Турция: Суперлига 2021-2022
Трабзонспор
1:1
Конец матча
Стадион: Шенол Гюнеш
Аланьяспор
27' Желтая карточкаТюркмен Хюсейин
0:1
36' ГолДьедью Фамара
1:1
42' ГолКорнелиус Андреас
75' Вторая желтая карточкаТюркмен Хюсейин
78' Желтая карточкаДавидсон
80' Желтая карточкаАвазьем Чидозье
33
Перес
Бруно
32
Ие
Эдгар
17
Гамшик
Марек
20
Аксой
Фатих
23
Акбаба
Эмре
91
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Аксой ФатихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Акбаба ЭмреПолузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Карагёз ЮсуфВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Мевля МихаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Новаиш ЖоауНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
27'
36'
0:1
42'
75'
78'
80'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 11
-
7 Удары в створ 6
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
История личных встреч
Трабзонспор
Аланьяспор
4 матча
75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
-50%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нвакаеме Энтони
|4
|0.57
|Бакасетас Тасос
|3 (1)
|0.43
|Корнелиус Андреас
|3
|0.43
|Гамшик Марек
|1
|0.14
|Жервиньо Куасси
|1
|0.14
|Джанини Жорже
|1 (1)
|0.14
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьедью Фамара
|2
|0.29
|Давидсон
|1
|0.14
|Караджа Эфеджан
|1
|0.14
|Кандеяш Даниэл
|1
|0.14
|Борха Кристиан
|1
|0.14
|Авазьем Чидозье
|1
|0.14
|Бингол Тайфур
|0
|0
|Акбаба Эмре
|0
|0
|Аксой Фатих
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюркмен Хюсейин
|1
|1
|Vitor Hugo III2
|1
|1
|Нвакаеме Энтони
|2
|0
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Ие Эдгар
|2
|0
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Джанини Жорже
|1
|0
|Перес Бруно
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Оздемир Берат
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьедью Фамара
|2
|1
|Аксой Фатих
|3
|0
|Давидсон
|3
|0
|Караджа Эфеджан
|1
|1
|Кырынтылы Серкан
|2
|0
|Милунович Неманья
|2
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Акбаба Эмре
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трабзонспор
|38.46% (5)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|0
|Аланьяспор
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: +10 =8 -2Коньяспор 2:2 Трабзонспор Касымпаша 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Галатасарай Гиресунспор 0:1 Трабзонспор
Рома 3:0 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Трабзонспор 1:2 Рома Малатьяспор 1:5 Трабзонспор Мольде 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:3 Мольде Трабзонспор 2:1 Касымпаша Трабзонспор 0:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 1:0 Бандырмаспор Трабзонспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Антальяспор Гёзтепе 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Хатайспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9Аланьяспор 2:0 Касымпаша Галатасарай 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Гиресунспор Хатайспор 5:0 Аланьяспор
Аланьяспор 1:4 Алтай Истанбул Башакшехир 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Ризеспор Аланьяспор 2:2 Хатайспор Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:3 Эрзурумспор Касымпаша 3:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Истанбул Башакшехир 0:0 Аланьяспор Аланьяспор 3:2 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 3:2 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Генчлербирлиги Коньяспор 1:0 Аланьяспор Антальяспор 2:0 Аланьяспор
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|Алтай
|7
|5
|0
|2
|14 - 9
|15
|3.
|Трабзонспор
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|4.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Хатайспор
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|6.
|Аланьяспор
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|7.
|Коньяспор
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|8.
|Кайсериспор
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Галатасарай
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|11.
|Сивасспор
|7
|2
|3
|2
|10 - 7
|9
|12.
|Адана Демирспор
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|13.
|Газишехир Газиантеп
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Антальяспор
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|Истанбул Башакшехир
|7
|2
|0
|5
|7 - 7
|6
|16.
|Малатьяспор
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|17.
|Касымпаша
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|18.
|Гёзтепе
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Гиресунспор
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|20.
|Ризеспор
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Алтай
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Фенербахче
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Хатайспор
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|Адана Демирспор
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Кайсериспор
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Газишехир Газиантеп
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|9.
|Коньяспор
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|10.
|Антальяспор
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|11.
|Аланьяспор
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Истанбул Башакшехир
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|14.
|Трабзонспор
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|15.
|Сивасспор
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|16.
|Касымпаша
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|17.
|Малатьяспор
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|18.
|Гёзтепе
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Гиресунспор
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Ризеспор
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|Фенербахче
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Аланьяспор
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|4.
|Хатайспор
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Коньяспор
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Алтай
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Галатасарай
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Бешикташ
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сивасспор
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Кайсериспор
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Малатьяспор
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|13.
|Адана Демирспор
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|14.
|Гёзтепе
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Антальяспор
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Касымпаша
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Газишехир Газиантеп
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|18.
|Истанбул Башакшехир
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|Гиресунспор
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|20.
|Ризеспор
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|0
|2.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|4
|0
|2
|3.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|4
|0
|1
|4.
|Алтай
|Бамба Дауда
|4
|0
|1
|5.
|Истанбул Башакшехир
|Окака Стефано
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|2.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|4
|0
|3.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|2
|1
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Жуканович Эрвин
|3
|0
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Дурмаз Джимми
|3
|0