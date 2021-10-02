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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Коньяспор
0:2
Второй тайм: 71'

Стадион:
Аланьяспор
0'
14' Желтая карточка
Милунович Неманья
27' Желтая карточка
Хаджиахметович Амир
0:1
49' Гол
Аксой Фатих
0:2
70' Гол
 71'
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
23
Цекици
Эндри
10
Гюрлер
Сердар
9
Хассан
Ахмед
7
Бютюки
Зюмер
1
Кырынтылы
Серкан
24
Хуанфран
Морено
15
Авазьем
Чидозье
19
Милунович
Неманья
31
Борха
Кристиан
20
Аксой
Фатих
6
Гюнеш
Умут
7
Караджа
Эфеджан
23
Акбаба
Эмре
91
Давидсон
14
Дьедью
Фамара
Коньяспор
4-3-3
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

14'
 
Милунович Неманья
27'
Хаджиахметович Амир
 
46'
Мпоку Поль-Жозе
Дикмен Сонер
 
46'
Чикалеши Сокол
Хассан Ахмед
 
49'
0:1
Аксой Фатих
(Акбаба Эмре)
63'
Рахманович Амер
Цекици Эндри
 
70'
0:2

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Коньяспор
Аланьяспор

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

50%
50%
6 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
2:1
ТМК
1:0
С
2:4
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
2:3
С
2:3
К
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цекици Эндри 3 0.38
Бардакчи Абдулкерим 2 0.25
Чикалеши Сокол 2 0.25
Хассан Ахмед 1 0.13
Гюрлер Сердар 1 0.13
Рахманович Амер 1 0.13
Дикмен Сонер 1 0.13
Бютюки Зюмер 0 0
Хауберт Гильерме 0 0
Скубич Нейц 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьедью Фамара 2 0.25
Давидсон 1 0.13
Аксой Фатих 1 0.13
Караджа Эфеджан 1 0.13
Кандеяш Даниэл 1 0.13
Борха Кристиан 1 0.13
Авазьем Чидозье 1 0.13
Бингол Тайфур 0 0
Акбаба Эмре 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 3 0
Чалык Ахмет 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Гюрлер Сердар 1 0
Скубич Нейц 1 0
Шехич Ибрагим 1 0
Бютюки Зюмер 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Демирбаг Адиль 1 0
Рахманович Амер 1 0
Цекици Эндри 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьедью Фамара 2 1
Милунович Неманья 3 0
Аксой Фатих 3 0
Давидсон 3 0
Караджа Эфеджан 1 1
Кырынтылы Серкан 2 0
Сиопис Манолис 1 0
Акбаба Эмре 1 0
Авазьем Чидозье 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
3 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
8%
2
29%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
42%
2
29%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Алтай 3:1
Коньяспор - Генчлербирлиги 0:3 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Эрзурумспор - Коньяспор 1:2 Антальяспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Гёзтепе - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Коньяспор 5:3 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Сивасспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Анкарагюджю 1:1
Аланьяспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Трабзонспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Касымпаша 2:0 Галатасарай - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Гиресунспор 1:0
Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Аланьяспор - Алтай 1:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Аланьяспор - Хатайспор 2:2 Анкарагюджю - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Эрзурумспор 2:3 Касымпаша - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Газишехир Газиантеп 3:2 Малатьяспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Денизлиспор 3:2 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор - Аланьяспор 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 7 5 1 1 10 - 5 16
2. Аланьяспор 1:0 8 5 1 2 8 - 10 16
3. Алтай 7 5 0 2 14 - 9 15
4. Трабзонспор 7 4 3 0 14 - 7 15
5. Бешикташ 7 4 2 1 14 - 7 14
6. Фатих Карагюмрюк 8 4 2 2 14 - 11 14
7. Хатайспор 7 4 1 2 14 - 6 13
8. Коньяспор 0:1 8 3 4 1 11 - 8 13
9. Адана Демирспор 8 3 3 2 14 - 12 12
10. Кайсериспор 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Галатасарай 7 3 2 2 10 - 10 11
12. Сивасспор 7 2 3 2 10 - 7 9
13. Газишехир Газиантеп 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Антальяспор 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Малатьяспор 7 2 0 5 7 - 14 6
16. Касымпаша 7 1 3 3 7 - 10 6
17. Истанбул Башакшехир 8 2 0 6 8 - 10 6
18. Гёзтепе 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Гиресунспор 7 0 2 5 2 - 9 2
20. Ризеспор 7 0 1 6 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Фатих Карагюмрюк 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Алтай 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Фенербахче 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Хатайспор 4 2 1 1 9 - 4 7
6. Коньяспор 0:1 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Адана Демирспор 4 2 1 1 8 - 3 7
8. Кайсериспор 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Газишехир Газиантеп 3 2 1 0 3 - 0 7
10. Антальяспор 5 2 1 2 8 - 8 7
11. Аланьяспор 1:0 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Галатасарай 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Истанбул Башакшехир 4 2 0 2 5 - 2 6
14. Трабзонспор 3 1 2 0 5 - 4 5
15. Сивасспор 4 1 2 1 7 - 4 5
16. Касымпаша 4 1 2 1 6 - 5 5
17. Малатьяспор 4 1 0 3 6 - 10 3
18. Гёзтепе 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Гиресунспор 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Ризеспор 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 1:0 5 3 1 1 4 - 6 10
2. Трабзонспор 4 3 1 0 9 - 3 10
3. Фенербахче 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Хатайспор 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Коньяспор 0:1 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Алтай 3 2 0 1 7 - 5 6
7. Галатасарай 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Адана Демирспор 4 1 2 1 6 - 9 5
9. Сивасспор 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Бешикташ 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Кайсериспор 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Фатих Карагюмрюк 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Малатьяспор 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Гёзтепе 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Касымпаша 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Газишехир Газиантеп 4 0 1 3 3 - 10 1
17. Антальяспор 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Гиресунспор 3 0 0 3 1 - 5 0
19. Истанбул Башакшехир 4 0 0 4 3 - 8 0
20. Ризеспор 4 0 0 4 3 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 1
2. Фатих Карагюмрюк Бертолаччи Андреа 5 0 0
3. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 4 0 2
4. Адана Демирспор Балотелли Марио 4 1 2
5. Хатайспор Диуф Маме Бирам 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
2. Хатайспор Диуф Маме Бирам 4 0
3. Аланьяспор Дьедью Фамара 2 1
4. Адана Демирспор Балотелли Марио 3 0
5. Фатих Карагюмрюк Жуканович Эрвин 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Хаджиахметович Амир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Милунович Неманья получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Аланьяспор
2.52
4.05
2.99
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коньяспор 0:2 Аланьяспор онлайн




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