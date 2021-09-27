Турция: Суперлига 2021-2022
Трабзонспор
1:1
Второй тайм: 82'
Стадион: Шенол Гюнеш
Аланьяспор
27' Желтая карточкаТюркмен Хюсейин
0:1
36' ГолДьедью Фамара
1:1
42' ГолКорнелиус Андреас
75' Вторая желтая карточкаТюркмен Хюсейин
79' Желтая карточкаДавидсон
33
Перес
Бруно
32
Ие
Эдгар
17
Гамшик
Марек
20
Аксой
Фатих
23
Акбаба
Эмре
91
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Аксой ФатихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Акбаба ЭмреПолузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Карагёз ЮсуфВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Мевля МихаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Новаиш ЖоауНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
27'
36'
0:1
42'
75'
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
68 Владение мячом, % 32
История личных встреч
Трабзонспор
Аланьяспор
4 матча
75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
-50%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нвакаеме Энтони
|4
|0.57
|Бакасетас Тасос
|3 (1)
|0.43
|Корнелиус Андреас
|3
|0.43
|Гамшик Марек
|1
|0.14
|Жервиньо Куасси
|1
|0.14
|Джанини Жорже
|1 (1)
|0.14
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьедью Фамара
|2
|0.29
|Давидсон
|1
|0.14
|Караджа Эфеджан
|1
|0.14
|Кандеяш Даниэл
|1
|0.14
|Борха Кристиан
|1
|0.14
|Авазьем Чидозье
|1
|0.14
|Бингол Тайфур
|0
|0
|Акбаба Эмре
|0
|0
|Аксой Фатих
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюркмен Хюсейин
|1
|1
|Vitor Hugo III2
|1
|1
|Нвакаеме Энтони
|2
|0
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Ие Эдгар
|2
|0
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Джанини Жорже
|1
|0
|Перес Бруно
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Оздемир Берат
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьедью Фамара
|2
|1
|Аксой Фатих
|3
|0
|Давидсон
|3
|0
|Караджа Эфеджан
|1
|1
|Кырынтылы Серкан
|2
|0
|Милунович Неманья
|2
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Акбаба Эмре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трабзонспор
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|0
|Аланьяспор
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: +10 =8 -2Коньяспор 2:2 Трабзонспор Касымпаша 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Галатасарай Гиресунспор 0:1 Трабзонспор
Рома 3:0 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Трабзонспор 1:2 Рома Малатьяспор 1:5 Трабзонспор Мольде 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:3 Мольде Трабзонспор 2:1 Касымпаша Трабзонспор 0:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 1:0 Бандырмаспор Трабзонспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Антальяспор Гёзтепе 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Хатайспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9Аланьяспор 2:0 Касымпаша Галатасарай 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Гиресунспор Хатайспор 5:0 Аланьяспор
Аланьяспор 1:4 Алтай Истанбул Башакшехир 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Ризеспор Аланьяспор 2:2 Хатайспор Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:3 Эрзурумспор Касымпаша 3:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Истанбул Башакшехир 0:0 Аланьяспор Аланьяспор 3:2 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 3:2 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Генчлербирлиги Коньяспор 1:0 Аланьяспор Антальяспор 2:0 Аланьяспор
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|Алтай
|7
|5
|0
|2
|14 - 9
|15
|3.
|Трабзонспор
|1:1
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|4.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Хатайспор
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|6.
|Аланьяспор
|1:1
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|7.
|Коньяспор
|2:2
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|8.
|Кайсериспор
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Галатасарай
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|11.
|Сивасспор
|7
|2
|3
|2
|10 - 7
|9
|12.
|Адана Демирспор
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|13.
|Газишехир Газиантеп
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Антальяспор
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|Истанбул Башакшехир
|7
|2
|0
|5
|7 - 7
|6
|16.
|Малатьяспор
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|17.
|Касымпаша
|2:2
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|18.
|Гёзтепе
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Гиресунспор
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|20.
|Ризеспор
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Алтай
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Фенербахче
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Хатайспор
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|Адана Демирспор
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Кайсериспор
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Газишехир Газиантеп
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|9.
|Коньяспор
|2:2
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|10.
|Антальяспор
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|11.
|Аланьяспор
|1:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Истанбул Башакшехир
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|14.
|Трабзонспор
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|15.
|Сивасспор
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|16.
|Касымпаша
|2:2
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|17.
|Малатьяспор
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|18.
|Гёзтепе
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Гиресунспор
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Ризеспор
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|1:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|Фенербахче
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Аланьяспор
|1:1
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|4.
|Хатайспор
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Коньяспор
|2:2
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Алтай
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Галатасарай
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Бешикташ
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сивасспор
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Кайсериспор
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Малатьяспор
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|13.
|Адана Демирспор
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|14.
|Гёзтепе
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Антальяспор
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Касымпаша
|2:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Газишехир Газиантеп
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|18.
|Истанбул Башакшехир
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|Гиресунспор
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|20.
|Ризеспор
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|0
|2.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|4
|0
|2
|3.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|4
|0
|1
|4.
|Алтай
|Бамба Дауда
|4
|0
|1
|5.
|Истанбул Башакшехир
|Окака Стефано
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|2.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|4
|0
|3.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|2
|1
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Жуканович Эрвин
|3
|0
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Дурмаз Джимми
|3
|0