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  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
2:0
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
26' Желтая карточка
Медина Факундо
33' Желтая карточка
Дансо Кевин
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Экитик Юго
45' Красная карточка
Экитик Юго
1:0
45' Пенальти
Мюинга Арно
2:0
52' Гол
Мюинга Арно
57' Желтая карточка
Какута Гаэль
58' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
90'+5
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
10
Какута
Гаэль
15
Мюинга
Арно
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
12
Флипс
Алексис
20
Кеббаль
Илан
19
Ван
Берген
Митчелл
22
Экитик
Юго
Ланс
3-4-2-1
Реймс
4-3-2-1

Ход матча

26'
Медина Факундо
 
33'
Дансо Кевин
 
43'
 
Экитик Юго
45'
 
Экитик Юго
45'
Мюинга Арно
1:0
52'
Мюинга Арно
(Сотока Флориан)
2:0
57'
Какута Гаэль
 
58'
 
Абдельамид Юнис
64'
 
Туре Эль Билал
Матусива Азор
72'
Ганаго Игнатиус
Мюинга Арно
 
72'
Саид Уэсли
Какута Гаэль
 
72'
Айдара Массадио
Медина Факундо
 
72'
 
Дукуре Фоде
Ван Берген Митчелл
72'
 
Мбюкю Натанаэль
Кеббаль Илан
73'
 
Кассама Морету
Флипс Алексис
84'
Мачадо Дейвер
Франковски Пшемыслав
 
89'
Каюзак Янник
Дукуре Шейк
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

Ланс
Реймс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
Л1
1:1
Л1
4:4
ТМК
1:1
К
2:0
Л2
3:1
К
3:2
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
1:1
Л1
0:0
Л1
4:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:0
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 3 0.33
Франковски Пшемыслав 2 0.22
Сотока Флориан 2 (2) 0.22
Ганаго Игнатиус 2 0.22
Мюинга Арно 2 (1) 0.22
Клаусс Жонатан 1 0.11
Банза Симон 1 0.11
Какута Гаэль 1 0.11
Саид Уэсли 1 0.11
Медина Факундо 1 0.11
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 3 0.33
Кассама Морету 2 0.22
Кеббаль Илан 1 0.11
Флипс Алексис 1 (1) 0.11
Фокет Томас 1 0.11
Манетси Маршал 1 0.11
N'Dri Philippe Koffi 1 0.11
Конан Гислен 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 2 1
Медина Факундо 3 0
Дукуре Шейк 1 1
Лека Жан-Луи 2 0
Сотока Флориан 2 0
Какута Гаэль 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фофана Секо 1 0
Гради Жонатан 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Мюинга Арно 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Оскар 2 1
Гравильон Эндрю 3 0
Экитик Юго 1 1
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Манетси Маршал 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Матусива Азор 1 0
Локо Банзузи 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

16
10
8 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 6
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
1
6%
2
20%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Пропущено

9
11
6 В 1-ом тайме 8
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
5
45%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3
Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1 Ланс - Монако 0:0 Бордо - Ланс 3:0 Ланс - Лилль 0:3 ПСЖ - Ланс 2:1 Ланс - Ним 2:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 4:1
Реймс
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2
Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1 Ним - Реймс 2:2 Реймс - Марсель 1:3 Реймс - Метц 0:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
4. Анже Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
5. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
10. Нант Заявка 8 3 1 4 11 - 10 10
11. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
12. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
13. Ренн Заявка 8 2 3 3 10 - 9 9
14. Монпелье Заявка 8 2 3 3 15 - 15 9
15. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 19 9
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 11 - 17 7
17. Труа Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Метц Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
19. Брест Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
5. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
6. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
8. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
9. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
11. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
12. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
13. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
16. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
10. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
13. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
15. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Лаборд Гаэтан 5 0 0
4. Марсель Пайе Димитри 5 1 0
5. Монпелье Делор Анди 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Ланс: 59%, Реймс: 41%.
  • 49'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 48'
    Ланс контролирует мяч.
  • 48'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Описание гола
    46'
    'Г О О О О О Л - Мюинга Арно из команды Ланс забивает с пенальти! Он пробил правой. Предраг Райкович был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Контроль мяча: Ланс: 60%, Реймс: 40%.
  • 45'
    УДАЛЕНИЕ! - Экитик Юго удален за серьёзный фол
  • 45'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Экитик Юго из команды Реймс - была желтая, а стала красная.
  • 44'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • Травма, повреждение
    43'
    Дансо Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    43'
    The card for Экитик Юго from Реймс was disallowed via VAR intervention.
  • Фол, нарушение
    43'
    ПЕНАЛЬТИ - Экитик Юго из команды Реймс привез своей команде пенальти за опасную игру против Дансо Кевин.
  • 42'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 42'
    Франковски Пшемыслав хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 42'
    Сотока Флориан из команды Ланс делает передачу одноклубнику.
  • 41'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 40'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    40'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 40'
    Контроль мяча: Ланс: 59%, Реймс: 41%.
  • 40'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    39'
    Фас Ваут наказан за толчок Фофана Секо
  • Угловой
    39'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой справа.
  • 39'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 38'
    Илан Кеббал из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 38'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 37'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    36'
    Сотока Флориан задерживает мяч рукой
  • 36'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 36'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Райкович Предраг из команды Реймс плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.
  • 35'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Реймс: 43%.
  • 35'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Флипс Алексис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    33'
    Дансо Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Экитик Юго
  • Фол, нарушение
    33'
    Фокет Томас наказан за толчок Какута Гаэль
  • Травма, повреждение
    33'
    Дукуре Шейк возвращается на поле.
  • 33'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    33'
    Дансо Кевин из команды Ланс в офсайде
  • 32'
    Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 32'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    32'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дукуре Шейк получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    31'
    Дукуре Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    30'
    Матусива Азор из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Дукуре Шейк пострадал.
  • 30'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Реймс: 43%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Фас Ваут из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Дансо Кевин
  • Фол, нарушение
    29'
    Франковски Пшемыслав наказан за толчок Манетси Маршал
  • 28'
    Ланс начинает контратаку
  • 28'
    Экитик Юго из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 28'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 28'
    Конан Гислен не смог попасть в створ ударом издали
  • 28'
    Франковски Пшемыслав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой слева.
  • 27'
    Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    26'
    Медина Факундо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    26'
    Медина Факундо из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Илан Кеббал пострадал.
  • 25'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: Ланс: 56%, Реймс: 44%.
  • 25'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс делает заброс на партнера по команде.
  • 25'
    Фофана Секо из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 24'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Офсайд
    24'
    Экитик Юго из команды Реймс в офсайде
  • 24'
    Матусива Азор из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 23'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 21'
    Дукуре Шейк из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 21'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 21'
    Реймс контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Ланс: 60%, Реймс: 40%.
  • 20'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Реймс контролирует мяч.
  • Офсайд
    18'
    Экитик Юго из команды Реймс в офсайде
  • 18'
    Конан Гислен из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 18'
    Реймс контролирует мяч.
  • 18'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 17'
    Мюинга Арно нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 17'
    Отличные скиллы показывает Мюинга Арно, обводя своих соперников
  • 17'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 16'
    Фофана Секо из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 16'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    15'
    Дансо Кевин наказан за толчок Экитик Юго
  • 15'
    Контроль мяча: Ланс: 64%, Реймс: 36%.
  • 15'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    14'
    Экитик Юго из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Дансо Кевин.
  • 14'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 13'
    Ланс контролирует мяч.
  • 13'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Экитик Юго из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Дансо Кевин
  • 12'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Ланс контролирует мяч.
  • 11'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 11'
    Ланс контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Ланс: 56%, Реймс: 44%.
  • 10'
    Опасность! Илан Кеббал из команды Реймс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 10'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 9'
    Дукуре Шейк из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 9'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 8'
    Реймс контролирует мяч.
  • 8'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Сотока Флориан из команды Ланс играет в стеночку с партнером по команде. Дукуре Шейк это был.
  • 7'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 6'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Фас Ваут из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Конан Гислен из команды Реймс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 5'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Контроль мяча: Ланс: 65%, Реймс: 35%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Дансо Кевин из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Экитик Юго.
  • 4'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс пасует в штрафную, но Райкович Предраг выходит и ловит мяч.
  • 4'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Илан Кеббал
  • 3'
    Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Ланс контролирует мяч.
  • 3'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Реймс контролирует мяч.
  • 1'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Ланс 80% (112)
X 14.3% (20)
Реймс 5.7% (8)
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Где смотреть матч Ланс 2:0 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Ланс 2:0 Реймс

Исход игры
Ланс
80% (112)
Ничья
14.3% (20)
Реймс
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (65)
Меньше
51.85% (70)
Обе команды забьют
Да
61.48% (83)
Нет
38.52% (52)
Популярный счёт
2:1 Ланс
40% (56)
1:0 Ланс
22.9% (32)
1:1 Ничья
12.9% (18)
2:0 Ланс
11.4% (16)
1:2 Реймс
2.9% (4)
0:1 Реймс
1.4% (2)
3:1 Ланс
1.4% (2)
3:2 Ланс
1.4% (2)
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