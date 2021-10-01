Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Вердер
3:0
Конец матча
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Хайденхайм
1:0
50' ГолФридль Марко
2:0
52' ГолДукш Марвин
3:0
64' Гол в свои воротаТомалла Денис
32
Фридль
Марко
43
Динкчи
Эрен
23
Рапп
Николай
28
Груев
Илия
20
Шмид
Романо
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
-
43 Динкчи ЭренПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Агу ФеликсЗащитник
-
25 Пак Гю ХёнЗащитник
- Защитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Ассале РожерНападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Чернут ПаульВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
Ход матча
50'
1:0
52'
2:0
64'
3:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
История личных встреч
Вердер
Хайденхайм
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарджент Джош
|2
|0.22
|Рапп Николай
|1
|0.11
|Шмидт Никлас
|1
|0.11
|Вайзер Митчелл
|1
|0.11
|Фридль Марко
|1
|0.11
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.11
|Шмид Романо
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|3
|0.33
|Мор Тобиас
|2 (1)
|0.22
|Лайпертц Роберт
|1
|0.11
|Хюсинг Оливер
|1
|0.11
|Майнка Патрик
|1
|0.11
|Шмидт Патрик II
|1
|0.11
|Шиммер Штефан
|1
|0.11
|Томалла Денис
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гросс Кристиан
|2
|1
|Велькович Милош
|2
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Фридль Марко
|2
|0
|Шмид Романо
|2
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|Буш Марнон
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Тоеркауф Норман
|1
|0
|Лайпертц Роберт
|1
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
4
80%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
4
36%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
6
75%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0
Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Аугсбург - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 Унион Берлин - Вердер 3:1 Вердер - Майнц 0:1 Боруссия Д - Вердер 4:1
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2
Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Альтах - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Хайденхайм - Зандхаузен 2:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:2 Ян - Хайденхайм 0:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|5.
|Падерборн
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 8
|14
|6.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|7.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|11.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 20
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Ян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|9.
|Гамбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Падерборн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Ганза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Фортуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Ян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Ганза
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|16.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|10
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|6
|0
|2
|3.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|6
|1
|2
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|6
|1
|0
|5.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|5
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|3
|1
|2.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|3.
|Эрцгебирге Ауэ
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|5.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|4
|0