  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
5:2
Конец матча

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
13' Желтая карточка
Балло Тьерно
30' Желтая карточка
Leon Klassen
0:1
39' Гол
Забитцер Томас
1:1
45' Гол
Кара Эркан
2:1
46' Гол
Кара Эркан
3:1
60' Пенальти
Кара Эркан
62' Желтая карточка
Пецос Атанасиос
65' Красная карточка
Бехоунек Рафаэл
74' Желтая карточка
Мюллер Валентино
4:1
78' Гол
Грюлль Марко
4:2
82' Гол
Пецос Атанасиос
85' Желтая карточка
Грюлль Марко
90' Желтая карточка
Нашбергер Йоханнес
5:2
90' Гол
Кнасмюлльнер Кристоф
90'+5
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
16
Петрович
Деян
5
Любичич
Роберт
27
Грюлль
Марко
10
Балло
Тьерно
9
Фунтас
Таксиархис
29
Кара
Эркан
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
4
Мюллер
Валентино
3
Leon
Klassen
6
Пецос
Атанасиос
8
Смит
Ренни
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
7
Забитцер
Томас
Рапид Вена
4-2-3-1
Сваровски Тироль
4-2-3-1

История личных встреч

Рапид Вена
Сваровски Тироль

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

БЧГ
2:3
БЧГ
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 4 0.4
Фунтас Таксиархис 4 0.4
Кара Эркан 4 (1) 0.4
Граховац Срджан 1 0.1
Любичич Роберт 1 0.1
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.1
Стойкович Филип 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Забитцер Томас 4 0.4
Вриони Джакомо 3 (1) 0.3
Ансельм Тобиас 1 0.1
Кох Фабиан 1 0.1
Пецос Атанасиос 1 0.1
Блуме Брор 1 0.1
Бехоунек Рафаэл 1 0.1
Авуджа Максим 1 0.1
Скрбо Стефан 0 0
Leon Klassen 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грюлль Марко 3 0
Шик Торстен 2 0
Стойкович Филип 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Граймль Лео 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Граховац Срджан 1 0
Виммер Кевин 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Балло Тьерно 1 0
Кара Эркан 1 0
Шустер Лион 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пецос Атанасиос 4 0
Leon Klassen 3 0
Бехоунек Рафаэл 1 1
Кох Фабиан 2 0
Мюллер Валентино 2 0
Вриони Джакомо 2 0
Авуджа Максим 2 0
Смит Ренни 1 0
Забитцер Томас 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Скрбо Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
4 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

9
15
3 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 9
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
5
33%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
3
33%
4
27%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
83%
4
57%
76-90

Забито

15
13
5 В 1-ом тайме 8
10 Во 2-ом тайме 5
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
6
40%
3
23%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
20%
1
8%
76-90

Пропущено

15
22
4 В 1-ом тайме 7
11 Во 2-ом тайме 15
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
27%
5
23%
31-45
1
7%
5
23%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
8
53%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0
Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Рапид Вена - Анортосис 3:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Рапид Вена - Спарта Прага 2:1 Рапид Вена - Винер Виктория 6:0 Рапид Вена - Копенгаген 1:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:3 Сваровски Тироль - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 3:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 10 10 0 0 24 - 4 30
2. Штурм 10 6 2 2 26 - 13 20
3. Аустрия Клагенфурт 10 3 4 3 16 - 17 13
4. Рид 10 3 4 3 14 - 22 13
5. Хартберг 10 3 3 4 18 - 17 12
6. Вольфсбергер 10 3 3 4 14 - 19 12
7. Адмира 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Рапид Вена 10 3 2 5 15 - 15 11
9. Аустрия Вена 10 2 5 3 12 - 12 11
10. ЛАСК 0:1 10 2 4 4 9 - 12 10
11. Альтах 10 2 3 5 7 - 15 9
12. Сваровски Тироль 10 1 5 4 13 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 5 5 0 0 14 - 2 15
2. Рид 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Штурм 5 3 1 1 13 - 7 10
4. Рапид Вена 6 3 0 3 12 - 9 9
5. Адмира 5 2 2 1 8 - 3 8
6. Аустрия Клагенфурт 4 2 2 0 8 - 6 8
7. Вольфсбергер 6 2 1 3 8 - 11 7
8. Сваровски Тироль 5 1 3 1 7 - 7 6
9. ЛАСК 0:1 5 1 2 2 6 - 8 5
10. Аустрия Вена 4 0 4 0 3 - 3 4
11. Альтах 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Хартберг 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Штурм 5 3 1 1 13 - 6 10
3. Хартберг 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Аустрия Вена 6 2 1 3 9 - 9 7
5. Вольфсбергер 4 1 2 1 6 - 8 5
6. ЛАСК 0:1 5 1 2 2 3 - 4 5
7. Аустрия Клагенфурт 6 1 2 3 8 - 11 5
8. Альтах 5 1 2 2 3 - 6 5
9. Адмира 5 1 1 3 5 - 10 4
10. Рапид Вена 4 0 2 2 3 - 6 2
11. Сваровски Тироль 5 0 2 3 6 - 15 2
12. Рид 5 0 2 3 5 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Штурм Йебоа Келвин 7 2 2
2. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 7 2 1
3. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
4. Штурм Янтшер Якоб 5 2 6
5. Хартберг Хорват Саша 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Нухиу Атдхи 4 0
3. Рид Оффенбахер Даниэль 4 0
4. Сваровски Тироль Пецос Атанасиос 4 0
5. Альтах Дабанлы Беркай 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Кара Эркан бьет в цель!
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Забитцер Томас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Leon Klassen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Кара Эркан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Thierno Ballo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Рапид Вена 5:2 Сваровски Тироль онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 