  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2021-2022

Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Трабзонспор
1:1
Конец матча

Стадион:
Аланьяспор
0'
27' Желтая карточка
Тюркмен Хюсейин
0:1
36' Гол
Дьедью Фамара
1:1
42' Гол
Корнелиус Андреас
75' Вторая желтая карточка
Тюркмен Хюсейин
78' Желтая карточка
Давидсон
80' Желтая карточка
Авазьем Чидозье
90'+8
1
Чакыр
Угурджан
33
Перес
Бруно
32
Ие
Эдгар
4
Тюркмен
Хюсейин
23
Кейбаши
Исмаил
5
Оздемир
Берат
17
Гамшик
Марек
21
Джанини
Жорже
11
Бакасетас
Тасос
9
Нвакаеме
Энтони
14
Корнелиус
Андреас
1
Кырынтылы
Серкан
24
Хуанфран
Морено
15
Авазьем
Чидозье
19
Милунович
Неманья
31
Борха
Кристиан
20
Аксой
Фатих
6
Гюнеш
Умут
7
Караджа
Эфеджан
23
Акбаба
Эмре
91
Давидсон
14
Дьедью
Фамара
Трабзонспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

27'
Тюркмен Хюсейин
 
36'
0:1
Дьедью Фамара
(Давидсон)
42'
Корнелиус Андреас
(Бакасетас Тасос)
1:1
64'
Жервиньо Куасси
Оздемир Берат
 
70'
 
Бабакар Хоума
Дьедью Фамара
70'
 
Кандеяш Даниэл
Караджа Эфеджан
75'
Тюркмен Хюсейин
 
78'
Каплан Ахметджан
Корнелиус Андреас
 
78'
 
Давидсон
80'
 
Авазьем Чидозье
81'
 
Бингол Тайфур
Борха Кристиан
85'
Эмюр Абдулкадир
Кейбаши Исмаил
 
85'
Сиопис Манолис
Бакасетас Тасос
 
90'
 
Новаиш Жоау
Аксой Фатих
90'
 
Эдуарду Уилсон
Давидсон

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 11
  • 7 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

История личных встреч

Трабзонспор
Аланьяспор

4 матча

75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
-50%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:3
С
1:1
К
2:0
С
2:2
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:2
С
3:4
С
0:0
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нвакаеме Энтони 4 0.57
Бакасетас Тасос 3 (1) 0.43
Корнелиус Андреас 3 0.43
Гамшик Марек 1 0.14
Жервиньо Куасси 1 0.14
Джанини Жорже 1 (1) 0.14
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьедью Фамара 2 0.29
Давидсон 1 0.14
Караджа Эфеджан 1 0.14
Кандеяш Даниэл 1 0.14
Борха Кристиан 1 0.14
Авазьем Чидозье 1 0.14
Бингол Тайфур 0 0
Акбаба Эмре 0 0
Аксой Фатих 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюркмен Хюсейин 1 1
Vitor Hugo III2 1 1
Нвакаеме Энтони 2 0
Бакасетас Тасос 2 0
Ие Эдгар 2 0
Кейбаши Исмаил 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Джанини Жорже 1 0
Перес Бруно 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Оздемир Берат 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьедью Фамара 2 1
Аксой Фатих 3 0
Давидсон 3 0
Караджа Эфеджан 1 1
Кырынтылы Серкан 2 0
Милунович Неманья 2 0
Сиопис Манолис 1 0
Акбаба Эмре 1 0
Авазьем Чидозье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трабзонспор 38.46% (5) 7.69% (1) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2) 0
 Аланьяспор 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Трабзонспор Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Коньяспор 2:2 Трабзонспор Касымпаша 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Галатасарай Гиресунспор 0:1 Трабзонспор
Рома 3:0 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Трабзонспор 1:2 Рома Малатьяспор 1:5 Трабзонспор Мольде 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:3 Мольде Трабзонспор 2:1 Касымпаша Трабзонспор 0:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 1:0 Бандырмаспор Трабзонспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Антальяспор Гёзтепе 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Хатайспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Аланьяспор 2:0 Касымпаша Галатасарай 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Гиресунспор Хатайспор 5:0 Аланьяспор
Аланьяспор 1:4 Алтай Истанбул Башакшехир 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Ризеспор Аланьяспор 2:2 Хатайспор Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:3 Эрзурумспор Касымпаша 3:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Истанбул Башакшехир 0:0 Аланьяспор Аланьяспор 3:2 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 3:2 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Генчлербирлиги Коньяспор 1:0 Аланьяспор Антальяспор 2:0 Аланьяспор
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 7 5 1 1 10 - 5 16
2. Алтай 7 5 0 2 14 - 9 15
3. Трабзонспор 7 4 3 0 14 - 7 15
4. Бешикташ 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Хатайспор 7 4 1 2 14 - 6 13
6. Аланьяспор 7 4 1 2 7 - 10 13
7. Коньяспор 7 3 4 0 11 - 7 13
8. Кайсериспор 7 3 2 2 9 - 7 11
9. Фатих Карагюмрюк 7 3 2 2 11 - 10 11
10. Галатасарай 7 3 2 2 10 - 10 11
11. Сивасспор 7 2 3 2 10 - 7 9
12. Адана Демирспор 7 2 3 2 12 - 11 9
13. Газишехир Газиантеп 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Антальяспор 7 2 2 3 7 - 10 8
15. Истанбул Башакшехир 7 2 0 5 7 - 7 6
16. Малатьяспор 7 2 0 5 7 - 14 6
17. Касымпаша 7 1 3 3 7 - 10 6
18. Гёзтепе 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Гиресунспор 7 0 2 5 2 - 9 2
20. Ризеспор 7 0 1 6 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Алтай 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Фатих Карагюмрюк 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Фенербахче 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Хатайспор 4 2 1 1 9 - 4 7
6. Адана Демирспор 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Кайсериспор 3 2 1 0 6 - 1 7
8. Газишехир Газиантеп 3 2 1 0 3 - 0 7
9. Коньяспор 3 2 1 0 7 - 4 7
10. Антальяспор 4 2 1 1 7 - 6 7
11. Аланьяспор 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Галатасарай 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Истанбул Башакшехир 4 2 0 2 5 - 2 6
14. Трабзонспор 3 1 2 0 5 - 4 5
15. Сивасспор 4 1 2 1 7 - 4 5
16. Касымпаша 4 1 2 1 6 - 5 5
17. Малатьяспор 4 1 0 3 6 - 10 3
18. Гёзтепе 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Гиресунспор 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Ризеспор 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 4 3 1 0 9 - 3 10
2. Фенербахче 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Аланьяспор 4 2 1 1 3 - 6 7
4. Хатайспор 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Коньяспор 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Алтай 3 2 0 1 7 - 5 6
7. Галатасарай 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Бешикташ 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сивасспор 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Кайсериспор 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Фатих Карагюмрюк 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Малатьяспор 3 1 0 2 1 - 4 3
13. Адана Демирспор 3 0 2 1 4 - 8 2
14. Гёзтепе 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Антальяспор 3 0 1 2 0 - 4 1
16. Касымпаша 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Газишехир Газиантеп 4 0 1 3 3 - 10 1
18. Истанбул Башакшехир 3 0 0 3 2 - 5 0
19. Гиресунспор 3 0 0 3 1 - 5 0
20. Ризеспор 4 0 0 4 3 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 0
2. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 4 0 2
3. Хатайспор Диуф Маме Бирам 4 0 1
4. Алтай Бамба Дауда 4 0 1
5. Истанбул Башакшехир Окака Стефано 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
2. Хатайспор Диуф Маме Бирам 4 0
3. Аланьяспор Дьедью Фамара 2 1
4. Фатих Карагюмрюк Жуканович Эрвин 3 0
5. Фатих Карагюмрюк Дурмаз Джимми 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Корнелиус Андреас бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Дьедью Фамара бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Тюркмен Хюсейин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Трабзонспор 1:1 Аланьяспор онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 