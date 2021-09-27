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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Трабзонспор
1:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
Аланьяспор
0'
27' Желтая карточка
Тюркмен Хюсейин
0:1
36' Гол
Дьедью Фамара
1:1
42' Гол
Корнелиус Андреас
75' Вторая желтая карточка
Тюркмен Хюсейин
79' Желтая карточка
Давидсон
82'
1
Чакыр
Угурджан
33
Перес
Бруно
32
Ие
Эдгар
4
Тюркмен
Хюсейин
23
Кейбаши
Исмаил
5
Оздемир
Берат
17
Гамшик
Марек
21
Джанини
Жорже
11
Бакасетас
Тасос
9
Нвакаеме
Энтони
14
Корнелиус
Андреас
1
Кырынтылы
Серкан
24
Хуанфран
Морено
15
Авазьем
Чидозье
19
Милунович
Неманья
31
Борха
Кристиан
20
Аксой
Фатих
6
Гюнеш
Умут
7
Караджа
Эфеджан
23
Акбаба
Эмре
91
Давидсон
14
Дьедью
Фамара
Трабзонспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

27'
Тюркмен Хюсейин
 
36'
0:1
Дьедью Фамара
(Давидсон)
42'
Корнелиус Андреас
(Бакасетас Тасос)
1:1
64'
Жервиньо Куасси
Оздемир Берат
 
70'
 
Бабакар Хоума
Дьедью Фамара
70'
 
Кандеяш Даниэл
Караджа Эфеджан
75'
Тюркмен Хюсейин
 
78'
Каплан Ахметджан
Корнелиус Андреас
 
79'
 
Давидсон

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 68 Владение мячом, % 32

История личных встреч

Трабзонспор
Аланьяспор

4 матча

75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
-50%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:3
С
1:1
К
2:0
С
2:2
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:2
С
3:4
С
0:0
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нвакаеме Энтони 4 0.57
Бакасетас Тасос 3 (1) 0.43
Корнелиус Андреас 3 0.43
Гамшик Марек 1 0.14
Жервиньо Куасси 1 0.14
Джанини Жорже 1 (1) 0.14
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьедью Фамара 2 0.29
Давидсон 1 0.14
Караджа Эфеджан 1 0.14
Кандеяш Даниэл 1 0.14
Борха Кристиан 1 0.14
Авазьем Чидозье 1 0.14
Бингол Тайфур 0 0
Акбаба Эмре 0 0
Аксой Фатих 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюркмен Хюсейин 1 1
Vitor Hugo III2 1 1
Нвакаеме Энтони 2 0
Бакасетас Тасос 2 0
Ие Эдгар 2 0
Кейбаши Исмаил 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Джанини Жорже 1 0
Перес Бруно 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Оздемир Берат 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьедью Фамара 2 1
Аксой Фатих 3 0
Давидсон 3 0
Караджа Эфеджан 1 1
Кырынтылы Серкан 2 0
Милунович Неманья 2 0
Сиопис Манолис 1 0
Акбаба Эмре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трабзонспор 41.67% (5) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 0
 Аланьяспор 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Трабзонспор Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Коньяспор 2:2 Трабзонспор Касымпаша 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Галатасарай Гиресунспор 0:1 Трабзонспор
Рома 3:0 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Трабзонспор 1:2 Рома Малатьяспор 1:5 Трабзонспор Мольде 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:3 Мольде Трабзонспор 2:1 Касымпаша Трабзонспор 0:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 1:0 Бандырмаспор Трабзонспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Антальяспор Гёзтепе 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Хатайспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Аланьяспор 2:0 Касымпаша Галатасарай 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Гиресунспор Хатайспор 5:0 Аланьяспор
Аланьяспор 1:4 Алтай Истанбул Башакшехир 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Ризеспор Аланьяспор 2:2 Хатайспор Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:3 Эрзурумспор Касымпаша 3:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Истанбул Башакшехир 0:0 Аланьяспор Аланьяспор 3:2 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 3:2 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Генчлербирлиги Коньяспор 1:0 Аланьяспор Антальяспор 2:0 Аланьяспор
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 7 5 1 1 10 - 5 16
2. Алтай 7 5 0 2 14 - 9 15
3. Трабзонспор 1:1 7 4 3 0 14 - 7 15
4. Бешикташ 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Хатайспор 7 4 1 2 14 - 6 13
6. Аланьяспор 1:1 7 4 1 2 7 - 10 13
7. Коньяспор 2:2 7 3 4 0 11 - 7 13
8. Кайсериспор 7 3 2 2 9 - 7 11
9. Фатих Карагюмрюк 7 3 2 2 11 - 10 11
10. Галатасарай 7 3 2 2 10 - 10 11
11. Сивасспор 7 2 3 2 10 - 7 9
12. Адана Демирспор 7 2 3 2 12 - 11 9
13. Газишехир Газиантеп 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Антальяспор 7 2 2 3 7 - 10 8
15. Истанбул Башакшехир 7 2 0 5 7 - 7 6
16. Малатьяспор 7 2 0 5 7 - 14 6
17. Касымпаша 2:2 7 1 3 3 7 - 10 6
18. Гёзтепе 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Гиресунспор 7 0 2 5 2 - 9 2
20. Ризеспор 7 0 1 6 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Алтай 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Фатих Карагюмрюк 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Фенербахче 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Хатайспор 4 2 1 1 9 - 4 7
6. Адана Демирспор 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Кайсериспор 3 2 1 0 6 - 1 7
8. Газишехир Газиантеп 3 2 1 0 3 - 0 7
9. Коньяспор 2:2 3 2 1 0 7 - 4 7
10. Антальяспор 4 2 1 1 7 - 6 7
11. Аланьяспор 1:1 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Галатасарай 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Истанбул Башакшехир 4 2 0 2 5 - 2 6
14. Трабзонспор 1:1 3 1 2 0 5 - 4 5
15. Сивасспор 4 1 2 1 7 - 4 5
16. Касымпаша 2:2 4 1 2 1 6 - 5 5
17. Малатьяспор 4 1 0 3 6 - 10 3
18. Гёзтепе 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Гиресунспор 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Ризеспор 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 1:1 4 3 1 0 9 - 3 10
2. Фенербахче 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Аланьяспор 1:1 4 2 1 1 3 - 6 7
4. Хатайспор 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Коньяспор 2:2 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Алтай 3 2 0 1 7 - 5 6
7. Галатасарай 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Бешикташ 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сивасспор 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Кайсериспор 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Фатих Карагюмрюк 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Малатьяспор 3 1 0 2 1 - 4 3
13. Адана Демирспор 3 0 2 1 4 - 8 2
14. Гёзтепе 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Антальяспор 3 0 1 2 0 - 4 1
16. Касымпаша 2:2 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Газишехир Газиантеп 4 0 1 3 3 - 10 1
18. Истанбул Башакшехир 3 0 0 3 2 - 5 0
19. Гиресунспор 3 0 0 3 1 - 5 0
20. Ризеспор 4 0 0 4 3 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 0
2. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 4 0 2
3. Хатайспор Диуф Маме Бирам 4 0 1
4. Алтай Бамба Дауда 4 0 1
5. Истанбул Башакшехир Окака Стефано 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
2. Хатайспор Диуф Маме Бирам 4 0
3. Аланьяспор Дьедью Фамара 2 1
4. Фатих Карагюмрюк Жуканович Эрвин 3 0
5. Фатих Карагюмрюк Дурмаз Джимми 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Корнелиус Андреас бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Дьедью Фамара бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Тюркмен Хюсейин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Аланьяспор
4.87
4.10
6.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Трабзонспор 1:1 Аланьяспор онлайн




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