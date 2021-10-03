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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Санкт-Паули
3:0
Конец матча

Стадион:
Динамо Дрезден
0'
1:0
2' Гол
Бухтманн Кристофер
63' Желтая карточка
Кёнигсдёрффер Рансфорд
69' Желтая карточка
Гиорбелидзе Гурам
2:0
73' Пенальти
Бургшталлер Гвидо
82' Желтая карточка
Цандер Лука-Милан
3:0
90' Гол
Байфус Марцель
90'+5
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
4
Цирайс
Филипп
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
14
Аремю
Афииз
7
Ирвайн
Джексон
30
Хартель
Марсель
10
Бухтманн
Кристофер
9
Бургшталлер
Гвидо
17
Киере
Даниэль-Кофи
1
Бролль
Кевин
16
Беккер
Робин
21
Золльбауэр
Михаэль
3
Акото
Михаэль
15
Лёв
Крис
5
Штарк
Янник
30
Каде
Юлиус
8
Мершель
Хайнц
33
Дафернер
Кристоф
17
Шретер
Моррис
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
Санкт-Паули
4-1-2-1-2
Динамо Дрезден
4-1-2-1-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Динамо Дрезден

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
3:3
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:3
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 7 (2) 0.78
Киере Даниэль-Кофи 2 0.22
Бухтманн Кристофер 2 0.22
Макиенок Симон 2 0.22
Пакарада Леарт 1 0.11
Беккер Финн 1 0.11
Диттген Макс 1 0.11
Цандер Лука-Милан 1 0.11
Байфус Марцель 1 0.11
Медич Яков 0 0
Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 5 0.56
Мершель Хайнц 2 0.22
Шретер Моррис 1 0.11
Влачодимос Панайотис 1 0.11
Книппинг Тим 1 0.11
Май Себастиан 1 0.11
Лёв Крис 1 0.11
Каде Юлиус 1 0.11
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 2 0
Смит Эрик 2 0
Цирайс Филипп 0 1
Джигала Адам 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Цандер Лука-Милан 1 0
Пакарада Леарт 1 0
Хартель Марсель 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Медич Яков 1 0
Аремю Афииз 1 0
Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штарк Янник 3 0
Каде Юлиус 1 1
Золльбауэр Михаэль 2 0
Лёв Крис 2 0
Акото Михаэль 2 0
Беккер Робин 0 1
Хосинер Филипп 1 0
Май Себастиан 1 0
Диавуси Агиеманг 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Херрманн Лука 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Аидонис Антонис 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
4 В 1-ом тайме 1
11 Во 2-ом тайме 4
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
13%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
5
33%
3
60%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

19
13
7 В 1-ом тайме 3
12 Во 2-ом тайме 10
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
4
21%
3
23%
46-60
5
26%
6
46%
61-75
3
16%
1
8%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-ом тайме 8
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
5
45%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0
Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули - Герта 2:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ян - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Фортуна - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Вюрцбург Кикерс 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 2:0
Динамо Дрезден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3
Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0 Динамо Дрезден - Виктория Кёльн 2:0 Ферль - Динамо Дрезден 0:0 Юрдинген - Динамо Дрезден 0:2 Динамо Дрезден - Дуйсбург 1:0 Динамо Дрезден - Галлешер 0:3 Унтерахинг - Динамо Дрезден 2:0 Динамо Дрезден - Ганза 0:0 Мюнхен-1860 - Динамо Дрезден 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
2. Ян Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
3. Падерборн Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
4. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 16 - 11 16
5. Хайденхайм Заявка 9 4 3 2 10 - 9 15
6. Нюрнберг Заявка 9 3 6 0 11 - 7 15
7. Гамбург Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
9. Дармштадт Заявка 9 4 1 4 21 - 13 13
10. Динамо Дрезден Заявка 9 4 1 4 13 - 11 13
11. Карлсруэ Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
12. Фортуна Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
13. Ганновер 96 Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
14. Ганза Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
15. Хольштайн Киль Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
16. Зандхаузен Заявка 9 2 1 6 8 - 20 7
17. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 0 4 5 6 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Нюрнберг Заявка 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Ян Заявка 5 3 2 0 14 - 7 11
4. Хайденхайм Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Шальке 04 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Ганновер 96 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
10. Гамбург Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
11. Карлсруэ Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
12. Падерборн Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Ганза Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Хольштайн Киль Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Фортуна Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
17. Ингольштадт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Зандхаузен Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Фортуна Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Гамбург Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Ян Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Ганза Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Хайденхайм Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Ганновер 96 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Хольштайн Киль Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
13. Санкт-Паули Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Нюрнберг Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
15. Дармштадт Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
16. Динамо Дрезден Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Ингольштадт Заявка 5 1 0 4 4 - 16 3
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 11 0 2
2. Падерборн Михель Свен 8 0 3
3. Дармштадт Титц Филлип 8 1 1
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 7 2 2
5. Фортуна Хеннингс Роувен 6 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
2. Зандхаузен Рицмайер Марсель 3 1
3. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
4. Эрцгебирге Ауэ Мессегем Суфьян 3 1
5. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Бухтманн Кристофер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Санкт-Паули 3:0 Динамо Дрезден онлайн




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