Австрия: Бундеслига 2021-2022
Рапид Вена
0:3
Конец матча
Стадион: Альянц
Штурм
33' Желтая карточкаСтойкович Филип
0:1
38' ГолЙебоа Келвин
52' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
59' Желтая карточкаДанте Амаду
59' Желтая карточкаГраймль Лео
66' Желтая карточкаЙебоа Келвин
0:2
71' ГолГоренц-Станкович Йон
79' Желтая карточкаDavid Affengruber2
0:3
82' ГолЛюбич Иван
30
Граймль
Лео
27
Грюлль
Марко
17
Йегер
Лукас
44
Данте
Амаду
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
-
10 Балло ТьерноНападающий
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
33'
38'
0:1
59'
59'
66'
71'
82'
0:3
История личных встреч
Рапид Вена
Штурм
32 матча
75%
25%
0%
24 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
25%
6.2%
22 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
40.6%
-3.1%
20 побед 13 ничьих 0 побед
24 матча
0%
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
0%
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед
56 матчей
42.9%
32.1%
25%
24 победы 18 ничьих 14 побед
Первый тайм
39.3%
32.1%
28.6%
22 победы 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
35.7%
44.6%
19.7%
20 побед 25 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.44
|Грюлль Марко
|3
|0.33
|Граховац Срджан
|1
|0.11
|Любичич Роберт
|1
|0.11
|Кара Эркан
|1
|0.11
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Келвин
|7 (2)
|0.78
|Янтшер Якоб
|4 (1)
|0.44
|Саркария Манприт
|4
|0.44
|Вютрих Грегори
|2
|0.22
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.22
|Китеишвили Отар
|1
|0.11
|Любич Иван
|1
|0.11
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.11
|David Affengruber2
|1
|0.11
|Куэн Андреас
|0
|0
|Йегер Лукас
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шик Торстен
|2
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Граймль Лео
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Граховац Срджан
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Аразе Кельвин
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Шустер Лион
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Йебоа Келвин
|3
|0
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Куэн Андреас
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Йегер Лукас
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|David Affengruber2
|1
|0
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
|Штурм
|0
|13.04% (3)
|30.43% (7)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +9 =4 -7Адмира 1:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:1 Генк Рапид Вена 1:2 Адмира
Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Заря 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Рид Рапид Вена 3:0 Заря Альтах 2:1 Рапид Вена Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва
Штурм Последние 20 матчей: +12 =4 -4Хоэнемс 0:4 Штурм Штурм 5:0 Сваровски Тироль Монако 1:0 Штурм Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт
Штурм 1:1 Браво Адмира 1:1 Штурм Штурм 2:0 Мура Штурм 2:2 Аустрия Вена Мура 1:3 Штурм ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|9
|0
|0
|23 - 4
|27
|2.
|Штурм
|9
|6
|2
|1
|24 - 10
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|3
|3
|15 - 16
|12
|4.
|Рид
|9
|3
|3
|3
|13 - 21
|12
|5.
|Аустрия Вена
|9
|2
|5
|2
|12 - 11
|11
|6.
|ЛАСК
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|7.
|Альтах
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|8.
|Хартберг
|9
|2
|3
|4
|15 - 15
|9
|9.
|Вольфсбергер
|9
|2
|3
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Адмира
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|11.
|Рапид Вена
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|12.
|Сваровски Тироль
|9
|1
|5
|3
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Рид
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Рапид Вена
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|6.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|7.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|8.
|Адмира
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|9.
|Аустрия Вена
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|10.
|Вольфсбергер
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Хартберг
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Штурм
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|4.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|ЛАСК
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Вольфсбергер
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Альтах
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|10.
|Рапид Вена
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|11.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|12.
|Рид
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|2
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|7
|2
|1
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
|4.
|Хартберг
|Хорват Саша
|5
|0
|1
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|4
|0
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|5.
|Вольфсбергер
|Гугганиг Давид
|2
|1