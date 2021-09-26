Австрия: Бундеслига 2021-2022
Хартберг
3:4
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg Зрители: 4635
Аустрия Вена
0:1
6' ГолДжуричин Марко
1:1
8' ГолТадич Дарио
1:2
12' ГолФишер Манфред
1:3
21' ГолДжуричин Марко
42' Желтая карточкаPhilipp Erhardt
2:3
45' ГолАфдияй Донис
2:4
70' ГолЗуттнер Маркус
73' Желтая карточкаРоттер Томас
3:4
80' ГолТадич Дарио
22
Штек
Давид
23
Кайнц
Тобиас
24
Тадич
Дарио
77
Афдияй
Донис
10
Ниманн
Ноэль
20
Мюль
Лукас
70
Беич
Эсад
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоПолузащитник
-
77 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ниманн НоэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
-
70 Беич ЭсадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанПолузащитник
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
Ход матча
6'
8'
1:1
12'
1:2
21'
1:3
42'
45'
2:3
70'
2:4
73'
80'
3:4
История личных встреч
Хартберг
Аустрия Вена
7 матчей
71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
-14.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|6 (1)
|0.67
|Хорват Саша
|4
|0.44
|Роттер Томас
|1
|0.11
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.11
|Белакович Неманя
|1
|0.11
|Афдияй Донис
|1
|0.11
|Хайль Юрген
|1
|0.11
|Клем Кристиан
|0
|0
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Гольнер Манфред
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|5 (1)
|0.56
|Зуттнер Маркус
|1
|0.11
|Мартель Эрик
|1
|0.11
|Фишер Манфред
|1
|0.11
|Мюль Лукас
|1
|0.11
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.11
|Хандль Йоханнес
|1
|0.11
|Noah Ohio
|1
|0.11
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|3
|0
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|Роттер Томас
|2
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Matija Horvat
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Гольнер Манфред
|1
|0
|Philipp Erhardt
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|2
|1
|Джуричин Марко
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Грюнвальд Александр
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|1
|0
|Мюль Лукас
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
|Леонардо Ивкич
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|33.33% (5)
|Аустрия Вена
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|0
|25% (3)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +9 =5 -6Юнион Гюртен 0:1 Хартберг Адмира 1:1 Хартберг Вольфсбергер 1:3 Хартберг Хартберг 0:1 Ред Булл Зальцбург
ЛАСК 1:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Хартберг 1:2 Альтах Рапид Вена 0:2 Хартберг Бад Глайхенберг 0:3 Хартберг Хартберг 0:1 Локомотив Москва Хартберг 0:0 Форвертс Штайр Вайц 2:6 Хартберг Пинкафельд 3:4 Хартберг Хартберг 0:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Хартберг Хартберг 2:0 Адмира Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =6 -5Капфенберг 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Альтах ЛАСК 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена
Штурм 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Брейдаблик 2:1 Аустрия Вена Рид 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Брейдаблик Шпитталь 0:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Тузла Сити Аустрия Вена 4:0 Копер Аустрия Вена 2:1 Форвертс Штайр Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Хартберг 0:3 Аустрия Вена Рид 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|9
|0
|0
|23 - 4
|27
|2.
|Штурм
|0:0
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|3
|3
|15 - 16
|12
|4.
|Рид
|9
|3
|3
|3
|13 - 21
|12
|5.
|Аустрия Вена
|9
|2
|5
|2
|12 - 11
|11
|6.
|ЛАСК
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|7.
|Альтах
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|8.
|Хартберг
|9
|2
|3
|4
|15 - 15
|9
|9.
|Адмира
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|10.
|Рапид Вена
|0:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 10
|9
|11.
|Вольфсбергер
|9
|2
|3
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Сваровски Тироль
|9
|1
|5
|3
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Рид
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Штурм
|0:0
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Рапид Вена
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|7.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|8.
|Адмира
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|9.
|Аустрия Вена
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|10.
|Вольфсбергер
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Хартберг
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Штурм
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|4.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|ЛАСК
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Вольфсбергер
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Альтах
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|10.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|11.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|12.
|Рид
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|7
|2
|1
|2.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|6
|2
|2
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
|4.
|Хартберг
|Хорват Саша
|5
|0
|1
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|4
|0
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|5.
|Вольфсбергер
|Гугганиг Давид
|2
|1