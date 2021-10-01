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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Реймс
0' 1'
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
10
Какута
Гаэль
15
Мюинга
Арно
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
12
Флипс
Алексис
20
Кеббаль
Илан
19
Ван
Берген
Митчелл
22
Экитик
Юго
Ланс
3-4-2-1
Реймс
4-3-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Ланс
Реймс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
Л1
1:1
Л1
4:4
ТМК
1:1
К
2:0
Л2
3:1
К
3:2
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
1:1
Л1
0:0
Л1
4:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:0
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 3 0.38
Франковски Пшемыслав 2 0.25
Сотока Флориан 2 (2) 0.25
Ганаго Игнатиус 2 0.25
Клаусс Жонатан 1 0.13
Банза Симон 1 0.13
Какута Гаэль 1 0.13
Саид Уэсли 1 0.13
Медина Факундо 1 0.13
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 3 0.38
Кассама Морету 2 0.25
Кеббаль Илан 1 0.13
Флипс Алексис 1 (1) 0.13
Фокет Томас 1 0.13
Манетси Маршал 1 0.13
N'Dri Philippe Koffi 1 0.13
Конан Гислен 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 1 1
Дукуре Шейк 1 1
Лека Жан-Луи 2 0
Сотока Флориан 2 0
Медина Факундо 2 0
Саид Уэсли 1 0
Фофана Секо 1 0
Гради Жонатан 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Мюинга Арно 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Оскар 2 1
Гравильон Эндрю 3 0
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Манетси Маршал 2 0
Матусива Азор 1 0
Экитик Юго 1 0
Локо Банзузи 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
7%
2
20%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
3
21%
2
20%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-ом тайме 7
3 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
4
44%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3
Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1 Ланс - Монако 0:0 Бордо - Ланс 3:0 Ланс - Лилль 0:3 ПСЖ - Ланс 2:1 Ланс - Ним 2:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 4:1
Реймс
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2
Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1 Ним - Реймс 2:2 Реймс - Марсель 1:3 Реймс - Метц 0:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Ланс 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 10 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
4. Анже Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
5. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
10. Реймс 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
11. Нант Заявка 8 3 1 4 11 - 10 10
12. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
13. Ренн Заявка 8 2 3 3 10 - 9 9
14. Монпелье Заявка 8 2 3 3 15 - 15 9
15. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 19 9
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 11 - 17 7
17. Труа Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Метц Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
19. Брест Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Ланс 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Реймс 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
13. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
16. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ланс 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Реймс 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 3 6
8. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
9. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
12. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
15. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Лаборд Гаэтан 5 0 0
4. Марсель Пайе Димитри 5 1 0
5. Монпелье Делор Анди 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Реймс контролирует мяч.
  • 1'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Ланс 80% (112)
X 14.3% (20)
Реймс 5.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Реймс
2.06
3.64
5.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ланс 0:0 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Ланс 0:0 Реймс

Исход игры
Ланс
80.4% (111)
Ничья
13.8% (19)
Реймс
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
61.65% (82)
Нет
38.35% (51)
Популярный счёт
2:1 Ланс
40.6% (56)
1:0 Ланс
22.5% (31)
1:1 Ничья
12.3% (17)
2:0 Ланс
11.6% (16)
1:2 Реймс
2.9% (4)
0:1 Реймс
1.4% (2)
3:1 Ланс
1.4% (2)
3:2 Ланс
1.4% (2)
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