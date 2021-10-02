Турция: Суперлига 2021-2022
Кайсериспор
1:2
Второй тайм: 82'
Стадион: Кадир Хас
Трабзонспор
0:1
12' ГолБакасетас Тасос
35' Желтая карточкаСиопис Манолис
1:1
41' ГолБашсан Эмрах
59' Желтая карточкаДемирок Угур
1:2
60' ПенальтиБакасетас Тасос
33
Лунг
Силвиу
27
Булут
Онур
15
Демирок
Угур
17
Башсан
Эмрах
10
Кеман
Оливье
26
Тиам
Маме
33
Перес
Бруно
32
Ие
Эдгар
17
Гамшик
Марек
- Основной состав
-
33 Лунг СилвиуВратарь
-
27 Булут ОнурЗащитник
- Защитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
-
26 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
-
32 Субаши ЯсирЗащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Демир ЭмреПолузащитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
Ход матча
12'
0:1
35'
41'
1:1
59'
60'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Кайсериспор
Трабзонспор
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
122.2%
3 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
26 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
11.5%
57.7%
30.8%
3 победы 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|3 (1)
|0.38
|Менса Бернард
|2
|0.25
|Башсан Эмрах
|2
|0.25
|Аттама Джозеф
|1
|0.13
|Gokhan Sazdagi
|1
|0.13
|Кардозу Мигел
|1
|0.13
|Фернандеш Мануэл
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|5 (2)
|0.63
|Нвакаеме Энтони
|4
|0.5
|Корнелиус Андреас
|3
|0.38
|Гамшик Марек
|1
|0.13
|Жервиньо Куасси
|1
|0.13
|Джанини Жорже
|1 (1)
|0.13
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирок Угур
|3
|0
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Мане Карлуш
|1
|0
|Лунг Силвиу
|1
|0
|Аттама Джозеф
|1
|0
|Кардозу Мигел
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюркмен Хюсейин
|1
|1
|Vitor Hugo III2
|1
|1
|Нвакаеме Энтони
|2
|0
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Ие Эдгар
|2
|0
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Джанини Жорже
|1
|0
|Перес Бруно
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Оздемир Берат
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
4 В 1-ом тайме 6
2 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
4
50%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
67%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
9
13
7 В 1-ом тайме 9
2 Во 2-ом тайме 4
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
22%
5
38%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Гиресунспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 3:0 Хатайспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Касымпаша 2:0
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Алтай - Кайсериспор 3:0 Бешикташ - Кайсериспор 0:3 Кайсериспор - ФК Балканы 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Газишехир Газиантеп 0:0 Малатьяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Денизлиспор 6:3 Бешикташ - Кайсериспор 3:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Антальяспор 0:1 Трабзонспор - Кайсериспор 1:1
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Трабзонспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Касымпаша - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 2:2
Гиресунспор - Трабзонспор 0:1 Рома - Трабзонспор 3:0 Трабзонспор - Сивасспор 2:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Мольде - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Мольде 3:3 Трабзонспор - Касымпаша 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Трабзонспор - Бандырмаспор 1:0 Трабзонспор - Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:1 Гёзтепе - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 2:0 Галатасарай - Трабзонспор 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|2:1
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|2.
|Фенербахче
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|Алтай
|7
|5
|0
|2
|14 - 9
|15
|4.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Аланьяспор
|8
|4
|2
|2
|8 - 11
|14
|7.
|Коньяспор
|8
|3
|5
|0
|12 - 8
|14
|8.
|Хатайспор
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|9.
|Адана Демирспор
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|10.
|Кайсериспор
|1:2
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|11.
|Галатасарай
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|12.
|Сивасспор
|7
|2
|3
|2
|10 - 7
|9
|13.
|Газишехир Газиантеп
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Антальяспор
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Малатьяспор
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Касымпаша
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|17.
|Истанбул Башакшехир
|8
|2
|0
|6
|8 - 10
|6
|18.
|Гиресунспор
|1:0
|8
|1
|2
|5
|3 - 9
|5
|19.
|Гёзтепе
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Ризеспор
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Алтай
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Коньяспор
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Газишехир Газиантеп
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|Фенербахче
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Адана Демирспор
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|8.
|Хатайспор
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|9.
|Кайсериспор
|1:2
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Антальяспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Аланьяспор
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Истанбул Башакшехир
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|14.
|Трабзонспор
|2:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|15.
|Сивасспор
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|16.
|Касымпаша
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|17.
|Малатьяспор
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|18.
|Гёзтепе
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|19.
|Гиресунспор
|1:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Ризеспор
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|2:1
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Фенербахче
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Аланьяспор
|5
|2
|2
|1
|4 - 7
|8
|4.
|Хатайспор
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Коньяспор
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Алтай
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Галатасарай
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Адана Демирспор
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|9.
|Сивасспор
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Бешикташ
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Кайсериспор
|1:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Малатьяспор
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Гиресунспор
|1:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Гёзтепе
|0:1
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Касымпаша
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Газишехир Газиантеп
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|18.
|Антальяспор
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|19.
|Истанбул Башакшехир
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|20.
|Ризеспор
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|5
|2
|3
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|1
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Бертолаччи Андреа
|5
|0
|0
|4.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|4
|0
|2
|5.
|Адана Демирспор
|Балотелли Марио
|4
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|3
|1
|2.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|3.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|4
|0
|4.
|Гёзтепе
|Арсланаджич Дино
|4
|0
|5.
|Адана Демирспор
|Балотелли Марио
|3
|0