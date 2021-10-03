Австрия: Бундеслига 2021-2022
Рапид Вена
1:1
Перерыв
Стадион: Альянц
Сваровски Тироль
13' Желтая карточкаБалло Тьерно
30' Желтая карточкаLeon Klassen
0:1
37' ГолЗабитцер Томас
1:1
45' ГолКара Эркан
30
Граймль
Лео
27
Грюлль
Марко
10
Балло
Тьерно
29
Кара
Эркан
24
Кох
Фабиан
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
10 Балло ТьерноПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Томич ДенисНападающий
-
22 Mario Andric
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
13'
30'
37'
0:1
45'
1:1
История личных встреч
Рапид Вена
Сваровски Тироль
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.4
|Грюлль Марко
|3
|0.3
|Кара Эркан
|2
|0.2
|Граховац Срджан
|1
|0.1
|Любичич Роберт
|1
|0.1
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Забитцер Томас
|4
|0.4
|Вриони Джакомо
|3 (1)
|0.3
|Ансельм Тобиас
|1
|0.1
|Кох Фабиан
|1
|0.1
|Блуме Брор
|1
|0.1
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.1
|Авуджа Максим
|1
|0.1
|Скрбо Стефан
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
|Leon Klassen
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шик Торстен
|2
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Граймль Лео
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Граховац Срджан
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Аразе Кельвин
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Шустер Лион
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|Leon Klassen
|3
|0
|Кох Фабиан
|2
|0
|Вриони Джакомо
|2
|0
|Авуджа Максим
|2
|0
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Смит Ренни
|1
|0
|Забитцер Томас
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
4
40%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
83%
4
57%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 4
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
4
40%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
13
17
3 В 1-ом тайме 6
10 Во 2-ом тайме 11
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
7
54%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0
Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Рапид Вена - Анортосис 3:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Рапид Вена - Спарта Прага 2:1 Рапид Вена - Винер Виктория 6:0 Рапид Вена - Копенгаген 1:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:3 Сваровски Тироль - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 3:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|9
|0
|0
|23 - 4
|27
|2.
|Штурм
|0:2
|10
|6
|2
|2
|24 - 12
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|3
|4
|3
|16 - 17
|13
|4.
|Рид
|10
|3
|4
|3
|14 - 22
|13
|5.
|Хартберг
|2:0
|10
|3
|3
|4
|17 - 15
|12
|6.
|Вольфсбергер
|10
|3
|3
|4
|14 - 19
|12
|7.
|Адмира
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Аустрия Вена
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|9.
|ЛАСК
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Альтах
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|11.
|Сваровски Тироль
|1:1
|10
|1
|6
|3
|12 - 18
|9
|12.
|Рапид Вена
|1:1
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Штурм
|0:2
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Адмира
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|6.
|Рапид Вена
|1:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|7.
|Вольфсбергер
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|1:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Аустрия Вена
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Хартберг
|2:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Штурм
|0:2
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|3.
|Хартберг
|2:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|4.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|5.
|ЛАСК
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Вольфсбергер
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|8.
|Альтах
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|10.
|Сваровски Тироль
|1:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 11
|3
|11.
|Рапид Вена
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|12.
|Рид
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|2
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|7
|2
|1
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
|4.
|Хартберг
|Хорват Саша
|5
|0
|1
|5.
|Вольфсбергер
|Tai Baribo
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|3.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|4.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|4
|0
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|4
|0