Австрия: Бундеслига 2021-2022
Хартберг
3:2
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Штурм
1:0
18' ГолMatija Horvat
2:0
22' ГолНиманн Ноэль
48' Желтая карточкаХайль Юрген
2:1
49' ПенальтиЯнтшер Якоб
3:1
81' ГолШтурм Филипп
3:2
88' ГолНьянгбо Догбол
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
22
Штек
Давид
77
Афдияй
Донис
28
Хайль
Юрген
10
Ниманн
Ноэль
17
Йегер
Лукас
44
Данте
Амаду
19
Куэн
Андреас
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
22 Штек ДавидПолузащитник
-
77 Афдияй ДонисПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
10 Ниманн НоэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
18'
1:0
22'
2:0
48'
49'
2:1
81'
3:1
88'
3:2
История личных встреч
Хартберг
Штурм
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|6 (1)
|0.6
|Хорват Саша
|4
|0.4
|Хайль Юрген
|1
|0.1
|Роттер Томас
|1
|0.1
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.1
|Белакович Неманя
|1
|0.1
|Афдияй Донис
|1
|0.1
|Штурм Филипп
|1
|0.1
|Matija Horvat
|1
|0.1
|Ниманн Ноэль
|1
|0.1
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Гольнер Манфред
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Келвин
|7 (2)
|0.7
|Янтшер Якоб
|5 (2)
|0.5
|Саркария Манприт
|4
|0.4
|Вютрих Грегори
|2
|0.2
|Ньянгбо Догбол
|2
|0.2
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.2
|Китеишвили Отар
|1
|0.1
|Любич Иван
|1
|0.1
|David Affengruber2
|1
|0.1
|Куэн Андреас
|0
|0
|Йегер Лукас
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|Роттер Томас
|2
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Matija Horvat
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Гольнер Манфред
|1
|0
|Philipp Erhardt
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Йебоа Келвин
|3
|0
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Куэн Андреас
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Йегер Лукас
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|David Affengruber2
|1
|0
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
13
4 В 1-ом тайме 6
4 Во 2-ом тайме 7
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
5
38%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
38%
4
31%
76-90
Пропущено
10
6
7 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
1
17%
1-15
3
30%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 8
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
18
25
8 В 1-ом тайме 10
10 Во 2-ом тайме 15
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
3
12%
16-30
2
11%
7
28%
31-45
1
6%
5
20%
46-60
3
17%
3
12%
61-75
6
33%
7
28%
76-90
Пропущено
17
14
10 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
18%
2
14%
1-15
4
24%
4
29%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Бад Глайхенберг - Хартберг 0:3 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Хартберг - Форвертс Штайр 0:0 Вайц - Хартберг 2:6 Пинкафельд - Хартберг 3:4 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Санкт-Пёльтен - Хартберг 0:1 Хартберг - Адмира 2:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рид 1:1
Штурм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0
Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Мура - Штурм 1:3 ЛАСК - Штурм 1:3 Штурм - Альтах 3:1 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Удинезе - Штурм 2:3 Штурм - Ред Булл Зальцбург 1:3 Штадль Паура - Штурм 0:9 Штурм - Црвена Звезда 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Штурм - Блау-Вайс 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|10
|10
|0
|0
|24 - 4
|30
|2.
|Штурм
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|3
|4
|3
|16 - 17
|13
|4.
|Рид
|10
|3
|4
|3
|14 - 22
|13
|5.
|Хартберг
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|6.
|Вольфсбергер
|10
|3
|3
|4
|14 - 19
|12
|7.
|Адмира
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Рапид Вена
|10
|3
|2
|5
|15 - 15
|11
|9.
|Аустрия Вена
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|10.
|ЛАСК
|0:1
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|11.
|Альтах
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|12.
|Сваровски Тироль
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|2.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Рапид Вена
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|5.
|Адмира
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|7.
|Вольфсбергер
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|ЛАСК
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Аустрия Вена
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|3.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|4.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|5.
|Вольфсбергер
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|6.
|ЛАСК
|0:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|8.
|Альтах
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|10.
|Рапид Вена
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|11.
|Сваровски Тироль
|5
|0
|2
|3
|6 - 15
|2
|12.
|Рид
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|2
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|7
|2
|1
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
|4.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|5
|2
|6
|5.
|Хартберг
|Хорват Саша
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|3.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|4.
|Сваровски Тироль
|Пецос Атанасиос
|4
|0
|5.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|4
|0