Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
1:1
Конец матча
Стадион: Erzgebirgsstadion Зрители: 7750
Гамбург
1:0
23' ГолЙонжич Антонио
30' Желтая карточкаВинтцаймер Мануэль
32' Желтая карточкаЦолински Бен
32' Желтая карточкаКиттель Сонни
60' Желтая карточкаФандрих Клеменс
69' Красная карточкаМессегем Суфьян
79' Желтая карточкаСухонен Ансси
1:1
90' Гол в свои воротаКарлсон Дирк
26
Гонтер
Сёрен
31
Цолински
Бен
22
Гуйе
Бабакар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе БабакарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
-
13 Маечак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Хертель СашаПолузащитник
- Нападающий
-
19 Сиярич ОмарНападающий
-
11 Кюн НиколасНападающий
-
Главный тренер: Marc Hensel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tim Walter
Ход матча
23'
1:0
32'
32'
60'
69'
79'
90'
1:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
33 Владение мячом, % 67
История личных встреч
Эрцгебирге Ауэ
Гамбург
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйе Бабакар
|2
|0.22
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.11
|Кюн Николас
|1
|0.11
|Хертель Саша
|1
|0.11
|Йонжич Антонио
|1
|0.11
|Цолински Бен
|0
|0
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|Сиярич Омар
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|5
|0.56
|Хайер Моритц
|4
|0.44
|Киттель Сонни
|1
|0.11
|Джатта Бейкери
|1
|0.11
|Шонлау Себастьян
|1
|0.11
|Рейс Людовит
|1
|0.11
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.11
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Винтцаймер Мануэль
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
Карточки
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|Фандрих Клеменс
|2
|0
|Гонтер Сёрен
|2
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Карлсон Дирк
|2
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Барилла Энтони
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Йонжич Антонио
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Ляйбольд Тим
|3
|0
|Мефферт Йонас
|2
|0
|Хайер Моритц
|2
|0
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|Сухонен Ансси
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
7
14
1 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 7
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
3
43%
5
36%
76-90
Пропущено
15
12
9 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 6
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
20%
2
17%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0
Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Айнтрахт Бр - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 0:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 1:3 Ян - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 2:0 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 4:1
Гамбург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0
Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Гамбург - Базель 1:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Аугсбург - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:0 Оснабрюк - Гамбург 3:2 Гамбург - Нюрнберг 5:2 Гамбург - Карлсруэ 1:1 Ян - Гамбург 1:1 Зандхаузен - Гамбург 2:1 Гамбург - Дармштадт 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|5.
|Падерборн
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 8
|14
|6.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|7.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|11.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 20
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Ян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|9.
|Гамбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Падерборн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Ганза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Фортуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Ян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Ганза
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|16.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|10
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|6
|0
|2
|3.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|6
|1
|2
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|6
|1
|0
|5.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|5
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|3
|1
|2.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|3.
|Эрцгебирге Ауэ
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|5.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|4
|0