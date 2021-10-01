Франция: Лига 1 2021-2022
Ланс
2:0
Конец матча
Стадион: Боллар-Делелис
Реймс
26' Желтая карточкаМедина Факундо
33' Желтая карточкаДансо Кевин
43' Undefined phrase: football_event_Экитик Юго
45' Красная карточкаЭкитик Юго
1:0
45' ПенальтиМюинга Арно
2:0
52' ГолМюинга Арно
57' Желтая карточкаКакута Гаэль
58' Желтая карточкаАбдельамид Юнис
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
15
Мюинга
Арно
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
20
Кеббаль
Илан
22
Экитик
Юго
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
27 Боли ШарльПолузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Экитик ЮгоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
13 Дукуре ФодеЗащитник
-
28 Локо БанзузиЗащитник
-
29 Мбоу МамадуЗащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
26'
33'
43'
45'
45'
1:0
52'
2:0
57'
58'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
История личных встреч
Ланс
Реймс
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|3
|0.33
|Франковски Пшемыслав
|2
|0.22
|Сотока Флориан
|2 (2)
|0.22
|Ганаго Игнатиус
|2
|0.22
|Мюинга Арно
|2 (1)
|0.22
|Клаусс Жонатан
|1
|0.11
|Банза Симон
|1
|0.11
|Какута Гаэль
|1
|0.11
|Саид Уэсли
|1
|0.11
|Медина Факундо
|1
|0.11
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|3
|0.33
|Кассама Морету
|2
|0.22
|Кеббаль Илан
|1
|0.11
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.11
|Фокет Томас
|1
|0.11
|Манетси Маршал
|1
|0.11
|N'Dri Philippe Koffi
|1
|0.11
|Конан Гислен
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|2
|1
|Медина Факундо
|3
|0
|Дукуре Шейк
|1
|1
|Лека Жан-Луи
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Мюинга Арно
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Оскар
|2
|1
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Экитик Юго
|1
|1
|Фокет Томас
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Локо Банзузи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
16
10
8 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 6
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
1
6%
2
20%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Пропущено
9
11
6 В 1-ом тайме 8
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
5
45%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3
Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1 Ланс - Монако 0:0 Бордо - Ланс 3:0 Ланс - Лилль 0:3 ПСЖ - Ланс 2:1 Ланс - Ним 2:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 4:1
Реймс
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2
Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1 Ним - Реймс 2:2 Реймс - Марсель 1:3 Реймс - Метц 0:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 7
|24
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 3
|13
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|10.
|Нант
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|12.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|13.
|Ренн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|14.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 15
|9
|15.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 19
|9
|16.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|9.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|13.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|14.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|15.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|5
|0
|0
|4.
|Марсель
|Пайе Димитри
|5
|1
|0
|5.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Ланс 2:0 Реймс
Исход игры
Ланс
80% (112)
Ничья
14.3% (20)
Реймс
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (65)
Меньше
51.85% (70)
Обе команды забьют
Да
61.48% (83)
Нет
38.52% (52)
Популярный счёт
2:1 Ланс
40% (56)
1:0 Ланс
22.9% (32)
1:1 Ничья
12.9% (18)
2:0 Ланс
11.4% (16)
1:2 Реймс
2.9% (4)
0:1 Реймс
1.4% (2)
3:1 Ланс
1.4% (2)
3:2 Ланс
1.4% (2)
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