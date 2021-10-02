Франция: Лига 1 2021-2022
Ницца
2:1
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
Брест
1:0
45' ГолТодибо Жан-Клер
2:0
61' ГолБар Мельвен
72' Желтая карточкаРосарио Пабло
2:1
90' ГолОнора Франк
90' Желтая карточкаМбок Хианга
26
Бар
Мельвен
18
Лемина
Марио
13
Камара
Ассан
11
Гуйри
Амин
40
Бизот
Марко
17
Бен
Дени
10
Агум
Люсьен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
24 Гессан ЭваннПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Бен ДениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Соу НоэЗащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
- Нападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
45'
1:0
61'
2:0
72'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
История личных встреч
Ницца
Брест
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
11 матчей
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|5 (2)
|0.63
|Дольберг Каспер
|4
|0.5
|Делор Анди
|2
|0.25
|Будауи Хишем
|2
|0.25
|Клюйверт Джастин
|1
|0.13
|Бар Мельвен
|1
|0.13
|Тюрам Кефрен
|1
|0.13
|Стенгс Келвин
|1
|0.13
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.13
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Аталь Юсеф
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|2 (2)
|0.22
|Онора Франк
|2
|0.22
|Кардона Ирвин
|2
|0.22
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.22
|Мунье Стив
|1
|0.11
|Шардонне Брендан
|1
|0.11
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|3
|0
|Аталь Юсеф
|3
|0
|Данте Бонфим
|2
|0
|Росарио Пабло
|2
|0
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|Тодибо Жан-Клер
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Делор Анди
|1
|0
|Камара Ассан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Онора Франк
|2
|0
|Мбок Хианга
|2
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
17
12
8 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
4
24%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
4
24%
3
25%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
Пропущено
4
16
2 В 1-ом тайме 6
2 Во 2-ом тайме 10
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
4
25%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
50%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2
Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 0:2 Ницца - Брест 3:2 Лилль - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 3:1 Дижон - Ницца 2:0 Ницца - Реймс 0:0 Нант - Ницца 1:2
Брест
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1
Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 0:2 Монпелье - Брест 0:0 Ницца - Брест 3:2 Брест - Нант 1:4 Сент-Этьен - Брест 1:2 Брест - Ланс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 7
|24
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|16
|4.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|10.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|11.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|12.
|Нант
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|13.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|14.
|Ренн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|15.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 19
|9
|16.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|5.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|7.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|10.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|11.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|13.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|14.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|15.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|15.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
|3.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|5
|0
|0
|4.
|Марсель
|Пайе Димитри
|5
|1
|0
|5.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Ницца 2:1 Брест
Исход игры
Ницца
92.1% (128)
Ничья
5.8% (8)
Брест
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.48% (56)
Меньше
58.52% (79)
Обе команды забьют
Да
42.96% (58)
Нет
57.04% (77)
Популярный счёт
2:0 Ницца
31.7% (44)
2:1 Ницца
26.6% (37)
1:0 Ницца
18.7% (26)
3:1 Ницца
8.6% (12)
1:1 Ничья
5% (7)
3:0 Ницца
2.9% (4)
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