Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Шальке 04
3:0
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена
Ингольштадт
1:0
25' ГолБюльтер Мариус
31' Желтая карточкаПрайссингер Рико
45' Желтая карточкаСаласар Родриго
2:0
65' ГолАйдин Мехмет
3:0
77' ГолТеродде Симон
33
Тиау
Малик
38
Айдин
Мехмет
17
Флик
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Айдин МехметПолузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шмидт ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Келлер ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Patzold
Ход матча
25'
31'
45'
65'
2:0
77'
3:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Шальке 04
Ингольштадт
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|11
|1.22
|Бюльтер Мариус
|3
|0.33
|Айдин Мехмет
|1
|0.11
|Дрекслер Доминик
|1
|0.11
|Оуведжан Томас
|0
|0
|Каминьски Марцин
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Саласар Родриго
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|2
|0.22
|Кая Фатих
|2 (1)
|0.22
|Рохль Мерлин
|1
|0.11
|Кутшке Штефан
|1
|0.11
|Эккерт Айенса Деннис
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флик Флориан
|3
|0
|Палссон Виктор
|1
|1
|Теродде Симон
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|1
|0
|Каминьски Марцин
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Идризи Бленди
|1
|0
|Пирингер Марвин
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|4
|0
|Рохль Мерлин
|3
|0
|Линсмайер Денис
|2
|0
|Франке Доминик
|2
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|0
|Байстер Максимилиан
|1
|0
|Рёзелер Нильс
|1
|0
|Кутшке Штефан
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Келлер Томас
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Хоукинс Джален
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
7
16
2 В 1-ом тайме 7
5 Во 2-ом тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
4
57%
2
13%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
16
7
8 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 5
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
3
19%
2
29%
76-90
Пропущено
11
22
3 В 1-ом тайме 8
8 Во 2-ом тайме 14
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
2
18%
4
18%
46-60
1
9%
8
36%
61-75
5
45%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1
Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Кёльн - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Шальке 04 - Герта 1:2 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Арминия - Шальке 04 1:0 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 1:0 Байер Л - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Боруссия М 0:3
Ингольштадт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2
Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк - Ингольштадт 3:1 Ингольштадт - Оснабрюк 3:0 Ингольштадт - Мюнхен-1860 3:1 Дуйсбург - Ингольштадт 1:5 Ингольштадт - Саарбрюккен 0:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Цвиккау 3:2 Любек - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Меппен 0:0 Ингольштадт - Бавария-2 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|2.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 11
|16
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|6
|0
|11 - 7
|15
|7.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|9.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|21 - 13
|13
|10.
|Динамо Дрезден
|0:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|12.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|14.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 20
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|0:2 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|8.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|10.
|Гамбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Падерборн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Ганза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Фортуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Ян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Ганза
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|13.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|16.
|Динамо Дрезден
|0:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 16
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|3
|3.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|1
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|7
|2
|2
|5.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|6
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|2.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|3
|1
|3.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0