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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Вердер
3:0
Конец матча

Стадион:
Хайденхайм
0'
1:0
50' Гол
Фридль Марко
2:0
52' Гол
Дукш Марвин
3:0
64' Гол в свои ворота
Томалла Денис
90'+1
30
Цеттерер
Михаэль
8
Вайзер
Митчелл
13
Велькович
Милош
26
Май
Ларс-Лукас
32
Фридль
Марко
43
Динкчи
Эрен
23
Рапп
Николай
28
Груев
Илия
20
Шмид
Романо
34
Мбом
Жан-Мануэль
7
Дукш
Марвин
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
30
Тоеркауф
Норман
13
Лайпертц
Роберт
11
Томалла
Денис
3
Шёппнер
Ян
24
Кюльветтер
Кристиан
29
Мор
Тобиас
10
Кляйндинст
Тим
Вердер
4-5-1
Хайденхайм
4-5-1

Ход матча

50'
Фридль Марко
(Дукш Марвин)
1:0
52'
Дукш Марвин
(Рапп Николай)
2:0
64'
Томалла Денис
3:0
65'
 
Шиммер Штефан
Кюльветтер Кристиан
65'
 
Мэлоун Морис
Томалла Денис
66'
Агу Феликс
Вайзер Митчелл
 
73'
 
Сесса Кевин
Кляйндинст Тим
73'
 
Зирслебен Тим
Лайпертц Роберт
73'
 
Бурнич Дженис
Мор Тобиас
74'
Шмидт Никлас
Динкчи Эрен
 
74'
Юнг Антони
Май Ларс-Лукас
 
90'
Шенфельдер Оскар
Дукш Марвин
 
90'
Нанкиши Абденего
Шмид Романо
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Вердер
Хайденхайм

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПОЗПИВБ
2:2
ПОЗПИВБ
0:0
К
4:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарджент Джош 2 0.22
Рапп Николай 1 0.11
Шмидт Никлас 1 0.11
Вайзер Митчелл 1 0.11
Фридль Марко 1 0.11
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.11
Шмид Романо 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 3 0.33
Мор Тобиас 2 (1) 0.22
Лайпертц Роберт 1 0.11
Хюсинг Оливер 1 0.11
Майнка Патрик 1 0.11
Шмидт Патрик II 1 0.11
Шиммер Штефан 1 0.11
Томалла Денис 0 0
Шёппнер Ян 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гросс Кристиан 2 1
Велькович Милош 2 0
Рапп Николай 2 0
Фридль Марко 2 0
Шмид Романо 2 0
Груев Илия 2 0
Топрак Омер 1 0
Юнг Антони 1 0
Дукш Марвин 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 2 0
Буш Марнон 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Тоеркауф Норман 1 0
Лайпертц Роберт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Мор Тобиас 1 0
Шёппнер Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
4
80%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
4
36%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
6
75%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0
Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Аугсбург - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 Унион Берлин - Вердер 3:1 Вердер - Майнц 0:1 Боруссия Д - Вердер 4:1
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2
Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Альтах - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Хайденхайм - Зандхаузен 2:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:2 Ян - Хайденхайм 0:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
2. Санкт-Паули Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
3. Хайденхайм Заявка 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Нюрнберг Заявка 8 3 5 0 11 - 7 14
5. Падерборн Заявка 8 4 2 2 17 - 8 14
6. Гамбург Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
7. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Динамо Дрезден Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
9. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 13 - 11 13
10. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
11. Фортуна Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
12. Дармштадт Заявка 8 3 1 4 15 - 12 10
13. Ганновер 96 Заявка 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Хольштайн Киль Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
15. Ганза Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
16. Зандхаузен Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 8 1 1 6 6 - 20 4
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 0 4 5 6 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Нюрнберг Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Ян Заявка 4 3 1 0 12 - 5 10
4. Хайденхайм Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8. Ганновер 96 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
9. Гамбург Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Карлсруэ Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Падерборн Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Ганза Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Хольштайн Киль Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Фортуна Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
17. Ингольштадт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Зандхаузен Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Шальке 04 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Фортуна Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Гамбург Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Ян Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Карлсруэ Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Хайденхайм Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хольштайн Киль Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
11. Динамо Дрезден Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12. Санкт-Паули Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Ганза Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Ганновер 96 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Нюрнберг Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
16. Ингольштадт Заявка 4 1 0 3 4 - 13 3
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Дармштадт Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 10 0 2
2. Падерборн Михель Свен 6 0 2
3. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 6 1 2
4. Дармштадт Титц Филлип 6 1 0
5. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 5 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 3 1
2. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
3. Эрцгебирге Ауэ Мессегем Суфьян 3 1
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
5. Ганза Риццуто Калоджеро 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вердер 3:0 Хайденхайм онлайн




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