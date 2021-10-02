Турция: Суперлига 2021-2022
Коньяспор
0:2
Второй тайм: 71'
Стадион: Конья Бююкшехир
Аланьяспор
14' Желтая карточкаМилунович Неманья
27' Желтая карточкаХаджиахметович Амир
0:1
49' ГолАксой Фатих
89
Скубич
Нейц
14
Дикмен
Сонер
23
Цекици
Эндри
20
Аксой
Фатих
23
Акбаба
Эмре
91
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Аксой ФатихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Акбаба ЭмреПолузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Карагёз ЮсуфВратарь
-
25 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Новаиш ЖоауНападающий
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
49'
0:1
70'
0:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Коньяспор
Аланьяспор
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
50%
50%
6 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цекици Эндри
|3
|0.38
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0.25
|Чикалеши Сокол
|2
|0.25
|Хассан Ахмед
|1
|0.13
|Гюрлер Сердар
|1
|0.13
|Рахманович Амер
|1
|0.13
|Дикмен Сонер
|1
|0.13
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|Скубич Нейц
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьедью Фамара
|2
|0.25
|Давидсон
|1
|0.13
|Аксой Фатих
|1
|0.13
|Караджа Эфеджан
|1
|0.13
|Кандеяш Даниэл
|1
|0.13
|Борха Кристиан
|1
|0.13
|Авазьем Чидозье
|1
|0.13
|Бингол Тайфур
|0
|0
|Акбаба Эмре
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0
|Чалык Ахмет
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Скубич Нейц
|1
|0
|Шехич Ибрагим
|1
|0
|Бютюки Зюмер
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Демирбаг Адиль
|1
|0
|Рахманович Амер
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьедью Фамара
|2
|1
|Милунович Неманья
|3
|0
|Аксой Фатих
|3
|0
|Давидсон
|3
|0
|Караджа Эфеджан
|1
|1
|Кырынтылы Серкан
|2
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Акбаба Эмре
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
3 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
8%
2
29%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
42%
2
29%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Алтай 3:1
Коньяспор - Генчлербирлиги 0:3 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Эрзурумспор - Коньяспор 1:2 Антальяспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Гёзтепе - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Коньяспор 5:3 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Сивасспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Анкарагюджю 1:1
Аланьяспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Трабзонспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Касымпаша 2:0 Галатасарай - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Гиресунспор 1:0
Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Аланьяспор - Алтай 1:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Аланьяспор - Хатайспор 2:2 Анкарагюджю - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Эрзурумспор 2:3 Касымпаша - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Газишехир Газиантеп 3:2 Малатьяспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Денизлиспор 3:2 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор - Аланьяспор 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|Аланьяспор
|1:0
|8
|5
|1
|2
|8 - 10
|16
|3.
|Алтай
|7
|5
|0
|2
|14 - 9
|15
|4.
|Трабзонспор
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|5.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|7.
|Хатайспор
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|8.
|Коньяспор
|0:1
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|9.
|Адана Демирспор
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|10.
|Кайсериспор
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Галатасарай
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|12.
|Сивасспор
|7
|2
|3
|2
|10 - 7
|9
|13.
|Газишехир Газиантеп
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Антальяспор
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Малатьяспор
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Касымпаша
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|17.
|Истанбул Башакшехир
|8
|2
|0
|6
|8 - 10
|6
|18.
|Гёзтепе
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Гиресунспор
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|20.
|Ризеспор
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Алтай
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Фенербахче
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Хатайспор
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|Коньяспор
|0:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Адана Демирспор
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|8.
|Кайсериспор
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|9.
|Газишехир Газиантеп
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|10.
|Антальяспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Аланьяспор
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Истанбул Башакшехир
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|14.
|Трабзонспор
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|15.
|Сивасспор
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|16.
|Касымпаша
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|17.
|Малатьяспор
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|18.
|Гёзтепе
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Гиресунспор
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Ризеспор
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|1:0
|5
|3
|1
|1
|4 - 6
|10
|2.
|Трабзонспор
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|Фенербахче
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Хатайспор
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Коньяспор
|0:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Алтай
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Галатасарай
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Адана Демирспор
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|9.
|Сивасспор
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Бешикташ
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Кайсериспор
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Малатьяспор
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Гёзтепе
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Касымпаша
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Газишехир Газиантеп
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|17.
|Антальяспор
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Гиресунспор
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|19.
|Истанбул Башакшехир
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|20.
|Ризеспор
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|1
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Бертолаччи Андреа
|5
|0
|0
|3.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|4
|0
|2
|4.
|Адана Демирспор
|Балотелли Марио
|4
|1
|2
|5.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|2.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|4
|0
|3.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|2
|1
|4.
|Адана Демирспор
|Балотелли Марио
|3
|0
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Жуканович Эрвин
|3
|0