Второй тайм

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Сахо Мамаду получил желтую карточку от судьи

90' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Плохо сыграл Ньямси Жерзино - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Плохо сыграл Ле Маршан Максим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

87' Монпелье выполняет удар от ворот.

87' Люка Перрен из команды Страсбург делает пас партнеру.

87' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Аолу Жан-Эде из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

84' Страсбург выполняет удар от ворот.

84' Коцца Николя из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

84' Тактическая замена. Беллегард Жан-Рикнер уходит с поля и его заменяет Люка Перрен

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Саванье Тежи получил травму и заменен. Бени Макуана выходит на поле.

82' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Коцца Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Удар от ворот произведет Страсбург

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

78' Плохо сыграл Сахо Мамаду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

76' Саванье Тежи наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

75' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Жермен Валер нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.

65' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Монпелье выполняет удар от ворот.

65' Как он промахнулся? Гамейро Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

64' Саванье Тежи имел все шансы забить, но Матц Зельс сделал отличный сейв!

63' Отличные скиллы показывает Саванье Тежи , обводя своих соперников

62' Страсбург выполняет удар от ворот.

60' Удар от ворот произведет Страсбург

59' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Саванье Тежи из команды Монпелье сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

58' Суке Арно из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Страсбург выполняет удар от ворот.

56' Монпелье выполняет удар от ворот.

56' Гамейро Кевин из команды Страсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

55' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Глупую желтую получил Молле Флоран за то, что отбил ногой мяч после свистка

53' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

52' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Беллегард Жан-Рикнер пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

51' Ферри Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Сахо Мамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Страсбург выполняет удар от ворот.

47' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ньямси Жерзино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...