЕ
2:3
ТМК
1:0
Б
5:0
Б
2:2
Б
4:2
Б
0:1
ТМК
0:3
КА
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 6 (1) 0.67
Хорват Саша 4 0.44
Роттер Томас 1 0.11
Шмербок Марк-Андре 1 0.11
Белакович Неманя 1 0.11
Афдияй Донис 1 0.11
Хайль Юрген 1 0.11
Клем Кристиан 0 0
Кайнц Тобиас 0 0
Гольнер Манфред 0 0
Штек Давид 0 0
Лема Майкл Джон 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 5 (1) 0.56
Зуттнер Маркус 1 0.11
Мартель Эрик 1 0.11
Фишер Манфред 1 0.11
Мюль Лукас 1 0.11
Пихлер Бенедикт 1 0.11
Хандль Йоханнес 1 0.11
Noah Ohio 1 0.11
Браунёдер Маттиас 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 3 0
Кайнц Тобиас 2 0
Роттер Томас 2 0
Штек Давид 2 0
Свете Рене 2 0
Matija Horvat 2 0
Тадич Дарио 1 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Гольнер Манфред 1 0
Philipp Erhardt 1 0
Афдияй Донис 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Белакович Неманя 1 0
Thomas Kofler 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 2 1
Джуричин Марко 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Мартель Эрик 2 0
Грюнвальд Александр 1 0
Пенц Патрик 1 0
Шойссенгейер Кристиан 1 0
Мюль Лукас 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Хускович Муарем 1 0
Леонардо Ивкич 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хартберг 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 33.33% (5)
 Аустрия Вена 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 0 25% (3) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Юнион Гюртен 0:1 Хартберг Адмира 1:1 Хартберг Вольфсбергер 1:3 Хартберг Хартберг 0:1 Ред Булл Зальцбург
ЛАСК 1:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Хартберг 1:2 Альтах Рапид Вена 0:2 Хартберг Бад Глайхенберг 0:3 Хартберг Хартберг 0:1 Локомотив Москва Хартберг 0:0 Форвертс Штайр Вайц 2:6 Хартберг Пинкафельд 3:4 Хартберг Хартберг 0:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Хартберг Хартберг 2:0 Адмира Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Капфенберг 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Альтах ЛАСК 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена
Штурм 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Брейдаблик 2:1 Аустрия Вена Рид 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Брейдаблик Шпитталь 0:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Тузла Сити Аустрия Вена 4:0 Копер Аустрия Вена 2:1 Форвертс Штайр Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Хартберг 0:3 Аустрия Вена Рид 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 9 0 0 23 - 4 27
2. Штурм 0:0 9 5 3 1 21 - 10 18
3. Аустрия Клагенфурт 9 3 3 3 15 - 16 12
4. Рид 9 3 3 3 13 - 21 12
5. Аустрия Вена 9 2 5 2 12 - 11 11
6. ЛАСК 9 2 4 3 9 - 11 10
7. Альтах 9 2 3 4 7 - 13 9
8. Хартберг 9 2 3 4 15 - 15 9
9. Адмира 9 2 3 4 11 - 13 9
10. Рапид Вена 0:0 9 2 3 4 10 - 10 9
11. Вольфсбергер 9 2 3 4 13 - 19 9
12. Сваровски Тироль 9 1 5 3 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 13 - 2 12
2. Рид 4 3 1 0 8 - 5 10
3. Штурм 0:0 5 3 1 1 13 - 7 10
4. Аустрия Клагенфурт 4 2 2 0 8 - 6 8
5. Рапид Вена 0:0 5 2 1 2 7 - 4 7
6. Сваровски Тироль 5 1 3 1 7 - 7 6
7. ЛАСК 5 1 2 2 6 - 8 5
8. Адмира 4 1 2 1 6 - 3 5
9. Аустрия Вена 4 0 4 0 3 - 3 4
10. Вольфсбергер 5 1 1 3 7 - 11 4
11. Альтах 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Хартберг 4 0 1 3 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Штурм 0:0 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Хартберг 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Аустрия Вена 5 2 1 2 9 - 8 7
5. ЛАСК 4 1 2 1 3 - 3 5
6. Вольфсбергер 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Альтах 4 1 2 1 3 - 4 5
8. Адмира 5 1 1 3 5 - 10 4
9. Аустрия Клагенфурт 5 1 1 3 7 - 10 4
10. Рапид Вена 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
11. Сваровски Тироль 4 0 2 2 4 - 10 2
12. Рид 5 0 2 3 5 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 7 2 1
2. Штурм Йебоа Келвин 6 2 2
3. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
4. Хартберг Хорват Саша 5 0 1
5. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Рид Оффенбахер Даниэль 4 0
3. Альтах Дабанлы Беркай 4 0
4. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 4 0
5. Вольфсбергер Гугганиг Давид 2 1
Весь список
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