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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
1:1
Перерыв

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
13' Желтая карточка
Балло Тьерно
30' Желтая карточка
Leon Klassen
0:1
37' Гол
Забитцер Томас
1:1
45' Гол
Кара Эркан
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
16
Петрович
Деян
5
Любичич
Роберт
27
Грюлль
Марко
10
Балло
Тьерно
9
Фунтас
Таксиархис
29
Кара
Эркан
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
4
Мюллер
Валентино
3
Leon
Klassen
6
Пецос
Атанасиос
8
Смит
Ренни
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
7
Забитцер
Томас
Рапид Вена
4-2-3-1
Сваровски Тироль
4-2-3-1

История личных встреч

Рапид Вена
Сваровски Тироль

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

БЧГ
2:3
БЧГ
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 4 0.4
Грюлль Марко 3 0.3
Кара Эркан 2 0.2
Граховац Срджан 1 0.1
Любичич Роберт 1 0.1
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Забитцер Томас 4 0.4
Вриони Джакомо 3 (1) 0.3
Ансельм Тобиас 1 0.1
Кох Фабиан 1 0.1
Блуме Брор 1 0.1
Бехоунек Рафаэл 1 0.1
Авуджа Максим 1 0.1
Скрбо Стефан 0 0
Рогель Жан 0 0
Leon Klassen 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шик Торстен 2 0
Стойкович Филип 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Граймль Лео 2 0
Грюлль Марко 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Граховац Срджан 1 0
Виммер Кевин 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Балло Тьерно 1 0
Кара Эркан 1 0
Шустер Лион 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пецос Атанасиос 3 0
Leon Klassen 3 0
Кох Фабиан 2 0
Вриони Джакомо 2 0
Авуджа Максим 2 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Смит Ренни 1 0
Забитцер Томас 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Рогель Жан 1 0
Скрбо Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
4
40%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
83%
4
57%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 4
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
4
40%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

13
17
3 В 1-ом тайме 6
10 Во 2-ом тайме 11
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
7
54%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0
Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Рапид Вена - Анортосис 3:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Рапид Вена - Спарта Прага 2:1 Рапид Вена - Винер Виктория 6:0 Рапид Вена - Копенгаген 1:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:3 Сваровски Тироль - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 3:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 9 0 0 23 - 4 27
2. Штурм 0:2 10 6 2 2 24 - 12 20
3. Аустрия Клагенфурт 10 3 4 3 16 - 17 13
4. Рид 10 3 4 3 14 - 22 13
5. Хартберг 2:0 10 3 3 4 17 - 15 12
6. Вольфсбергер 10 3 3 4 14 - 19 12
7. Адмира 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Аустрия Вена 10 2 5 3 12 - 12 11
9. ЛАСК 9 2 4 3 9 - 11 10
10. Альтах 10 2 3 5 7 - 15 9
11. Сваровски Тироль 1:1 10 1 6 3 12 - 18 9
12. Рапид Вена 1:1 10 2 3 5 11 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 13 - 2 12
2. Рид 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Штурм 0:2 5 3 1 1 13 - 7 10
4. Адмира 5 2 2 1 8 - 3 8
5. Аустрия Клагенфурт 4 2 2 0 8 - 6 8
6. Рапид Вена 1:1 6 2 1 3 8 - 8 7
7. Вольфсбергер 6 2 1 3 8 - 11 7
8. Сваровски Тироль 1:1 5 1 3 1 7 - 7 6
9. ЛАСК 5 1 2 2 6 - 8 5
10. Аустрия Вена 4 0 4 0 3 - 3 4
11. Альтах 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Хартберг 2:0 5 1 1 3 7 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Штурм 0:2 5 3 1 1 11 - 5 10
3. Хартберг 2:0 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Аустрия Вена 6 2 1 3 9 - 9 7
5. ЛАСК 4 1 2 1 3 - 3 5
6. Вольфсбергер 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Аустрия Клагенфурт 6 1 2 3 8 - 11 5
8. Альтах 5 1 2 2 3 - 6 5
9. Адмира 5 1 1 3 5 - 10 4
10. Сваровски Тироль 1:1 5 0 3 2 5 - 11 3
11. Рапид Вена 1:1 4 0 2 2 3 - 6 2
12. Рид 5 0 2 3 5 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Штурм Йебоа Келвин 7 2 2
2. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 7 2 1
3. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
4. Хартберг Хорват Саша 5 0 1
5. Вольфсбергер Tai Baribo 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Нухиу Атдхи 4 0
3. Рид Оффенбахер Даниэль 4 0
4. Альтах Дабанлы Беркай 4 0
5. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 4 0
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  • Первый тайм
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Кара Эркан бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Забитцер Томас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Leon Klassen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Кара Эркан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Thierno Ballo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Сваровски Тироль
1.55
4.65
6.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль онлайн




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