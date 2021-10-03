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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Ред Булл Зальцбург
3:1
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
1:0
19' Гол
Капальдо Николас
26' Желтая карточка
Бернардо Фернандес
43' Желтая карточка
Филипович Петар
2:0
45' Гол
Вебер Максимилиан
3:0
57' Гол
Адейеми Карим
69' Желтая карточка
Флеккер Флориан
89' Желтая карточка
Люкенедер Феликс
3:1
90' Гол
Моншайн Кристоф
90'+4
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
6
Онгене
Жером
39
Вебер
Максимилиан
95
Бернардо
Фернандес
13
Зайвальд
Николас
19
Камара
Мохамед
VII
7
Капальдо
Николас
11
Ааронсон
Бренден
30
Сеско
Бенджамин
27
Адейеми
Карим
1
Шлагер
Александер
34
Боллер
Ян
44
Марешиц
Дарио
5
Филипович
Петар
29
Флеккер
Флориан
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
30
Хорват
Саша
23
Шмидт
Александер
14
Балик
Гусейн
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
ЛАСК
3-4-3

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
ЛАСК

27 матчей

88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.3%
29.6%
11.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
18 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

36 матчей

66.7%
25%
8.3%
24 победы 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.4%
41.7%
13.9%
16 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
36.1%
13.9%
18 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

БЧГ
2:5
К
0:3
БЧГ
2:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
К
1:0
Б
2:3
Б
2:2
БЧГ
2:1
БЧГ
0:2
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
1:1
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
К
2:1
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
0:0
Б(M
3:0
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
2:1
Б(M
0:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
4:0
Б(M
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 8 (2) 0.8
Окафор Ноа 3 0.3
Кристенсен Расмус 3 0.3
Сеско Бенджамин 3 0.3
Капальдо Николас 2 0.2
Адаму Чуквубике 2 0.2
Ааронсон Бренден 1 0.1
Вебер Максимилиан 1 0.1
Ульмер Андреас 1 0.1
Онгене Жером 1 0.1
Бериша Мергим 1 0.1
Зайвальд Николас 0 0
Камара Мохамед VII 0 0
Шушич Лука 0 0
Юнузович Златко 0 0
Бернардо Фернандес 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гойгингер Томас 2 0.2
Карамоко Мамуду 2 0.2
Михорль Петер 1 0.1
Флеккер Флориан 1 0.1
Визингер Филип 1 0.1
Моншайн Кристоф 1 0.1
Шмидт Александер 1 0.1
Хон Хён-Сок 0 0
Рагуц Марко 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вебер Максимилиан 3 0
Капальдо Николас 3 0
Бернардо Фернандес 2 0
Зайвальд Николас 2 0
Камара Мохамед VII 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Онгене Жером 1 0
Бернед Антуан 1 0
Адейеми Карим 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Адаму Чуквубике 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флеккер Флориан 3 0
Визингер Филип 2 0
Люкенедер Феликс 2 0
Гргич Лукас 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Филипович Петар 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Михорль Петер 1 0
Реннер Рене 1 0
Марешиц Дарио 1 0
Шмидт Александер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Боллер Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
4
5 В 1-ом тайме 2
11 Во 2-ом тайме 2
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
50%
31-45
3
19%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-ом тайме 0
7 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
5
45%
4
67%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 6
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

27
10
9 В 1-ом тайме 2
18 Во 2-ом тайме 8
10 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
4
15%
2
20%
46-60
3
11%
1
10%
61-75
11
41%
5
50%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 8
0 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
50%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0
Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 1:3 ВСГ Герта Велс - Ред Булл Зальцбург 1:4 Ред Булл Зальцбург - Ракув 2:2 Ред Булл Зальцбург - Монако 1:3 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:0
ЛАСК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1
ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1 ЛАСК - Штурм 1:3 ЛАСК - Войводина 6:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Войводина - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Мархфельд Маннсдорф 6:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Динамо Москва - ЛАСК 0:3 Лудогорец - ЛАСК 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 10 0 0 26 - 5 30
2. Штурм 10 6 2 2 26 - 13 20
3. Аустрия Клагенфурт 10 3 4 3 16 - 17 13
4. Рид 10 3 4 3 14 - 22 13
5. Хартберг 10 3 3 4 18 - 17 12
6. Вольфсбергер 10 3 3 4 14 - 19 12
7. Адмира 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Рапид Вена 10 3 2 5 15 - 15 11
9. Аустрия Вена 10 2 5 3 12 - 12 11
10. ЛАСК 10 2 4 4 10 - 14 10
11. Альтах 10 2 3 5 7 - 15 9
12. Сваровски Тироль 10 1 5 4 13 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Рид 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Штурм 5 3 1 1 13 - 7 10
4. Рапид Вена 6 3 0 3 12 - 9 9
5. Адмира 5 2 2 1 8 - 3 8
6. Аустрия Клагенфурт 4 2 2 0 8 - 6 8
7. Вольфсбергер 6 2 1 3 8 - 11 7
8. Сваровски Тироль 5 1 3 1 7 - 7 6
9. ЛАСК 5 1 2 2 6 - 8 5
10. Аустрия Вена 4 0 4 0 3 - 3 4
11. Альтах 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Хартберг 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Штурм 5 3 1 1 13 - 6 10
3. Хартберг 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Аустрия Вена 6 2 1 3 9 - 9 7
5. Вольфсбергер 4 1 2 1 6 - 8 5
6. ЛАСК 5 1 2 2 4 - 6 5
7. Аустрия Клагенфурт 6 1 2 3 8 - 11 5
8. Альтах 5 1 2 2 3 - 6 5
9. Адмира 5 1 1 3 5 - 10 4
10. Рапид Вена 4 0 2 2 3 - 6 2
11. Сваровски Тироль 5 0 2 3 6 - 15 2
12. Рид 5 0 2 3 5 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 8 2 1
2. Штурм Йебоа Келвин 7 2 2
3. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
4. Штурм Янтшер Якоб 5 2 6
5. Хартберг Хорват Саша 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Нухиу Атдхи 4 0
3. Рид Оффенбахер Даниэль 4 0
4. Сваровски Тироль Пецос Атанасиос 4 0
5. Альтах Дабанлы Беркай 4 0
Весь список
Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК онлайн




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