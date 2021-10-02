Франция: Лига 1 2021-2022
Монпелье
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
Страсбург
1:0
12' ГолМолле Флоран
1:1
28' ГолГамейро Кевин
54' Желтая карточкаМолле Флоран
90' Желтая карточкаСахо Мамаду
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
19
Каси
Антони
14
Прчич
Саньин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
12'
1:0
28'
1:1
54'
90'
Владение мячом
История личных встреч
Монпелье
Страсбург
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|3
|0.33
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.33
|Саванье Тежи
|2
|0.22
|Мавидиди Стефи
|2
|0.22
|Делор Анди
|2
|0.22
|Молле Флоран
|2
|0.22
|Коцца Николя
|1
|0.11
|Джоаккини Николас
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|3 (1)
|0.33
|Диалло Хабиб
|3 (1)
|0.33
|Томассон Адриен
|2
|0.22
|Гамейро Кевин
|2
|0.22
|Прчич Саньин
|1
|0.11
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.11
|Льенар Димитри
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тулер Матеус
|2
|1
|Самбья Саломон
|1
|1
|Ферри Жордан
|2
|0
|Саванье Тежи
|2
|0
|Молле Флоран
|2
|0
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Шотар Жорис
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|5
|1
|Фила Карол
|3
|0
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Уорис Маджид
|1
|0
|Льенар Димитри
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
5 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
4
50%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
16
12
9 В 1-ом тайме 5
7 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-ом тайме 9
7 Во 2-ом тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
13%
3
20%
1-15
5
31%
5
33%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0
Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0 Монпелье - ПСЖ 2:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Монпелье 3:1 Кане-Руссийон - Монпелье 1:2 Лилль - Монпелье 1:1 Монпелье - Марсель 3:3
Страсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1
Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Ницца - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Марсель - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:2 Ним - Страсбург 1:1 Страсбург - ПСЖ 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 7
|24
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 3
|13
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|10.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|11.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|12.
|Нант
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|13.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|14.
|Ренн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|15.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 19
|9
|16.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|5.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|9.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|13.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|14.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|15.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|5
|0
|0
|4.
|Марсель
|Пайе Димитри
|5
|1
|0
|5.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Страсбург
Исход игры
Монпелье
63% (87)
Ничья
30.4% (42)
Страсбург
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
72.79% (99)
Нет
27.21% (37)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
35.5% (49)
1:1 Ничья
24.6% (34)
1:0 Монпелье
18.1% (25)
2:0 Монпелье
5.1% (7)
1:2 Страсбург
4.3% (6)
3:1 Монпелье
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:1 Страсбург
2.2% (3)
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