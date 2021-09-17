Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
38' ГолЛосано Энтони
0:1
43' Не забитый пенальтиСанчес Сальвадор
0:2
43' ГолАльфонсо Луис
46' Желтая карточкаСобрино Рубен
48' Желтая карточкаТьяго Гальярдо
52' Желтая карточкаАроян Вараздат
61' Желтая карточкаАларкон Томас
1:2
64' ГолМина Сантьяго
74' Желтая карточкаТапия Ренато
89' Желтая карточкаБраис Мендес
19
Фонтан
Хосе
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
32
Чуст
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Флере ХуанВратарь
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
38'
0:1
43'
0:1
43'
0:2
46'
48'
52'
61'
64'
1:2
74'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
78 Владение мячом, % 22
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мина Сантьяго
|2
|0.4
|2.
|Аспас Яго
|1 (1)
|0.2
|3.
|Серви Франко
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альфонсо Луис
|2
|0.4
|2.
|Алекс Фернандес
|2 (1)
|0.4
|3.
|Лосано Энтони
|1
|0.2
|4.
|Негредо Альваро
|1 (1)
|0.2
|5.
|Санчес Сальвадор
|0
|0
|6.
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мальо Уго
|1
|1
|2.
|Солари Аугусто
|2
|0
|3.
|Тапия Ренато
|2
|0
|4.
|Браис Мендес
|2
|0
|5.
|Фонтан Хосе
|1
|0
|6.
|Аспас Яго
|1
|0
|7.
|Нолито Агудо
|1
|0
|8.
|Араухо Нестор
|1
|0
|9.
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|10.
|Денис Суарес
|1
|0
|11.
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|12.
|Домингес Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|1
|1
|2.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|3.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|4.
|Аларкон Томас
|2
|0
|5.
|Негредо Альваро
|1
|0
|6.
|Лосано Энтони
|1
|0
|7.
|Собрино Рубен
|1
|0
|8.
|Хименес Фали
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|Кадис
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +9 =4 -7Реал Мадрид 5:2 Сельта Сельта 0:1 Атлетик Б Осасуна 0:0 Сельта Сельта 1:2 Атлетико М
Вулверхэмптон 0:1 Сельта Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта Сельта 2:3 Бетис Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид
Кадис Последние 20 матчей: +6 =5 -9Кадис 0:2 Реал Сосьедад Кадис 2:3 Осасуна Бетис 1:1 Кадис Кадис 1:1 Леванте
Бёрнли 0:2 Кадис Кадис 1:1 Атлетико М Кадис 1:2 Альмерия Эспаньол 2:0 Кадис Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта
Последние игры между собой
Сельта: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Кадис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|7.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|8.
|Мальорка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|10.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|5
|1
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|0
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|4
|0
|2.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|3.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|4.
|Эспаньол
|Морено Висенте
|3
|0
|5.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
Прогнозы на матч Сельта 1:2 Кадис
Исход игры
Сельта
87.2% (123)
Ничья
12.1% (17)
Кадис
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (59)
Меньше
57.55% (80)
Обе команды забьют
Да
51.8% (72)
Нет
48.2% (67)
Популярный счёт
2:1 Сельта
36.9% (52)
1:0 Сельта
23.4% (33)
2:0 Сельта
21.3% (30)
1:1 Ничья
9.2% (13)
3:1 Сельта
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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