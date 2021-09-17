Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Виктор Чуст предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Команда Кадис играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хороший удар издали нанес Мальо Уго , но отличный сейв сделал Херемиас Ледесма. Угловой.

46' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Г О О О О Л - Альфонсо Луис первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

42' Игрок Серви Франко из команды Сельта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

41' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Команда Кадис забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

38' Аларкон Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

36' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

35' Хименес Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Бастида Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

27' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Фонтан Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Солари Аугусто из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

22' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Сельта выполняет удар от ворот.

21' Санчес Сальвадор не смог попасть в створ ударом издали

21' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Кадис

19' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Кадис

14' Солари Аугусто из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' Сельта выполняет удар от ворот.

12' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Сельта выполняет удар от ворот.

11' Удар от ворот произведет Кадис

10' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сельта выполняет удар от ворот.

8' Лосано Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Кадис

5' Серви Франко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Плохо сыграл Ароян Вараздат - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кадис начинает с центра поля