Австрия: Бундеслига 2021-2022
Ред Булл Зальцбург
3:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
ЛАСК
1:0
19' ГолКапальдо Николас
26' Желтая карточкаБернардо Фернандес
43' Желтая карточкаФилипович Петар
2:0
45' ГолВебер Максимилиан
3:0
57' ГолАдейеми Карим
69' Желтая карточкаФлеккер Флориан
89' Желтая карточкаЛюкенедер Феликс
3:1
90' ГолМоншайн Кристоф
18
Кён
Филипп
34
Боллер
Ян
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Окафор НоаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаНападающий
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
-
10 Рагуц МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Wieland
Ход матча
19'
43'
45'
57'
3:0
69'
89'
90'
3:1
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
ЛАСК
27 матчей
88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.3%
29.6%
11.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
18 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
36 матчей
66.7%
25%
8.3%
24 победы 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
44.4%
41.7%
13.9%
16 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
36.1%
13.9%
18 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|8 (2)
|0.8
|Окафор Ноа
|3
|0.3
|Кристенсен Расмус
|3
|0.3
|Сеско Бенджамин
|3
|0.3
|Капальдо Николас
|2
|0.2
|Адаму Чуквубике
|2
|0.2
|Ааронсон Бренден
|1
|0.1
|Вебер Максимилиан
|1
|0.1
|Ульмер Андреас
|1
|0.1
|Онгене Жером
|1
|0.1
|Бериша Мергим
|1
|0.1
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Шушич Лука
|0
|0
|Юнузович Златко
|0
|0
|Бернардо Фернандес
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гойгингер Томас
|2
|0.2
|Карамоко Мамуду
|2
|0.2
|Михорль Петер
|1
|0.1
|Флеккер Флориан
|1
|0.1
|Визингер Филип
|1
|0.1
|Моншайн Кристоф
|1
|0.1
|Шмидт Александер
|1
|0.1
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Рагуц Марко
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вебер Максимилиан
|3
|0
|Капальдо Николас
|3
|0
|Бернардо Фернандес
|2
|0
|Зайвальд Николас
|2
|0
|Камара Мохамед VII
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Онгене Жером
|1
|0
|Бернед Антуан
|1
|0
|Адейеми Карим
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флеккер Флориан
|3
|0
|Визингер Филип
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Реннер Рене
|1
|0
|Марешиц Дарио
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Боллер Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
4
5 В 1-ом тайме 2
11 Во 2-ом тайме 2
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
50%
31-45
3
19%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
1
25%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-ом тайме 0
7 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
5
45%
4
67%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 6
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
27
10
9 В 1-ом тайме 2
18 Во 2-ом тайме 8
10 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
4
15%
2
20%
46-60
3
11%
1
10%
61-75
11
41%
5
50%
76-90
Пропущено
4
14
1 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 8
0 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
50%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0
Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 1:3 ВСГ Герта Велс - Ред Булл Зальцбург 1:4 Ред Булл Зальцбург - Ракув 2:2 Ред Булл Зальцбург - Монако 1:3 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:0
ЛАСК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1
ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1 ЛАСК - Штурм 1:3 ЛАСК - Войводина 6:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Войводина - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Мархфельд Маннсдорф 6:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Динамо Москва - ЛАСК 0:3 Лудогорец - ЛАСК 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|10
|0
|0
|26 - 5
|30
|2.
|Штурм
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|3
|4
|3
|16 - 17
|13
|4.
|Рид
|10
|3
|4
|3
|14 - 22
|13
|5.
|Хартберг
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|6.
|Вольфсбергер
|10
|3
|3
|4
|14 - 19
|12
|7.
|Адмира
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Рапид Вена
|10
|3
|2
|5
|15 - 15
|11
|9.
|Аустрия Вена
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|10.
|ЛАСК
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|11.
|Альтах
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|12.
|Сваровски Тироль
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Рапид Вена
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|5.
|Адмира
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|7.
|Вольфсбергер
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Аустрия Вена
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|3.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|4.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|5.
|Вольфсбергер
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|6.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|8.
|Альтах
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|10.
|Рапид Вена
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|11.
|Сваровски Тироль
|5
|0
|2
|3
|6 - 15
|2
|12.
|Рид
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|8
|2
|1
|2.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|2
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
|4.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|5
|2
|6
|5.
|Хартберг
|Хорват Саша
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|3.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|4.
|Сваровски Тироль
|Пецос Атанасиос
|4
|0
|5.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|4
|0