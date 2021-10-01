Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Хорошую попытку сделал Ганаго Игнатиус . Удар в створ, но вратарь начеку

95' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Дукуре Фоде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Удар от ворот произведет Ланс

93' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Фокет Томас из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

88' Дукуре Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Реймс выполняет удар от ворот.

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали

86' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

82' Дукуре Шейк из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Реймс выполняет удар от ворот.

80' Саид Уэсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Ланс выполняет удар от ворот.

79' Айдара Массадио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Удар от ворот произведет Реймс

74' Кассама Морету из команды Реймс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

74' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Тактическая замена. Илан Кеббал уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку

71' Какута Гаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Флипс Алексис из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Фас Ваут из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Сотока Флориан пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович ловит мяч

59' Какута Гаэль пробил со штрафного прямо в стенку

58' Абдельамид Юнис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' Реймс выполняет удар от ворот.

55' Мюинга Арно из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

52' Г О О О О Л - Мюинга Арно забивает с левой ноги!

52' Сотока Флориан разрезает оборону соперника отличным пасом

52' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Фофана Секо нанес удар, мяч был парирован, но Предраг Райкович не удержал его в руках.

51' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Ланс выполняет удар от ворот.

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля