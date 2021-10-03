Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Санкт-Паули
3:0
Конец матча
Стадион: Millerntor Stadion
Динамо Дрезден
1:0
2' ГолБухтманн Кристофер
63' Желтая карточкаКёнигсдёрффер Рансфорд
69' Желтая карточкаГиорбелидзе Гурам
2:0
73' ПенальтиБургшталлер Гвидо
82' Желтая карточкаЦандер Лука-Милан
3:0
90' ГолБайфус Марцель
18
Медич
Яков
14
Аремю
Афииз
16
Беккер
Робин
15
Лёв
Крис
30
Каде
Юлиус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Беккер РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
-
20 Сео Джон-МинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
Ход матча
2'
73'
81'
90'
3:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Санкт-Паули
Динамо Дрезден
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|7 (2)
|0.78
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0.22
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.22
|Макиенок Симон
|2
|0.22
|Пакарада Леарт
|1
|0.11
|Беккер Финн
|1
|0.11
|Диттген Макс
|1
|0.11
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.11
|Байфус Марцель
|1
|0.11
|Медич Яков
|0
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|5
|0.56
|Мершель Хайнц
|2
|0.22
|Шретер Моррис
|1
|0.11
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.11
|Книппинг Тим
|1
|0.11
|Май Себастиан
|1
|0.11
|Лёв Крис
|1
|0.11
|Каде Юлиус
|1
|0.11
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Смит Эрик
|2
|0
|Цирайс Филипп
|0
|1
|Джигала Адам
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штарк Янник
|3
|0
|Каде Юлиус
|1
|1
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Лёв Крис
|2
|0
|Акото Михаэль
|2
|0
|Беккер Робин
|0
|1
|Хосинер Филипп
|1
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Диавуси Агиеманг
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Аидонис Антонис
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
4 В 1-ом тайме 1
11 Во 2-ом тайме 4
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
13%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
5
33%
3
60%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
19
13
7 В 1-ом тайме 3
12 Во 2-ом тайме 10
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
4
21%
3
23%
46-60
5
26%
6
46%
61-75
3
16%
1
8%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-ом тайме 8
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
5
45%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
3
38%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0
Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули - Герта 2:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ян - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Фортуна - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Вюрцбург Кикерс 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 2:0
Динамо Дрезден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3
Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0 Динамо Дрезден - Виктория Кёльн 2:0 Ферль - Динамо Дрезден 0:0 Юрдинген - Динамо Дрезден 0:2 Динамо Дрезден - Дуйсбург 1:0 Динамо Дрезден - Галлешер 0:3 Унтерахинг - Динамо Дрезден 2:0 Динамо Дрезден - Ганза 0:0 Мюнхен-1860 - Динамо Дрезден 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|2.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 11
|16
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|6
|0
|11 - 7
|15
|7.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|9.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|21 - 13
|13
|10.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|12.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|14.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 20
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|8.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|10.
|Гамбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Падерборн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Ганза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Фортуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Ян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Ганза
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 16
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|3
|3.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|1
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|7
|2
|2
|5.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|6
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|2.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|3
|1
|3.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0