  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
1:1
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
1:0
12' Гол
Молле Флоран
1:1
28' Гол
Гамейро Кевин
54' Желтая карточка
Молле Флоран
90' Желтая карточка
Сахо Мамаду
90'+3
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
14
Эстев
Максим
3
Сахо
Мамаду
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
10
Мавидиди
Стефи
11
Саванье
Тежи
9
Жермен
Валер
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
24
Джику
Александр
22
Ньямси
Жерзино
23
Ле
Маршан
Максим
19
Каси
Антони
17
Беллегард
Жан-Рикнер
14
Прчич
Саньин
27
Сиссоко
Ибраима
9
Гамейро
Кевин
25
Ажорк
Людовик
Монпелье
4-2-3-1
Страсбург
5-3-2

История личных встреч

Монпелье
Страсбург

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:3
ТМС
2:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л2
2:1
Л2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 3 0.33
Лаборд Гаэтан 3 0.33
Саванье Тежи 2 0.22
Мавидиди Стефи 2 0.22
Делор Анди 2 0.22
Молле Флоран 2 0.22
Коцца Николя 1 0.11
Джоаккини Николас 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 3 (1) 0.33
Диалло Хабиб 3 (1) 0.33
Томассон Адриен 2 0.22
Гамейро Кевин 2 0.22
Прчич Саньин 1 0.11
Сиссоко Ибраима 1 0.11
Льенар Димитри 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тулер Матеус 2 1
Самбья Саломон 1 1
Ферри Жордан 2 0
Саванье Тежи 2 0
Молле Флоран 2 0
Сахо Мамаду 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Шотар Жорис 1 0
Вахи Элю 1 0
Макуана Бени 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 5 1
Фила Карол 3 0
Ле Маршан Максим 2 0
Ажорк Людовик 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Томассон Адриен 0 1
Уорис Маджид 1 0
Льенар Димитри 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
5 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
4
50%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

16
12
9 В 1-ом тайме 5
7 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

16
15
9 В 1-ом тайме 9
7 Во 2-ом тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
13%
3
20%
1-15
5
31%
5
33%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0
Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0 Монпелье - ПСЖ 2:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Монпелье 3:1 Кане-Руссийон - Монпелье 1:2 Лилль - Монпелье 1:1 Монпелье - Марсель 3:3
Страсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1
Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Ницца - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Марсель - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:2 Ним - Страсбург 1:1 Страсбург - ПСЖ 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
4. Анже Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
5. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
10. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
11. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
12. Нант Заявка 8 3 1 4 11 - 10 10
13. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
14. Ренн Заявка 8 2 3 3 10 - 9 9
15. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 19 9
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 11 - 17 7
17. Труа Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Метц Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
19. Брест Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
5. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
7. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
9. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
11. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
12. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
13. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
16. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
10. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
15. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Лаборд Гаэтан 5 0 0
4. Марсель Пайе Димитри 5 1 0
5. Монпелье Делор Анди 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Монпелье 63% (87)
X 30.4% (42)
Страсбург 6.5% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Монпелье 1:1 Страсбург онлайн


Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Страсбург

Исход игры
Монпелье
63% (87)
Ничья
30.4% (42)
Страсбург
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
72.79% (99)
Нет
27.21% (37)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
35.5% (49)
1:1 Ничья
24.6% (34)
1:0 Монпелье
18.1% (25)
2:0 Монпелье
5.1% (7)
1:2 Страсбург
4.3% (6)
3:1 Монпелье
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:1 Страсбург
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 