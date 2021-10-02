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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Брест
0' 15'
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
22
Стенгс
Келвин
8
Росарио
Пабло
18
Лемина
Марио
13
Камара
Ассан
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
17
Бен
Дени
2
Дюверн
Жан-Кевин
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
10
Агум
Люсьен
14
Кардона
Ирвин
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
Ницца
4-4-2
Брест
4-4-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

История личных встреч

Ницца
Брест

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

11 матчей

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
0:2
КЛ
2:4
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 5 (2) 0.71
Дольберг Каспер 4 0.57
Делор Анди 2 0.29
Будауи Хишем 2 0.29
Клюйверт Джастин 1 0.14
Тюрам Кефрен 1 0.14
Стенгс Келвин 1 0.14
Лотомба Жордан 0 0
Аталь Юсеф 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Бар Мельвен 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 2 (2) 0.25
Кардона Ирвин 2 0.25
Ле Дуарон Жереми 2 0.25
Мунье Стив 1 0.13
Онора Франк 1 0.13
Шардонне Брендан 1 0.13

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 3 0
Аталь Юсеф 3 0
Данте Бонфим 2 0
Клюйверт Джастин 2 0
Тодибо Жан-Клер 2 0
Будауи Хишем 2 0
Делор Анди 1 0
Камара Ассан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Бар Мельвен 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Шардонне Брендан 2 0
Онора Франк 2 0
Маньетти Уго 1 0
Агум Люсьен 1 0
Мбок Хианга 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 7
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Пропущено

3
14
2 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 9
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
4
29%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
33%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2
Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 0:2 Ницца - Брест 3:2 Лилль - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 3:1 Дижон - Ницца 2:0 Ницца - Реймс 0:0 Нант - Ницца 1:2
Брест
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1
Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 0:2 Монпелье - Брест 0:0 Ницца - Брест 3:2 Брест - Нант 1:4 Сент-Этьен - Брест 1:2 Брест - Ланс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца 0:0 Заявка 8 4 3 1 16 - 3 14
4. Марсель Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Анже Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
6. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
10. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
11. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
12. Нант Заявка 8 3 1 4 11 - 10 10
13. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
14. Ренн Заявка 8 2 3 3 10 - 9 9
15. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 19 9
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 11 - 17 7
17. Труа Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Метц Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
19. Брест 0:0 Заявка 9 0 5 4 9 - 16 5
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
5. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
7. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
9. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
11. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
12. Ницца 0:0 Заявка 4 1 3 0 7 - 2 5
13. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест 0:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца 0:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
10. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
15. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Брест 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
17. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
18. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Лаборд Гаэтан 5 0 0
4. Марсель Пайе Димитри 5 1 0
5. Монпелье Делор Анди 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Ницца 92% (127)
X 5.8% (8)
Брест 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Брест
1.57
4.45
6.09
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ницца 0:0 Брест онлайн


Прогнозы на матч Ницца 0:0 Брест

Исход игры
Ницца
92.1% (128)
Ничья
5.8% (8)
Брест
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.48% (56)
Меньше
58.52% (79)
Обе команды забьют
Да
42.96% (58)
Нет
57.04% (77)
Популярный счёт
2:0 Ницца
31.7% (44)
2:1 Ницца
26.6% (37)
1:0 Ницца
18.7% (26)
3:1 Ницца
8.6% (12)
1:1 Ничья
5% (7)
3:0 Ницца
2.9% (4)
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