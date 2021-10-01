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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7750
Гамбург
0'
1:0
23' Гол
Йонжич Антонио
30' Желтая карточка
Винтцаймер Мануэль
32' Желтая карточка
Цолински Бен
32' Желтая карточка
Киттель Сонни
60' Желтая карточка
Фандрих Клеменс
69' Красная карточка
Мессегем Суфьян
79' Желтая карточка
Сухонен Ансси
1:1
90' Гол в свои ворота
Карлсон Дирк
90'+6
1
Меннель
Мартин
3
Карлсон
Дирк
26
Гонтер
Сёрен
2
Бюссманн
Гаэтен
23
Барилла
Энтони
24
Штраус
Джон-Патрик
5
Фандрих
Клеменс
31
Цолински
Бен
18
Мессегем
Суфьян
9
Йонжич
Антонио
22
Гуйе
Бабакар
1
Фернандеш
Даниэль
2
Гиамера
Ян
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
21
Ляйбольд
Тим
3
Хайер
Моритц
23
Мефферт
Йонас
6
Кинсомби
Давид
19
Винтцаймер
Мануэль
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1
Гамбург
4-3-3

Ход матча

23'
Йонжич Антонио
1:0
30'
 
Винтцаймер Мануэль
32'
Цолински Бен
 
32'
 
Киттель Сонни
46'
 
Джатта Бейкери
Хайер Моритц
46'
 
Рейс Людовит
Винтцаймер Мануэль
58'
 
Сухонен Ансси
Кинсомби Давид
60'
Фандрих Клеменс
 
69'
Мессегем Суфьян
 
75'
 
Мухайм Миро
Ляйбольд Тим
78'
Сиярич Омар
Цолински Бен
 
78'
Манце Антонио
Гуйе Бабакар
 
79'
 
Сухонен Ансси
87'
Кюн Николас
Йонжич Антонио
 
87'
 
Дойл Томми
Киттель Сонни
90'
Маечак Эрик
Штраус Джон-Патрик
 
90'
1:1
Карлсон Дирк

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 33 Владение мячом, % 67

История личных встреч

Эрцгебирге Ауэ
Гамбург

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
3:3
Б2
3:0
Б2
3:0
Б2
4:0
Б2
1:1
Б2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйе Бабакар 2 0.22
Бюссманн Гаэтен 1 0.11
Кюн Николас 1 0.11
Хертель Саша 1 0.11
Йонжич Антонио 1 0.11
Цолински Бен 0 0
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0
Сиярич Омар 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 5 0.56
Хайер Моритц 4 0.44
Киттель Сонни 1 0.11
Джатта Бейкери 1 0.11
Шонлау Себастьян 1 0.11
Рейс Людовит 1 0.11
Кинсомби Давид 1 (1) 0.11
Мефферт Йонас 0 0
Винтцаймер Мануэль 0 0
Рор Максимилиан 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мессегем Суфьян 3 1
Назаров Дмитрий II 4 0
Фандрих Клеменс 2 0
Гонтер Сёрен 2 0
Цолински Бен 2 0
Карлсон Дирк 2 0
Ризе Филипп 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Барилла Энтони 1 0
Кюн Николас 1 0
Йонжич Антонио 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 2 1
Киттель Сонни 3 0
Ляйбольд Тим 3 0
Мефферт Йонас 2 0
Хайер Моритц 2 0
Винтцаймер Мануэль 2 0
Кауфманн Миккель 2 0
Сухонен Ансси 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Вушкович Марио 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

7
14
1 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 7
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
3
43%
5
36%
76-90

Пропущено

15
12
9 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 6
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
20%
2
17%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0
Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Айнтрахт Бр - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 0:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 1:3 Ян - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 2:0 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 4:1
Гамбург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0
Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Гамбург - Базель 1:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Аугсбург - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:0 Оснабрюк - Гамбург 3:2 Гамбург - Нюрнберг 5:2 Гамбург - Карлсруэ 1:1 Ян - Гамбург 1:1 Зандхаузен - Гамбург 2:1 Гамбург - Дармштадт 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
2. Санкт-Паули Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
3. Хайденхайм Заявка 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Нюрнберг Заявка 8 3 5 0 11 - 7 14
5. Падерборн Заявка 8 4 2 2 17 - 8 14
6. Гамбург Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
7. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Динамо Дрезден Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
9. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 13 - 11 13
10. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
11. Фортуна Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
12. Дармштадт Заявка 8 3 1 4 15 - 12 10
13. Ганновер 96 Заявка 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Хольштайн Киль Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
15. Ганза Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
16. Зандхаузен Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 8 1 1 6 6 - 20 4
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 0 4 5 6 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Нюрнберг Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Ян Заявка 4 3 1 0 12 - 5 10
4. Хайденхайм Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8. Ганновер 96 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
9. Гамбург Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Карлсруэ Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Падерборн Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Ганза Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Хольштайн Киль Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Фортуна Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
17. Ингольштадт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Зандхаузен Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Шальке 04 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Фортуна Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Гамбург Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Ян Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Карлсруэ Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Хайденхайм Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хольштайн Киль Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
11. Динамо Дрезден Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12. Санкт-Паули Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Ганза Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Ганновер 96 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Нюрнберг Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
16. Ингольштадт Заявка 4 1 0 3 4 - 13 3
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Дармштадт Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 10 0 2
2. Падерборн Михель Свен 6 0 2
3. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 6 1 2
4. Дармштадт Титц Филлип 6 1 0
5. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 5 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 3 1
2. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
3. Эрцгебирге Ауэ Мессегем Суфьян 3 1
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
5. Ганза Риццуто Калоджеро 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Киттель Сонни получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Цолински Бен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Винтцаймер Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Йонжич Антонио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гамбург онлайн




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