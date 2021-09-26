  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
0:3
Конец матча

Стадион:
Штурм
0'
33' Желтая карточка
Стойкович Филип
0:1
38' Гол
Йебоа Келвин
52' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
59' Желтая карточка
Данте Амаду
59' Желтая карточка
Граймль Лео
66' Желтая карточка
Йебоа Келвин
0:2
71' Гол
Горенц-Станкович Йон
79' Желтая карточка
David Affengruber2
0:3
82' Гол
Любич Иван
90'+4
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
4
Айву
Эмануэль
31
Ульманн
Максимилиан
16
Петрович
Деян
5
Любичич
Роберт
36
Аразе
Кельвин
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
27
Грюлль
Марко
9
Фунтас
Таксиархис
27
Зибенхандль
Йорг
17
Йегер
Лукас
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
11
Саркария
Манприт
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
Рапид Вена
4-2-3-1
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Штурм

32 матча

75%
25%
0%
24 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
25%
6.2%
22 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
40.6%
-3.1%
20 побед 13 ничьих 0 побед

24 матча

0%
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

0%
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед

56 матчей

42.9%
32.1%
25%
24 победы 18 ничьих 14 побед

Первый тайм

39.3%
32.1%
28.6%
22 победы 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

35.7%
44.6%
19.7%
20 побед 25 ничьих 11 побед

История матчей

БЧГ
4:1
БЧГ
0:0
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:1
БОМВЛЕ
0:1
БОМВЛЕ
1:2
Б
0:0
Б
1:1
Б
4:2
К
3:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:0
КА
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:4
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
1:0
Б(M
0:2
Б(M
3:3
Б(M
3:1
Б(M
0:2
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
0:1
Б(M
2:2
Б(M
2:1
Б(M
3:1
Б(M
2:1
Б(M
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 4 0.44
Грюлль Марко 3 0.33
Граховац Срджан 1 0.11
Любичич Роберт 1 0.11
Кара Эркан 1 0.11
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Келвин 7 (2) 0.78
Янтшер Якоб 4 (1) 0.44
Саркария Манприт 4 0.44
Вютрих Грегори 2 0.22
Горенц-Станкович Йон 2 0.22
Китеишвили Отар 1 0.11
Любич Иван 1 0.11
Ньянгбо Догбол 1 0.11
David Affengruber2 1 0.11
Куэн Андреас 0 0
Йегер Лукас 0 0
Прасс Александр 0 0
Данте Амаду 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шик Торстен 2 0
Стойкович Филип 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Граймль Лео 2 0
Грюлль Марко 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Граховац Срджан 1 0
Виммер Кевин 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Кара Эркан 1 0
Шустер Лион 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 3 0
Йебоа Келвин 3 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Прасс Александр 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Куэн Андреас 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Йегер Лукас 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Данте Амаду 1 0
David Affengruber2 1 0
Гайрхофер Никлас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 10% (1) 10% (1) 20% (2) 40% (4) 10% (1) 10% (1)
 Штурм 0 13.04% (3) 30.43% (7) 17.39% (4) 13.04% (3) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Адмира 1:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:1 Генк Рапид Вена 1:2 Адмира
Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Заря 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Рид Рапид Вена 3:0 Заря Альтах 2:1 Рапид Вена Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва
Штурм Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Хоэнемс 0:4 Штурм Штурм 5:0 Сваровски Тироль Монако 1:0 Штурм Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт
Штурм 1:1 Браво Адмира 1:1 Штурм Штурм 2:0 Мура Штурм 2:2 Аустрия Вена Мура 1:3 Штурм ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 9 0 0 23 - 4 27
2. Штурм 9 6 2 1 24 - 10 20
3. Аустрия Клагенфурт 9 3 3 3 15 - 16 12
4. Рид 9 3 3 3 13 - 21 12
5. Аустрия Вена 9 2 5 2 12 - 11 11
6. ЛАСК 9 2 4 3 9 - 11 10
7. Альтах 9 2 3 4 7 - 13 9
8. Хартберг 9 2 3 4 15 - 15 9
9. Вольфсбергер 9 2 3 4 13 - 19 9
10. Адмира 9 2 3 4 11 - 13 9
11. Рапид Вена 9 2 2 5 10 - 13 8
12. Сваровски Тироль 9 1 5 3 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 13 - 2 12
2. Рид 4 3 1 0 8 - 5 10
3. Штурм 5 3 1 1 13 - 7 10
4. Аустрия Клагенфурт 4 2 2 0 8 - 6 8
5. Рапид Вена 5 2 0 3 7 - 7 6
6. Сваровски Тироль 5 1 3 1 7 - 7 6
7. ЛАСК 5 1 2 2 6 - 8 5
8. Адмира 4 1 2 1 6 - 3 5
9. Аустрия Вена 4 0 4 0 3 - 3 4
10. Вольфсбергер 5 1 1 3 7 - 11 4
11. Альтах 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Хартберг 4 0 1 3 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Штурм 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Хартберг 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Аустрия Вена 5 2 1 2 9 - 8 7
5. ЛАСК 4 1 2 1 3 - 3 5
6. Вольфсбергер 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Альтах 4 1 2 1 3 - 4 5
8. Адмира 5 1 1 3 5 - 10 4
9. Аустрия Клагенфурт 5 1 1 3 7 - 10 4
10. Рапид Вена 4 0 2 2 3 - 6 2
11. Сваровски Тироль 4 0 2 2 4 - 10 2
12. Рид 5 0 2 3 5 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Штурм Йебоа Келвин 7 2 2
2. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 7 2 1
3. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
4. Хартберг Хорват Саша 5 0 1
5. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Рид Оффенбахер Даниэль 4 0
3. Альтах Дабанлы Беркай 4 0
4. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 4 0
5. Вольфсбергер Гугганиг Давид 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Йебоа Келвин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Стойкович Филип получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Янтшер Якоб уходит с поля. Куэн Андреас выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Рапид Вена 0:3 Штурм онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 