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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Шальке 04
3:0
Конец матча

Стадион:
Ингольштадт
0'
1:0
25' Гол
Бюльтер Мариус
31' Желтая карточка
Прайссингер Рико
45' Желтая карточка
Саласар Родриго
2:0
65' Гол
Айдин Мехмет
3:0
77' Гол
Теродде Симон
90'+1
30
Фрайсль
Мартин
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
38
Айдин
Мехмет
17
Флик
Флориан
2
Оуведжан
Томас
10
Саласар
Родриго
24
Дрекслер
Доминик
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
24
Бунтиц
Фабиян
22
Гебауэр
Кристиан
5
Антонич
Нико
13
Рёзелер
Нильс
3
Франке
Доминик
23
Линсмайер
Денис
6
Прайссингер
Рико
7
Эккерт
Айенса
Деннис
32
Шмидт
Патрик
II
35
Бильбия
Филип
30
Кутшке
Штефан
Шальке 04
3-3-2-2
Ингольштадт
4-2-3-1

Ход матча

25'
Бюльтер Мариус
(Саласар Родриго)
1:0
31'
 
Прайссингер Рико
45'
Саласар Родриго
 
65'
Айдин Мехмет
(Оуведжан Томас)
2:0
68'
 
Бурджеллаб Нассим
Прайссингер Рико
68'
 
Кая Фатих
Эккерт Айенса Деннис
68'
 
Гаус Марсель
Кутшке Штефан
77'
Теродде Симон
3:0
78'
Ранфтль Райнхольд
Саласар Родриго
 
78'
 
Рохль Мерлин
Бильбия Филип
80'
Пирингер Марвин
Бюльтер Мариус
 
84'
Михайлов Ярослав
Айдин Мехмет
 
84'
Чалханоглу Керим
Оуведжан Томас
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Шальке 04
Ингольштадт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
1:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 11 1.22
Бюльтер Мариус 3 0.33
Айдин Мехмет 1 0.11
Дрекслер Доминик 1 0.11
Оуведжан Томас 0 0
Каминьски Марцин 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Саласар Родриго 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 2 0.22
Кая Фатих 2 (1) 0.22
Рохль Мерлин 1 0.11
Кутшке Штефан 1 0.11
Эккерт Айенса Деннис 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флик Флориан 3 0
Палссон Виктор 1 1
Теродде Симон 2 0
Дрекслер Доминик 1 0
Каминьски Марцин 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Итакура Ко 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Идризи Бленди 1 0
Пирингер Марвин 1 0
Саласар Родриго 1 0
Хопп Мэттью 1 0
Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 4 0
Рохль Мерлин 3 0
Линсмайер Денис 2 0
Франке Доминик 2 0
Эккерт Айенса Деннис 2 0
Байстер Максимилиан 1 0
Рёзелер Нильс 1 0
Кутшке Штефан 1 0
Курцвег Петер 1 0
Келлер Томас 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Хоукинс Джален 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

7
16
2 В 1-ом тайме 7
5 Во 2-ом тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
4
57%
2
13%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

16
7
8 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 5
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
3
19%
2
29%
76-90

Пропущено

11
22
3 В 1-ом тайме 8
8 Во 2-ом тайме 14
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
2
18%
4
18%
46-60
1
9%
8
36%
61-75
5
45%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1
Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Кёльн - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Шальке 04 - Герта 1:2 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Арминия - Шальке 04 1:0 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 1:0 Байер Л - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Боруссия М 0:3
Ингольштадт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2
Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк - Ингольштадт 3:1 Ингольштадт - Оснабрюк 3:0 Ингольштадт - Мюнхен-1860 3:1 Дуйсбург - Ингольштадт 1:5 Ингольштадт - Саарбрюккен 0:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Цвиккау 3:2 Любек - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Меппен 0:0 Ингольштадт - Бавария-2 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 2:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
2. Ян Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
3. Падерборн Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
4. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 16 - 11 16
5. Хайденхайм Заявка 9 4 3 2 10 - 9 15
6. Нюрнберг Заявка 9 3 6 0 11 - 7 15
7. Гамбург Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
9. Дармштадт Заявка 9 4 1 4 21 - 13 13
10. Динамо Дрезден 0:2 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11. Карлсруэ Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
12. Фортуна Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
13. Ганновер 96 Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
14. Ганза Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
15. Хольштайн Киль Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
16. Зандхаузен Заявка 9 2 1 6 8 - 20 7
17. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 0 4 5 6 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 2:0 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Нюрнберг Заявка 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Ян Заявка 5 3 2 0 14 - 7 11
4. Хайденхайм Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден 0:2 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Шальке 04 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Ганновер 96 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
10. Гамбург Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
11. Карлсруэ Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
12. Падерборн Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Ганза Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Хольштайн Киль Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Фортуна Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
17. Ингольштадт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Зандхаузен Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Фортуна Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Гамбург Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Ян Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Ганза Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Хайденхайм Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Ганновер 96 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Хольштайн Киль Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
13. Санкт-Паули 2:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Нюрнберг Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
15. Дармштадт Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
16. Динамо Дрезден 0:2 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17. Ингольштадт Заявка 5 1 0 4 4 - 16 3
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 11 0 2
2. Падерборн Михель Свен 8 0 3
3. Дармштадт Титц Филлип 8 1 1
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 7 2 2
5. Фортуна Хеннингс Роувен 6 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
2. Зандхаузен Рицмайер Марсель 3 1
3. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
4. Эрцгебирге Ауэ Мессегем Суфьян 3 1
5. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Саласар Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Прайссингер Рико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Бюльтер Мариус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шальке 04 3:0 Ингольштадт онлайн




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