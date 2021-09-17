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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
1:2
Конец матча

Стадион:
Кадис
0'
0:1
38' Гол
Лосано Энтони
0:1
43' Не забитый пенальти
Санчес Сальвадор
0:2
43' Гол
Альфонсо Луис
46' Желтая карточка
Собрино Рубен
48' Желтая карточка
Тьяго Гальярдо
52' Желтая карточка
Ароян Вараздат
61' Желтая карточка
Аларкон Томас
1:2
64' Гол
Мина Сантьяго
74' Желтая карточка
Тапия Ренато
89' Желтая карточка
Браис Мендес
90'+7
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
24
Мурильо
Джейсон
19
Фонтан
Хосе
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
21
Солари
Аугусто
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
5
Ароян
Вараздат
32
Чуст
Виктор
22
Альфонсо
Луис
3
Хименес
Фали
7
Санчес
Сальвадор
12
Аларкон
Томас
30
Бастида
Альваро
9
Лосано
Энтони
21
Собрино
Рубен
Сельта
4-1-3-2
Кадис
4-1-4-1

Ход матча

38'
0:1
Лосано Энтони
(Аларкон Томас)
43'
0:1
Санчес Сальвадор
43'
0:2
Альфонсо Луис
46'
Браис Мендес
Фонтан Хосе
 
46'
Нолито Агудо
Денис Суарес
 
46'
Тьяго Гальярдо
Серви Франко
 
46'
 
Собрино Рубен
48'
Тьяго Гальярдо
 
52'
 
Ароян Вараздат
56'
 
Арзамендия Сантьяго
Лосано Энтони
61'
 
Аларкон Томас
64'
Мина Сантьяго
1:2
65'
Пейнадо Франсиско
Солари Аугусто
 
72'
 
Алекс Фернандес
Бастида Альваро
72'
 
Йонссон Йенс
Хименес Фали
72'
 
Осмаич Милутин
Собрино Рубен
74'
Тапия Ренато
 
83'
 
Негредо Альваро
Санчес Сальвадор
89'
Браис Мендес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мина Сантьяго 2 0.4
2. Аспас Яго 1 (1) 0.2
3. Серви Франко 1 0.2
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альфонсо Луис 2 0.4
2. Алекс Фернандес 2 (1) 0.4
3. Лосано Энтони 1 0.2
4. Негредо Альваро 1 (1) 0.2
5. Санчес Сальвадор 0 0
6. Аларкон Томас 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Мальо Уго 1 1
2. Солари Аугусто 2 0
3. Тапия Ренато 2 0
4. Браис Мендес 2 0
5. Фонтан Хосе 1 0
6. Аспас Яго 1 0
7. Нолито Агудо 1 0
8. Араухо Нестор 1 0
9. Тьяго Гальярдо 1 0
10. Денис Суарес 1 0
11. Мурильо Джейсон 1 0
12. Домингес Карлос 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 1 1
2. Ароян Вараздат 2 0
3. Альфонсо Луис 2 0
4. Аларкон Томас 2 0
5. Негредо Альваро 1 0
6. Лосано Энтони 1 0
7. Собрино Рубен 1 0
8. Хименес Фали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0
 Кадис 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Реал Мадрид 5:2 Сельта Сельта 0:1 Атлетик Б Осасуна 0:0 Сельта Сельта 1:2 Атлетико М
Вулверхэмптон 0:1 Сельта Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта Сельта 2:3 Бетис Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид
Кадис Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Кадис 0:2 Реал Сосьедад Кадис 2:3 Осасуна Бетис 1:1 Кадис Кадис 1:1 Леванте
Бёрнли 0:2 Кадис Кадис 1:1 Атлетико М Кадис 1:2 Альмерия Эспаньол 2:0 Кадис Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта

Последние игры между собой

Сельта: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Кадис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Кадис 0:0 Сельта Ла Лига Сельта 4:0 Кадис Ла Лига Сельта 2:0 Кадис Кубок Короля Кадис 0:3 Сельта Кубок Короля
Сельта 2:1 Кадис Сегунда Кадис 3:1 Сельта Сегунда Сельта 5:2 Кадис Сегунда Кадис 3:1 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
7. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
8. Мальорка Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9. Бетис Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Эльче Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Осасуна Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Леванте Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Сельта Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Райо Вальекано Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 5 1 4
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 0 0
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 4 0
2. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
3. Хетафе Кабако Эрик 2 1
4. Эспаньол Морено Висенте 3 0
5. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 3 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Команда Кадис играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Сельта: 76%, Кадис: 24%.
  • Угловой
    47'
    Аспас Яго из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
  • 47'
    Хороший удар издали нанес Мальо Уго, но отличный сейв сделал Херемиас Ледесма. Угловой.
  • 47'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 47'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 46'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
  • 45'
    Контроль мяча: Сельта: 76%, Кадис: 24%.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Альфонсо Луис первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • Описание гола
    43'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Санчес Сальвадор взялся за удар, но Дитуро Матиас заблокировал его!
  • Фол, нарушение
    42'
    ПЕНАЛЬТИ - Фонтан Хосе из команды Сельта привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Лосано Энтони.
  • 42'
    Лосано Энтони из команды Кадис идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Кадис начинает контратаку
  • 42'
    Игрок Серви Франко из команды Сельта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 41'
    Тапия Ренато из команды Сельта делает пас партнеру.
  • 41'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 41'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Фонтан Хосе из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Лосано Энтони
  • 40'
    Контроль мяча: Сельта: 77%, Кадис: 23%.
  • 39'
    Команда Кадис забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 38'
    Аларкон Томас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    ГОООООЛ - Лосано Энтони Кадис забивает ударом головой
  • 38'
    Аларкон Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Мурильо Джейсон из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
  • 37'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе
  • 37'
    Фонтан Хосе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Контроль мяча: Сельта: 78%, Кадис: 22%.
  • Травма, повреждение
    35'
    Хименес Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Мина Сантьяго из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 33'
    Фонтан Хосе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 32'
    Мина Сантьяго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 32'
    Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
  • 31'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 31'
    Аспас Яго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 31'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 31'
    Санчес Сальвадор из команды Кадис направляет мяч в штрафную площадку, но Дитуро Матиас выбегает и ловит мяч
  • 30'
    Собрино Рубен из команды Кадис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Контроль мяча: Сельта: 79%, Кадис: 21%.
  • 30'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 29'
    Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Сельта контролирует мяч.
  • 29'
    Бастида Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Денис Суарес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Сельта контролирует мяч.
  • 28'
    Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Хименес Фали из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Сельта контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Альфонсо Луис из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Серви Франко
  • 27'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Кадис контролирует мяч.
  • 26'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Сельта контролирует мяч.
  • 25'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Сельта: 80%, Кадис: 20%.
  • 25'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Фонтан Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Лосано Энтони из команды Кадис забрасывает мяч в штрафную.
  • 24'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 23'
    Солари Аугусто из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 23'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 22'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Сельта контролирует мяч.
  • 22'
    Сельта выполняет удар от ворот.
  • 21'
    Санчес Сальвадор не смог попасть в створ ударом издали
  • 21'
    Тапия Ренато ошибается в защите.
  • 21'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 20'
    Контроль мяча: Сельта: 77%, Кадис: 23%.
  • 19'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 19'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 18'
    Денис Суарес из команды Сельта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Аспас Яго мяча так и не получил
  • 17'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 16'
    Сельта контролирует мяч.
  • 16'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 15'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Сельта: 76%, Кадис: 24%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Лосано Энтони из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Мурильо Джейсон
  • 14'
    Солари Аугусто из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 14'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 13'
    Сельта выполняет удар от ворот.
  • 13'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 12'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Сельта выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 11'
    Мурильо Джейсон делает длинную передачу вперед
  • 10'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Сельта контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Сельта: 80%, Кадис: 20%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Солари Аугусто наказан за толчок Аларкон Томас
  • 9'
    Денис Суарес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 8'
    Сельта выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Лосано Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 8'
    Аларкон Томас из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Аларкон Томас из команды Кадис подал угловой слева.
  • 7'
    Матч возобновлен
  • 7'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 6'
    Лосано Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 6'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Карселен Исаак из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Сельта: 88%, Кадис: 12%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 5'
    Серви Франко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 5'
    Плохо сыграл Ароян Вараздат - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 5'
    Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 4'
    Сельта контролирует мяч.
  • 4'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Фонтан Хосе из команды Сельта четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 3'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 3'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 1'
    Сельта контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Кадис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Сельта 87.2% (123)
X 12.1% (17)
Кадис 0.7% (1)
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Прогнозы на матч Сельта 1:2 Кадис

Исход игры
Сельта
87.2% (123)
Ничья
12.1% (17)
Кадис
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (59)
Меньше
57.55% (80)
Обе команды забьют
Да
51.8% (72)
Нет
48.2% (67)
Популярный счёт
2:1 Сельта
36.9% (52)
1:0 Сельта
23.4% (33)
2:0 Сельта
21.3% (30)
1:1 Ничья
9.2% (13)
3:1 Сельта
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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