Второй тайм

98' Лотомба Жордан из команды Ницца сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

98' Ницца заслуженно побеждает в отличном матче

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Матч возобновится спорным мячом

98' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

96' Делор Анди пробил со штрафного прямо в стенку

95' Мбок Хианга тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

95' Стенгс Келвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

95' ШАНС! Стенгс Келвин вышел один на один с голкипером...

94' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Плохо сыграл Данте Бонфим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

92' Фоссурье Жюльен нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.

92' Г О О О О Л - Онора Франк забивает с правой ноги!

92' Плохо сыграл Да Кунья Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

91' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

89' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Фоссурье Жюльен получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Фоссурье Жюльен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Стенгс Келвин из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

86' Удар от ворот произведет Ницца

86' Онора Франк из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

85' Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...

85' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Жереми Ле Дуарон возвращается на поле.

85' Матч возобновится спорным мячом

84' Ох, нехорошо это выглядит. Жереми Ле Дуарон получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Жереми Ле Дуарон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Удар от ворот произведет Брест

83' Вратарь парирует удар, который нанес Дольберг Каспер , и мяч снова в игре

81' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

81' Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Бар Мельвен

80' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Лотомба Жордан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Брест

76' ШАНС! Стенгс Келвин вышел один на один с голкипером...

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Лемина Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Лемина Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Стенгс Келвин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Росарио Пабло тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

72' Стенгс Келвин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Жереми Ле Дуарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Гуйри Амин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

68' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Ницца нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

67' Удар от ворот произведет Брест

67' Какой промах! Делор Анди имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

63' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ницца будет все-таки засчитан.

62' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

61' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Стенгс Келвин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Брест выполняет удар от ворот.

60' Игрок Гуйри Амин из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

60' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Делор Анди пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

58' Ницца выполняет удар от ворот.

58' Жереми Ле Дуарон из команды Брест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

58' Жереми Ле Дуарон из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...

58' Бен Дени выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Удар от ворот произведет Брест

56' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' ШАНС! Стенгс Келвин вышел один на один с голкипером...

56' Делор Анди разрезает оборону соперника отличным пасом

56' Жереми Ле Дуарон ошибается в защите.

55' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Дюверн Жан-Кевин из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Лотомба Жордан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Стенгс Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

52' Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Тодибо Жан-Клер из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

52' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Тодибо Жан-Клер из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Гуйри Амин нанес удар издали, а Марко Бизот отбил его обратно в игру!

47' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Тактическая замена. Кардона Ирвин уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон