Франция: Лига 1 2021-2022
Ницца
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Альянц Ривьера
Брест
26
Бар
Мельвен
18
Лемина
Марио
13
Камара
Ассан
11
Гуйри
Амин
40
Бизот
Марко
17
Бен
Дени
10
Агум
Люсьен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
24 Гессан ЭваннПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Бен ДениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Соу НоэЗащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
- Нападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
78 Владение мячом, % 22
Владение мячом
История личных встреч
Ницца
Брест
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
11 матчей
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|5 (2)
|0.71
|Дольберг Каспер
|4
|0.57
|Делор Анди
|2
|0.29
|Будауи Хишем
|2
|0.29
|Клюйверт Джастин
|1
|0.14
|Тюрам Кефрен
|1
|0.14
|Стенгс Келвин
|1
|0.14
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Аталь Юсеф
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Бар Мельвен
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|2 (2)
|0.25
|Кардона Ирвин
|2
|0.25
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.25
|Мунье Стив
|1
|0.13
|Онора Франк
|1
|0.13
|Шардонне Брендан
|1
|0.13
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|3
|0
|Аталь Юсеф
|3
|0
|Данте Бонфим
|2
|0
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|Тодибо Жан-Клер
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Делор Анди
|1
|0
|Камара Ассан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Онора Франк
|2
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Мбок Хианга
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 7
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Пропущено
3
14
2 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 9
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
4
29%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
33%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2
Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 0:2 Ницца - Брест 3:2 Лилль - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 3:1 Дижон - Ницца 2:0 Ницца - Реймс 0:0 Нант - Ницца 1:2
Брест
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1
Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 0:2 Монпелье - Брест 0:0 Ницца - Брест 3:2 Брест - Нант 1:4 Сент-Этьен - Брест 1:2 Брест - Ланс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 7
|24
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 3
|14
|4.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|10.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|11.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|12.
|Нант
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|13.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|14.
|Ренн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|15.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 19
|9
|16.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|19.
|Брест
|0:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 16
|5
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|5.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|9.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|Ницца
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 2
|5
|13.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|14.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|15.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|15.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|16.
|Брест
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|17.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|5
|0
|0
|4.
|Марсель
|Пайе Димитри
|5
|1
|0
|5.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Брест
Исход игры
Ницца
92.1% (128)
Ничья
5.8% (8)
Брест
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.48% (56)
Меньше
58.52% (79)
Обе команды забьют
Да
42.96% (58)
Нет
57.04% (77)
Популярный счёт
2:0 Ницца
31.7% (44)
2:1 Ницца
26.6% (37)
1:0 Ницца
18.7% (26)
3:1 Ницца
8.6% (12)
1:1 Ничья
5% (7)
3:0 Ницца
2.9% (4)
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